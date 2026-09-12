MS 2026.245

Căn nhà tạm trên đất thuê

Bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1974), trú thôn Trung Cường, xã Triệu Cơ, Quảng Trị, có chồng là ông Nguyễn Công Tuấn (SN 1977), mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Gia đình bà thuộc diện cận nghèo, không có đất ở, không có nhà. Từ năm 2008, vợ chồng bà phải thuê đất của hợp tác xã với giá 1 tấn thóc/năm để dựng chỗ ở. Năm 2019, hai vợ chồng vay 20 triệu đồng dựng căn nhà tạm rộng khoảng 40m² trên phần đất thuê.

Căn nhà nhỏ tạm bợ được dựng trên mảnh đất thuê của gia đình bà Tâm

Nhà không có trụ kiên cố nên mỗi khi mưa bão, chính quyền địa phương phải vận động gia đình sang nơi an toàn tránh trú. “Nhà không phải của mình, đất cũng là đất thuê. Hai vợ chồng chỉ cố làm sao có chỗ che nắng che mưa, để các con có nơi học hành”, bà Tâm chia sẻ.

Trước khi ông Tuấn mắc bệnh, hai vợ chồng làm nhiều công việc để nuôi con. Con gái đầu Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 2007) hiện là sinh viên năm 2 ngành Quản trị du lịch, Trường Đại học TPHCM. Suốt 12 năm học, Tuyền nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhận được nhiều suất học bổng. Người con thứ hai, Nguyễn Ngọc Duy Anh (SN 2010), đang học lớp 11 Trường THPT Vĩnh Định.

Ông Tuấn làm thợ hồ, bà Tâm nhận may, sửa quần áo, ngoài ra còn thuê ruộng để canh tác. Có thời điểm, vợ chồng bà thuê tới 6 mẫu ruộng. Khi sức khỏe ông Tuấn giảm sút, diện tích canh tác lần lượt giảm xuống 4 mẫu rồi 2 mẫu. Hiện gia đình chỉ còn 2 sào ruộng.

Năm 2024, ông Tuấn nhiều lần cảm thấy mệt mỏi, đau trong người nhưng đi khám ở một số nơi vẫn chưa phát hiện bệnh. Ông tiếp tục làm thợ hồ cho đến khi sức khỏe yếu hẳn. Khi vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra, ông được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Vợ chồng bà Tâm thẫn thờ nhìn tệp giấy tờ là các khoản chi phí điều trị bệnh của ông Tuấn

“Nghe bác sĩ nói bị ung thư, ông ấy ngã ngửa. Nhà lúc đó không có tiền nên còn tính về nhà, chưa dám ở lại điều trị. Tôi cũng chỉ biết động viên chồng cố gắng”, bà Tâm kể.

Khoản nợ hơn 220 triệu đồng

Bà Tâm cho biết, từ ngày mắc bệnh, ông Tuấn phải bỏ việc, không còn sức làm đồng. Giữa tháng 12/2025, ông Tuấn được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến nay, ông đã hoàn thành 25 mũi xạ trị và tiếp tục hóa trị. Từ đầu năm 2026 đến nay, ông đã thực hiện 6 mũi hóa trị, chi phí mỗi mũi khoảng hơn 5 triệu đồng.

Ngoài chi phí điều trị, mỗi lần đi bệnh viện, gia đình phải lo khoảng 3 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, tiền đi lại và các khoản sinh hoạt.

Hiện mỗi tháng, ông Tuấn lại bắt xe buýt đến bệnh viện tái khám, lấy thuốc về uống hằng ngày. Tiền điều trị thì nhiều mà gia đình giờ gần như không còn nguồn thu.

Sau những lần truyền hóa chất, ông Tuấn sụt khoảng 5kg, cơ thể đau nhức, mệt mỏi. “Có hôm ông ấy đau quá chỉ nằm một chỗ. Mỗi lần hóa trị về là nôn mấy ngày, người cứ yếu dần", bà Tâm kể.

Bà Tâm tỉ mẩn may, sửa quần áo kiếm thêm thu nhập, lo cho người chồng mắc bệnh và hai con đang đi học

Để có tiền lo chữa bệnh cho chồng và các con ăn học, gia đình bà Tâm đã vay mượn khoảng 220 triệu đồng. Trong đó, khoảng 70 triệu đồng vay để lo cho Tuyền học đại học, 100 triệu đồng phục vụ điều trị bệnh cho ông Tuấn và 50 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn.

Thế nhưng năm 2025, đàn lợn không may mắc dịch. Hai con lợn nái và một con lợn thịt chết, khiến gia đình thiệt hại hơn 25 triệu đồng. Các khoản vay đến nay vẫn chưa thể trả.

Ông Tuấn không còn khả năng lao động, còn bà Tâm chỉ nhận may, sửa quần áo với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Khoản tiền ít ỏi ấy trở thành nguồn thu chính của cả gia đình, trong khi chi phí điều trị cho chồng và việc học của hai con vẫn phát sinh.

“Tôi chỉ mong có tiền để chồng tôi được tiếp tục điều trị. Bệnh đã đến nước này rồi, bỏ thì thương lắm. Nhưng cứ nghĩ đến tiền thuốc, tiền đi lại, rồi các con còn học hành mà tôi lo không biết phải xoay xở thế nào”, bà Tâm nói.

Ông Lê Quang Cường, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trung Cường (xã Triệu Cơ), xác nhận gia đình bà Tâm đang rất khó khăn.

“Vì bạo bệnh, ông Tuấn cần tiền trị bệnh, hai người con của ông bà cần được đi học nên rất khó khăn”, anh Cường nói.

Phía trước gia đình vẫn là một chặng đường dài. Ông Tuấn cần tiếp tục điều trị, hai người con vẫn đang đi học, trong khi căn nhà tạm nằm trên đất thuê và những khoản nợ chưa thể trả. Gia đình bà Tâm mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm để ông Tuấn có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, đồng thời giúp hai người con yên tâm học tập.

Bạn đọc giúp ông Nguyễn Công Tuấn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.245 (ông Nguyễn Công Tuấn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Tâm (vợ ông Tuấn) theo địa chỉ: thôn Trung Cường, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0848.646.123

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý