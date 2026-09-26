Cách bảo quản chanh tươi nguyên quả Dùng giấy báo bọc kín kết hợp túi nilon Bạn có thể tận dụng ngay các mảnh giấy báo cũ trong nhà. Trước tiên, hãy lau khô bề mặt từng quả chanh rồi bọc giấy báo kín xung quanh. Sau đó, cho tất cả vào túi nilon buộc chặt miệng và cất trong ngăn mát tủ lạnh. Lớp giấy báo đóng vai trò như lá chắn giúp quả không bị va đập dập nát hay bốc hơi nước, nhờ đó duy trì độ tươi lâu hơn đáng kể. Lấy giấy báo bọc kín kết hợp túi nilon là phương pháp bảo quản chanh được lâu. Ảnh: AI Sử dụng túi nilon hoặc túi zip Chanh sau khi mua về đem rửa sạch, lau thật khô hoặc để ráo tự nhiên. Tiếp theo, bạn xếp chanh vào túi zip hoặc túi nilon, ép hết không khí thừa ra ngoài trước khi kéo khóa/buộc kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Việc cách ly chanh với không khí giúp lớp vỏ giữ trọn lượng tinh dầu tự nhiên, hạn chế hiện tượng teo héo và giữ chanh tươi ngon suốt 3-4 tuần. Mẹo nhỏ: Nếu có nhu cầu lưu trữ chanh số lượng lớn, bạn nên cân nhắc sử dụng tủ mát chuyên dụng. Với khả năng kiểm soát độ ẩm tốt cùng nhiệt độ duy trì ổn định 2-8°C, thiết bị này giúp chanh tươi kéo dài 6-8 tuần, gấp đôi thời gian so với ngăn mát tủ lạnh thông thường. Vùi trong cát ẩm Khi không có tủ lạnh, cát ẩm là giải pháp thay thế hoàn hảo nhờ khả năng giữ ẩm tự nhiên, duy trì độ tươi cho chanh tới 20 ngày ở nhiệt độ phòng. Bạn chỉ cần lấy một thùng xốp nhỏ có đục lỗ thoáng khí quanh thành, rải lớp cát ẩm dày khoảng 5cm ở đáy, xếp chanh dàn đều rồi phủ thêm một lớp cát mỏng lên trên (lưu ý không lấp kín hoàn toàn quả chanh).

Cách bảo quản miếng chanh dùng dở Bọc trực tiếp bằng màng bọc thực phẩm Trường hợp không sẵn hộp đựng, bạn chỉ cần bọc kín miếng chanh dở bằng màng bọc thực phẩm rồi cho thẳng vào tủ lạnh. Lớp màng sẽ ngăn chanh bị mất nước, không bị khô héo hay biến chất trong khoảng 2-3 ngày. Màng bọc thực phẩm giúp các miếng chanh giữ được lâu hơn. Ảnh: AI Ghép đôi hai nửa quả chanh Nếu chỉ dùng một nửa, bạn hãy úp mặt cắt của hai miếng chanh lại với nhau, lấy tăm nhọn xiên cố định rồi cất vào tủ lạnh. Lớp mặt cắt tiếp xúc trực tiếp với nhau sẽ ngăn không khí lọt vào bên trong, tránh cho ruột chanh bị thâm hay khô rát. Tuy nhiên, bạn nên tranh thủ dùng hết trong 1-2 ngày. Dùng giấm ăn Một mẹo rất hay là rót vài giọt giấm ăn ra đĩa nhỏ, sau đó úp mặt chanh cắt dở lên đĩa rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Thành phần axit và độ ẩm trong giấm sẽ tạo lớp màng bảo vệ bề mặt cắt không bị bốc hơi nước, giữ miếng chanh luôn mọng nước và không bị đắng trong 1-2 ngày. Cho vào túi zip Tương tự chanh nguyên quả, bạn chỉ cần bỏ miếng chanh dở vào túi zip, miết phẳng để đẩy bớt không khí ra ngoài rồi khóa kín lại. Cất túi vào ngăn mát tủ lạnh sẽ giúp miếng chanh giữ nguyên độ tươi từ 2-3 ngày. Sử dụng hộp đựng thực phẩm kín khí Để bảo quản miếng chanh cắt dở tới 1 tuần, bạn hãy dùng màng bọc thực phẩm quấn chặt phần ruột chanh lại nhằm tránh tiếp xúc không khí, sau đó cho vào hộp đựng thực phẩm, đậy kín nắp và cất trong ngăn mát.