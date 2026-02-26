Vì sao cài nhạc chuông cho iPhone “khó khăn” hơn Android?

Việc cài nhạc chuông trên iPhone thường được coi là phức tạp hơn các dòng điện thoại Android vì nhiều lý do.

Đầu tiên, hệ điều hành của iPhone là hệ điều hành "đóng". Do tính bảo mật cao và khép kín, iOS không cho phép người dùng can thiệp trực tiếp vào hệ thống tệp để cài đặt các bài hát từ bên ngoài làm nhạc chuông thông qua phần Cài đặt thông thường.

Ngoài ra, nhạc chuông của iPhone giới hạn định dạng và thời lượng: nhạc chuông phải có định dạng đuôi .m4r và độ dài tối đa chỉ khoảng 30 giây trong khi đó, Android thường cho phép sử dụng trực tiếp tệp MP3 với độ dài tùy ý.

Trước đây, Apple bắt buộc người dùng phải thông qua các công cụ như iTunes hoặc mua nhạc từ iTunes Store mới có thể thay đổi nhạc chuông theo ý thích.

Khi đó, người dùng iPhone Việt Nam thường phải tìm các cách khác linh hoạt hơn. Tuy nhiên, với các dòng điện thoại iPhone đã cập nhật lên iOS 26 thì việc cài đặt nhạc chuông đã có thể thực hiện dễ dàng.

Để kiểm tra phiên bản iOS, bạn vào ứng dụng Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Giới thiệu (About). Tại đây, mục Phiên bản phần mềm (Software Version) sẽ hiển thị hệ điều hành hiện tại của máy.