Chia đôi màn hình điện thoại để làm gì?

Tính năng chia đôi màn hình trên điện thoại đang ngày càng trở thành công cụ hữu ích, giúp người dùng tối ưu trải nghiệm đa nhiệm trong thời đại số.

Thay vì phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, người dùng có thể mở và sử dụng hai ứng dụng song song trên cùng một màn hình, từ đó tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất làm việc và học tập.

Tính năng này đặc biệt phát huy hiệu quả trong nhiều tình huống thực tế như vừa tham gia họp trực tuyến vừa ghi chú, vừa xem tài liệu vừa tra cứu thông tin, hoặc giải trí trong khi nhắn tin và lướt mạng xã hội.

Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, chia đôi màn hình còn giúp giảm gián đoạn trải nghiệm, tận dụng tối đa không gian hiển thị trên các dòng smartphone màn hình lớn, đồng thời mang lại sự linh hoạt trong việc cá nhân hóa cách sử dụng thiết bị.

Với xu hướng biến điện thoại thành một “trợ lý số” đa năng, tính năng chia đôi màn hình được xem là giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng smartphone trong công việc, học tập và đời sống hằng ngày.