Vì sao cài nhạc chuông cho iPhone “khó khăn” hơn Android?
Việc cài nhạc chuông trên iPhone thường được coi là phức tạp hơn các dòng điện thoại Android vì nhiều lý do.
Đầu tiên, hệ điều hành của iPhone là hệ điều hành "đóng". Do tính bảo mật cao và khép kín, iOS không cho phép người dùng can thiệp trực tiếp vào hệ thống tệp để cài đặt các bài hát từ bên ngoài làm nhạc chuông thông qua phần Cài đặt thông thường.
Ngoài ra, nhạc chuông của iPhone giới hạn định dạng và thời lượng: nhạc chuông phải có định dạng đuôi .m4r và độ dài tối đa chỉ khoảng 30 giây trong khi đó, Android thường cho phép sử dụng trực tiếp tệp MP3 với độ dài tùy ý.
Trước đây, Apple bắt buộc người dùng phải thông qua các công cụ như iTunes hoặc mua nhạc từ iTunes Store mới có thể thay đổi nhạc chuông theo ý thích.
Khi đó, người dùng iPhone Việt Nam thường phải tìm các cách khác linh hoạt hơn. Tuy nhiên, với các dòng điện thoại iPhone đã cập nhật lên iOS 26 thì việc cài đặt nhạc chuông đã có thể thực hiện dễ dàng.
Để kiểm tra phiên bản iOS, bạn vào ứng dụng Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Giới thiệu (About). Tại đây, mục Phiên bản phần mềm (Software Version) sẽ hiển thị hệ điều hành hiện tại của máy.
Cách cài nhạc chuông điện thoại với iPhone chạy iOS 26 hoặc cao hơn
- Đổi trực tiếp từ ứng dụng Tệp (Files): Chỉ cần mở ứng dụng Tệp, chọn tệp âm thanh (MP3 hoặc M4A) có độ dài dưới 30 giây, nhấn nút "Chia sẻ" và chọn "Dùng làm nhạc chuông".
- Hỗ trợ Ghi âm: Bạn cũng có thể dùng trực tiếp các bản ghi âm từ ứng dụng Voice Memos để làm âm báo.
Lưu ý: Tính năng này không áp dụng cho các bài hát được bảo vệ bản quyền từ Apple Music.
Cách cài nhạc chuông điện thoại miễn phí với iPhone với Garage Band
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng GarageBand từ App Store.
Bước 2: Khởi động ứng dụng, lướt tìm và chọn mục "Bộ thu âm thanh" (Audio Recorder).
Bước 3: Nhấn vào biểu tượng 3 gạch (giao diện bản nhạc) ở góc trái trên màn hình.
Bước 4: Nhấn vào biểu tượng "Loop" (vòng lặp) ở góc phải trên để tìm bài hát. Bạn có thể chọn tệp âm thanh từ ứng dụng Tệp hoặc bài hát từ thư viện Nhạc (phải là bài hát đã tải về máy và không bị bảo vệ bản quyền).
Bước 5: Nhấn giữ và kéo file nhạc vào khu vực chỉnh sửa bên trái.
Bước 6: Điều chỉnh độ dài bài hát bằng cách kéo các đầu mút ở hai bên. Lưu ý rằng nhạc chuông iPhone chỉ được phép dài tối đa 30 giây; nếu dài hơn, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cắt ngắn trước khi xuất.
Bước 7: Sau khi chỉnh xong, kéo đoạn nhạc sát về phía bên trái để không có khoảng trống ở đầu.
Bước 8: Chọn biểu tượng tam giác ngược (hoặc nút Điều hướng) ở góc trái và nhấn chọn "Bài hát của tôi" để lưu lại.
Bước 9: Tại giao diện "Bài hát của tôi", nhấn giữ vào bản nhạc vừa lưu và chọn "Chia sẻ".
Bước 10: Chọn mục "Nhạc chuông", đặt tên cho đoạn nhạc và nhấn "Xuất".
Bước 11: Khi quá trình xuất hoàn tất, bạn có thể chọn trực tiếp "Sử dụng âm thanh làm..." để đặt làm nhạc chuông chuẩn, âm báo tin nhắn hoặc gán cho liên hệ cụ thể.
Lưu ý: Nếu không chọn trực tiếp sau khi xuất, bạn có thể vào Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Nhạc chuông để tìm và chọn bản nhạc vừa tạo trong danh sách
Cách lấy nhạc từ TikTok làm nhạc chuông
Bước 1: Mở TikTok, chọn video có nhạc bạn thích, nhấn Chia sẻ và chọn Lưu video (hoặc Sao chép liên kết).
Bước 2: Chuyển đổi video sang MP3 bằng trang web như CloudConvert hoặc LoveTik.
Bước 3: Tải file MP3 về ứng dụng Tệp, sau đó dùng GarageBand để cắt đoạn nhạc và xuất làm nhạc chuông.
Cách lấy nhạc từ Zing MP3 làm nhạc chuông
Bước 1: Tải bài hát yêu thích từ Zing MP3 về máy.
Bước 2: Sử dụng ứng dụng Documents để tải và di chuyển file nhạc này vào mục Documents trên iCloud.
Bước 3: Mở ứng dụng GarageBand, tìm đến file nhạc đã lưu trong iCloud, thực hiện cắt nhạc dưới 30 giây và xuất thành nhạc chuông như các bước thông thường.