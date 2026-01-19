Thượng tá, ca sĩ, NSƯT Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh đang giữ quân hàm Thượng tá. Ảnh: NVCC

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1982, gia nhập Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân tại Hải Phòng với vai trò diễn viên hát tháng 5/1998, chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp năm 1999.

Năm 2004, Phương Anh thi Sao Mai điểm hẹn, lọt top 5 chung cuộc và được khán giả yêu thích bởi giọng trầm hiếm.

Sau khi kết hôn, Phương Anh và gia đình vào sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Trong sự nghiệp, chị gặt hái nhiều thành tích như: HCV Tiếng hát học sinh sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc 2000; giải Nhì Tiếng hát truyền hình Hải Phòng 2001; giải Nhì Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2002; HCV Đơn ca toàn quân 2003; HCV Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2005; HCV Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2010, Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2015, Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2019; HCB Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2023.

Phương Anh được giới chuyên môn đánh giá cao về thực lực cũng như màu giọng đặc biệt nhưng sự nghiệp của chị vẫn chưa thực sự bật lên, tỏa sáng.

Nữ ca sĩ thừa nhận đây là điều đáng tiếc, nhận lỗi chưa tập trung 100% vào công việc, cụ thể là thường bị xao nhãng bởi chuyện đời tư.

Năm 2019, Phương Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tuổi 42, chị được thăng quân hàm Thượng tá.

Thượng tá Nguyễn Phương Anh song ca với ông xã

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Ảnh: NVCC

Hoàng Hồng Ngọc sinh năm 1991 tại Vinh, Nghệ An, đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với quân hàm Đại úy.

Cô được đánh giá là nghệ sĩ đa năng, ngoài hát còn có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và từng đảm nhận vai trò phó tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật lớn của đơn vị.

Hoàng Hồng Ngọc khẳng định thực lực từ các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Cô đoạt quán quân cuộc thi Sao mai 2015, gây ấn tượng tại Sing my song 2016 và giành Á quân Ban nhạc Việt 2017.

Nữ ca sĩ còn sở hữu các thành tích như: HCV Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 và 2023; HCV Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh 2019; giải Vàng Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019; giải Nhì song ca, giải Khuyến khích đơn ca tại Hội thao quân sự quốc tế; HCB Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2022 và giải Most Wanted Singer tại Popket Asia Music Awards 2019.

Hoàng Hồng Ngọc còn ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ khi sáng tác gần 80 ca khúc như: Lời Đảng - hiệu triệu trái tim, Tôi tự hào là tương lai Việt Nam, Lửa Việt, Sen, Xin chào Hà Nội của tương lai, Yêu anh người lính...

Ở sự nghiệp sáng tác, cô còn đoạt giải A sáng tác 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam 2024, giải B cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Tháng 8/2025, Hoàng Hồng Ngọc tổ chức liveshow Bông hoa ánh thép đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật.

"Lời Đảng - hiệu triệu trái tim" - Hoàng Hồng Ngọc

Đại úy, ca sĩ Lương Nguyệt Anh

Lương Nguyệt Anh khoe 2 bằng khen từ Bộ Quốc phòng. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh sinh năm 1990 tại Lục Ngạn, Bắc Giang - vùng đất của những làn điệu quan họ.

Giống Phương Anh và Hoàng Hồng Ngọc, Lương Nguyệt Anh cũng đi lên bằng thực lực. Cô là Quán quân cuộc thi Sao mai 2011, đang phục vụ quân đội với hàm Đại úy.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với điểm 10 tuyệt đối cho phần thi thực hành, Lương Nguyệt Anh tiếp tục học và lấy bằng thạc sĩ, trở thành giảng viên tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Các thành tích ấn tượng của nữ ca sĩ: giải Nhất cuộc thi ca hát toàn tỉnh Bắc Giang năm 4 tuổi; giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2017; giải Ba đơn ca tại Hội thao quân sự quốc tế; HCV Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024...

Lương Nguyệt Anh ghi dấu ấn như một nghệ sĩ mang màu áo lính đa tài, vừa hoạt động nghệ thuật vừa giảng dạy, đóng góp vào các chương trình văn hoá, sự kiện nghệ thuật của quân đội và đất nước.

Nữ ca sĩ từng nói chú trọng việc đào tạo, phát triển các học trò cũng như các dự án truyền dạy, giữ gìn nhạc dân gian - hướng đi vừa nghệ thuật vừa giáo dục, được người trong nghề đánh giá cao.

Video Lương Nguyệt Anh hát "Bài ca người giáo viên nhân dân":

Tú Liên