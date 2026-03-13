Chặn tin nhắn, cuộc gọi rác khi đăng ký vào danh sách không quảng cáo
Để chặn tin nhắn, cuộc gọi rác, độc giả có thể đăng ký vào Danh sách không quảng cáo (DNC) bằng 2 cách:
Cách 1: Người dùng truy cập website https://nospam.vncert.vn/, nhập số điện thoại của mình, chọn "Đăng ký", sau đó nhập mã OTP được gửi về điện thoại để hoàn tất.
Cách 2: Người dùng nhắn tin theo các cú pháp
Đăng ký qua tin nhắn SMS (miễn phí): Soạn tin nhắn theo cú pháp DK DNC gửi 5656 để đăng ký vào danh sách không nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo nào.
Lựa chọn đăng ký chi tiết: Bạn có thể đăng ký chặn riêng biệt tin nhắn hoặc cuộc gọi:
- Chỉ chặn tin nhắn quảng cáo: DK DNC S gửi 5656.
- Chỉ chặn cuộc gọi quảng cáo: DK DNC V gửi 5656.
Quy định pháp lý: Theo Nghị định 91, các tổ chức và cá nhân không được phép gửi tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới các số thuê bao đã nằm trong danh sách DNC này.
Chặn tin nhắn, cuộc gọi rác cho SIM Viettel
Cách 1: Sử dụng cú pháp SMS gửi 199: Đối với các tin nhắn quảng cáo từ chính nhà mạng, thuê bao Viettel có thể soạn tin để từ chối theo từng danh mục:
- Chặn quảng cáo khuyến mại nạp thẻ: Soạn TC1 gửi 199.
- Chặn quảng cáo khuyến mại : Soạn TC2 gửi 199.
- Chặn quảng cáo dịch vụ Viettel: Soạn TC3 gửi 199.
- Chặn quảng cáo dịch vụ ngoài: Soạn TC4 gửi 199.
- Chặn quảng cáo từ Viettel++: Soạn HUY gửi 9000.
- Chặn tất cả các tin nhắn quảng cáo: Soạn TC gửi 199
Lưu ý, yêu cầu từ chối nhận tin quảng cáo của bạn chỉ có hiệu lực trong vòng 180 ngày. Và sau 180 ngày, thuê bao của bạn sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn quảng cáo từ 199 của nhà mạng Viettel.
Cách 2: Sử dụng ứng dụng My Viettel: Người dùng có thể sử dụng tính năng Vcall ID để nhận diện, cảnh báo cuộc gọi nghi ngờ hoặc gửi báo cáo trực tiếp thông qua tính năng Phản ánh cuộc gọi rác trên ứng dụng.
Cách 3: Liên hệ tổng đài: Bạn cũng có thể gọi trực tiếp đến tổng đài CSKH của Viettel để yêu cầu hỗ trợ dịch vụ chống làm phiền.
Bật tính năng chống tin nhắn, cuộc gọi rác trên thiết bị
Trên iPhone:
- Tắt tiếng cuộc gọi lạ: Vào Cài đặt > Điện thoại > Tắt tiếng cuộc gọi lạ (Silence Unknown Callers) để tự động chuyển các số không có trong danh bạ vào hộp thư thoại.
- Sàng lọc tin nhắn rác: Vào Cài đặt > Tin nhắn > Sàng lọc người gửi ko xác định.
- Chặn thủ công: Trong tab "Gần đây" của ứng dụng Điện thoại, nhấn biểu tượng chữ "i" bên cạnh số lạ và chọn Chặn người gọi này.
Trên Android:
- Chặn từ nhật ký: Nhấn giữ số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi và chọn Chặn/Báo cáo spam.
- Ứng dụng bên thứ ba: Cài đặt các ứng dụng như Truecaller để tự động nhận diện và gắn nhãn các số điện thoại spam dựa trên cơ sở dữ liệu cộng đồng.
Phản ánh các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu làm phiền
- Phản ánh tin nhắn và cuộc gọi rác lên website Cục An ninh mạng và phòng,chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Truy cập trang https://nospam.vncert.vn/. Tại đây, bạn cần nhập các thông tin như Đầu số/Brandname, Số điện thoại nhận tin nhắn (số điện thoại của bản thân), Chọn loại phản ánh (Lừa đảo/ Spam cuộc gọi/ Spam tin nhắn), Nội dung tin nhắn, Thời gian và tải lên bằng chứng là ảnh chụp màn hình hoặc file ghi âm cuộc gọi. Hệ thống sẽ gửi mã OTP để xác nhận và thông báo kết quả xử lý sau khi bạn nhấn "Hoàn thành".
- Gọi đến tổng đài 156 (miễn phí): Đây là đầu số tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức gọi thoại trực tiếp.
- Phản ánh qua SMS tới 156 hoặc 5656: Sử dụng các cú pháp sau:
- Cuộc gọi rác: Soạn V [Số điện thoại] [Nội dung] gửi 156 (hoặc 5656).
- Tin nhắn rác: Soạn S [Số điện thoại] [Nội dung] gửi 156 (hoặc 5656).
- Cuộc gọi lừa đảo: Soạn LD [Số điện thoại] [Nội dung] gửi 156 (hoặc 5656).
- Phản ánh email rác: Chuyển tiếp email rác tới địa chỉ chongthurac@vncert.vn hoặc antispam@vncert.vn.