Chặn tin nhắn, cuộc gọi rác khi đăng ký vào danh sách không quảng cáo

Để chặn tin nhắn, cuộc gọi rác, độc giả có thể đăng ký vào Danh sách không quảng cáo (DNC) bằng 2 cách:

Cách 1: Người dùng truy cập website https://nospam.vncert.vn/, nhập số điện thoại của mình, chọn "Đăng ký", sau đó nhập mã OTP được gửi về điện thoại để hoàn tất.

Cách 2: Người dùng nhắn tin theo các cú pháp

Đăng ký qua tin nhắn SMS (miễn phí): Soạn tin nhắn theo cú pháp DK DNC gửi 5656 để đăng ký vào danh sách không nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo nào.

Lựa chọn đăng ký chi tiết: Bạn có thể đăng ký chặn riêng biệt tin nhắn hoặc cuộc gọi:

Chỉ chặn tin nhắn quảng cáo: DK DNC S gửi 5656.

Chỉ chặn cuộc gọi quảng cáo: DK DNC V gửi 5656.

Quy định pháp lý: Theo Nghị định 91, các tổ chức và cá nhân không được phép gửi tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới các số thuê bao đã nằm trong danh sách DNC này.