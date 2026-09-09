MS 2026.242

Hơn 4 năm chống chọi với bệnh suy thận

Gia đình Nguyễn Khánh Linh (ở xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Linh làm công nhân, bố làm xe ôm công nghệ, thu nhập chủ yếu đủ trang trải cuộc sống của gia đình 4 người. Tuy nhiên, Linh luôn nỗ lực học tập. Em thi đỗ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Quản trị nhân lực.

Linh lo lắng vì bố mẹ phải gánh một khoản nợ lớn sau ca ghép thận của em

Tháng 7/2022, sau khi hoàn thành năm thứ ba đại học, Linh xuất hiện triệu chứng phù chân. Sau một tuần điều trị tại một phòng khám tư gần nhà nhưng không cải thiện, em được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám.

Tại đây, qua xét nghiệm và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán Linh mắc chứng thận hư do viêm cầu thận tiến triển nhanh, có nguy cơ dẫn đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được điều trị tích cực.

Ngay sau đó, Linh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo thông tin từ gia đình, trong thời gian điều trị, các bác sĩ thực hiện chọc sinh thiết để xác định nguyên nhân bệnh. Kết quả cho thấy 7/9 cầu thận của Linh bị xơ hoàn toàn, ống thận bị teo vừa. Nhằm hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển, Linh được điều trị thay huyết tương.

Trong năm đầu mắc bệnh, sức khỏe Linh vẫn cho phép em tiếp tục đến trường và em đã hoàn thành chương trình đại học, tốt nghiệp loại xuất sắc.

Ra trường, Linh đi làm được khoảng 10 tháng. Đầu năm 2024, bệnh tiến triển khiến em bị suy thận giai đoạn 4. Linh tiếp tục gặp các biến chứng như viêm phổi, tiểu đường, cao huyết áp và gout.

Sức khỏe suy giảm, Linh phải nghỉ việc, tập trung điều trị. Đến tháng 5/2025, bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, các bác sĩ chỉ định lọc máu định kỳ hàng tuần và chờ cơ hội để ghép thận.

Khoản nợ lớn sau ca ghép thận

Trong quá trình điều trị, bà Nguyễn Thị Quyên (mẹ Linh) đã đăng ký hiến thận cho con. Tuy nhiên, ngày 25/8 vừa qua, Linh may mắn được ghép thận từ một người bệnh chết não hiến tạng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, giúp Linh có thêm cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng lớn đối với gia đình.

Theo gia đình, riêng chi phí ca ghép thận sau khi trừ phần bảo hiểm chi trả khoảng 200 triệu đồng. Từ khi phát bệnh đến nay, tiền thuốc điều trị của Linh khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền gia đình vay mượn để chữa bệnh đã lên khoảng 500 triệu đồng.

Khoản tiền này được gia đình vay từ bên ngoại và một số người thân, quen biết. Trong thời gian tới, Linh vẫn phải tái khám định kỳ và sử dụng nhiều loại thuốc sau ghép, trong đó có những loại gia đình phải tự chi trả.

Mẹ Linh hiện làm công nhân, thu nhập thấp. Bố em là ông Nguyễn Tuấn Anh làm xe ôm công nghệ. Linh còn một cô em gái vừa đỗ đại học.

Hằng ngày, ông Tuấn Anh vừa tranh thủ chạy xe ôm công nghệ vừa vào viện chăm con gái thay vợ

Ông Hoàng Khâm, Trưởng thôn Dương Đanh (xã Gia Lâm) cho biết, Linh là con gái của vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Nguyễn Thị Quyên. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Tuấn Anh làm xe ôm công nghệ, bà Quyên làm công nhân. Linh bị suy thận và vừa được ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai.

“Con gái vừa được ghép thận nên gia đình tôi mừng lắm, cứ nghĩ con sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng khoản tiền vay mượn cả nửa tỷ đồng chưa biết khi nào mới trả được giờ lại phải lo chi phí thuốc men, phục hồi sau ca ghép, tôi chưa biết xoay xở ở đâu. Gia đình tôi đang cố gắng hết sức để con hồi phục nhưng chẳng còn chỗ nào có thể nhờ cậy được nữa”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Theo Phòng Công tác xã hội, (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh nhân Nguyễn Khánh Linh (SN 2001) mắc suy thận vừa được ghép thận. Gia đình phải thanh toán hơn 200 triệu đồng chi phí ngoài bảo hiểm. Sau ghép, bệnh nhân phải tái khám định kỳ và sử dụng thuốc chống thải ghép, trong đó có một số loại thuốc phải mua ngoài.

Cả gia đình rất vui khi Linh được ghép thận, nhưng khoản nợ đã vay và chi phí điều trị trong thời gian tới của Linh khiến vợ chồng ông Tuấn Anh lo lắng vì đã hết cách xoay xở.

Với đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ và những đồng tiền gom góp từ chuyến xe công nghệ của bố, không biết việc điều trị của Linh trong thời gian tới sẽ ra sao?. Lúc này, cô gái trẻ rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có cơ hội chữa trị sau cơn bạo bệnh.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Khánh Linh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.242 (em Nguyễn Khánh Linh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Quyên (mẹ của Linh) theo địa chỉ: thôn Dương Đanh, xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0988573763.

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