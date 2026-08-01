Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món vịt xào sả ớt Thịt vịt: 1 con (khoảng 1,2 - 1,5kg) Sả: 5-7 nhánh lớn Ớt tươi: 2-3 quả (tùy khẩu vị cay) Tỏi: 1 củ lớn Hành tím: 2 củ Gừng: 1 nhánh nhỏ Gia vị ướp: Nước mắm: 2 muỗng canh Đường: 1 muỗng canh Hạt nêm: 1 muỗng canh Tiêu xay: 1/2 muỗng cà phê Dầu hào: 1 muỗng canh (tùy chọn, giúp thịt mềm và bóng đẹp hơn) Bột nghệ: 1/2 muỗng cà phê (tạo màu đẹp mắt) Gia vị xào: Dầu ăn, nước lọc hoặc nước dừa tươi (khoảng 100-150ml) Rau ăn kèm: Rau thơm, dưa chuột (tùy chọn) Nguyên liệu khử mùi: Rượu trắng (hoặc giấm), muối hạt, gừng tươi Nguyên liệu làm vịt xào sả ớt. Ảnh minh họa: AI

Hướng dẫn sơ chế thịt vịt sạch, hết hôi Dùng dao cắt bỏ phần phao câu (đuôi vịt) và các tuyến dầu còn sót lại ở vùng cổ, cánh, đùi. Đây là những nơi tập trung nhiều tuyến hôi nhất. Dùng muối hạt chà xát thật kỹ cả bên trong và bên ngoài con vịt. Chà mạnh tay để loại bỏ chất bẩn và mùi tanh. Sau đó rửa lại thật sạch với nước. Gừng đập dập, thái lát. Trộn gừng với khoảng 1/2 chén rượu trắng (hoặc giấm gạo). Dùng hỗn hợp này xoa bóp đều khắp mình vịt, đặc biệt là các kẽ da, bên trong bụng. Để khoảng 15-20 phút. Rửa vịt thật sạch dưới vòi nước lạnh một lần nữa cho hết mùi rượu/giấm và gừng. Để ráo hoàn toàn hoặc dùng khăn sạch thấm khô.

Cách ướp thịt vịt đậm đà, thấm vị Sả bóc vỏ già, rửa sạch, băm nhỏ một nửa, một nửa thái lát mỏng để xào. Ớt bỏ hạt (nếu không ăn cay nhiều), băm nhỏ. Tỏi, hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Gừng thái lát hoặc băm nhỏ. Cho thịt vịt đã chặt miếng vào tô lớn. Thêm sả băm, ớt băm, tỏi băm, hành băm, gừng băm (một phần để ướp, một phần để phi thơm). Thêm các gia vị nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu hào, bột nghệ. Dùng tay trộn đều tất cả các nguyên liệu và gia vị, bóp nhẹ để thịt thấm đều. Để thịt ướp ít nhất 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh. Tốt nhất là ướp khoảng 1-2 tiếng hoặc qua đêm để thịt thật sự thấm vị và mềm hơn.

Cách làm vịt xào sả ớt thơm ngon Bước 1: Đặt chảo lên bếp, cho khoảng 2-3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho phần sả thái lát, tỏi băm, hành băm, ớt băm còn lại vào phi thơm cho đến khi vàng đều và dậy mùi. Bước 2: Cho thịt vịt đã ướp vào chảo. Đảo đều tay trên lửa lớn để thịt vịt săn lại và chuyển màu. Xào khoảng 5-7 phút cho thịt vịt chín tái và hơi cháy cạnh, giúp món ăn thơm hơn. Bước 3: Khi thịt đã săn, cho khoảng 100-150ml nước lọc hoặc nước dừa tươi vào. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và om khoảng 15-20 phút cho thịt vịt chín mềm và thấm gia vị. Thỉnh thoảng đảo đều để thịt không bị cháy. Bước 4: Tăng lửa lớn trở lại, đảo nhanh tay thêm khoảng 2-3 phút để nước sốt cạn bớt, bám đều vào thịt và tạo độ bóng đẹp. Bước 5: Tắt bếp, múc vịt xào sả ớt ra đĩa. Rắc thêm chút tiêu xay, vài lát ớt tươi hoặc rau thơm thái nhỏ để trang trí. Vịt xào sả ớt thơm ngon, dậy vị. Ảnh minh họa: AI