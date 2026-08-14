Chuẩn bị nguyên liệu - Bí xanh: 1 quả - Thịt (tùy chọn): Tôm tươi (tôm sú, tôm thẻ) hoặc sườn heo - Hành khô: 1-2 củ, bóc vỏ, băm nhỏ - Hành lá, rau mùi: Một ít để tạo mùi thơm và trang trí - Gia vị cơ bản: Nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn Để có một nồi canh bí xanh thơm ngon đúng điệu, việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Ảnh minh họa AI

Cách nấu canh bí xanh với tôm tươi Đây là phiên bản canh bí xanh phổ biến và được yêu thích nhất bởi vị ngọt tự nhiên của tôm hòa quyện với vị thanh mát của bí. Tôm tươi không chỉ cung cấp protein mà còn làm tăng thêm độ hấp dẫn cho món canh. Nguyên liệu: Bí xanh, tôm tươi, hành khô, hành lá, rau mùi, gia vị. Cách làm: Thực hiện theo các bước cơ bản. Sau khi phi thơm hành, cho tôm đã bóc vỏ vào xào nhanh tay cho đến khi tôm săn lại và chuyển màu hồng. Sau đó thêm nước và nấu bí như bình thường. Một mẹo nhỏ là bạn có thể giã nát một phần tôm để tạo độ ngọt đậm đà hơn cho nước dùng. Canh bí xanh nấu tôm. Ảnh minh họa AI

Cách nấu canh bí xanh với sườn Canh bí xanh nấu sườn non mang đến hương vị đậm đà, ngọt xương, rất thích hợp cho những bữa ăn cần sự bổ dưỡng hơn. Sườn non mềm, thấm vị sẽ làm món canh trở nên hấp dẫn hơn. Nguyên liệu: Bí xanh, sườn, hành khô, hành lá, rau mùi, gia vị. Cách làm: Sau khi sơ chế và chần sườn, bạn phi thơm hành khô rồi cho sườn vào xào săn. Đổ nước vào hầm sườn khoảng 20-30 phút cho sườn mềm (tùy độ lớn của miếng sườn). Sau đó mới cho bí xanh vào nấu chín. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Nước hầm sườn sẽ tạo nên vị ngọt tự nhiên cho canh mà không cần quá nhiều hạt nêm. Canh bí xanh nấu sườn. Ảnh minh họa AI

Cách nấu canh bí xanh chay Với những ai ăn chay hoặc muốn có một bữa ăn thanh đạm, canh bí xanh chay là lựa chọn tuyệt vời. Món canh này vẫn giữ được vị ngọt mát của bí mà không cần đến thịt hay hải sản. Nguyên liệu: Bí xanh, nấm rơm (hoặc nấm hương, nấm đùi gà), đậu phụ non (tùy chọn), hành khô (hoặc hành boa rô nếu ăn chay hoàn toàn), hành lá, rau mùi, gia vị chay. Cách làm: Phi thơm hành khô (hoặc hành boa rô) với dầu ăn. Cho nấm đã rửa sạch, cắt lát vào xào sơ. Đổ nước vào đun sôi. Khi nước sôi, cho bí xanh vào nấu chín. Nếu dùng đậu phụ, bạn có thể cho vào sau cùng để đậu phụ không bị nát. Nêm nếm gia vị chay cho vừa ăn. Món canh chay thường có vị thanh nhẹ, rất dễ chịu.