Chọn rong biển tươi ngon: Bí quyết để món canh không tanh
- Rong biển khô: Đây là loại phổ biến và dễ tìm nhất. Khi chọn, hãy ưu tiên những gói rong biển có màu xanh đậm tự nhiên, không bị ngả vàng hay có đốm lạ. Rong biển phải khô ráo, không ẩm mốc, khi ngửi có mùi biển nhẹ nhàng, không quá nồng hay có mùi tanh khó chịu. Tránh mua những loại rong biển đã bị vụn nát hoặc có dấu hiệu bảo quản kém.
- Rong biển tươi: Nếu có điều kiện, rong biển tươi sẽ mang lại hương vị và độ giòn ngon đặc biệt. Chọn rong biển tươi có màu xanh mướt, lá nguyên vẹn, không bị dập nát hay có mùi lạ. Tuy nhiên, rong biển tươi cần được sơ chế kỹ lưỡng hơn để loại bỏ cát và chất nhầy.
Chuẩn bị nguyên liệu
Rong biển khô: 20-30g (hoặc rong biển tươi tương đương)
Thịt bò: 150-200g. Bạn cũng có thể thay thế bằng thịt heo, tôm, đậu phụ hoặc nấm để làm canh chay.
Tỏi: 2-3 tép
Hành tây: 1/2 củ nhỏ
Dầu mè: 1-2 muỗng canh
Nước tương: 1-2 muỗng canh
Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu, đường
Nước dùng: 1-1,2 lít (nước lọc hoặc nước hầm xương/rau củ)
Gừng: 1 lát nhỏ
Sơ chế rong biển đúng cách
Sơ chế rong biển khô
- Cho rong biển khô vào tô lớn, đổ nước lạnh ngập hoàn toàn và ngâm khoảng 15-20 phút cho rong biển nở mềm. Lưu ý không ngâm bằng nước nóng vì sẽ làm rong biển bị nhũn và mất đi độ giòn.
- Sau khi rong biển đã nở, vớt ra rổ và rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy. Dùng tay vò nhẹ nhàng để loại bỏ cát, bụi bẩn và đặc biệt là chất nhầy bám trên rong biển. Đây là bước cực kỳ quan trọng để loại bỏ mùi tanh. Rửa cho đến khi nước trong và rong biển không còn cảm giác nhớt.
- Vắt nhẹ rong biển đã rửa sạch để loại bỏ bớt nước. Sau đó, dùng kéo hoặc dao cắt rong biển thành những đoạn vừa ăn (khoảng 3-5 cm). Không nên cắt quá nhỏ vì rong biển sẽ dễ bị nát khi nấu.
Sơ chế rong biển tươi
- Rong biển tươi thường có nhiều cát và chất nhầy hơn. Bạn cần rửa thật kỹ dưới vòi nước chảy, dùng tay vò nhẹ nhàng nhiều lần cho đến khi rong biển sạch hoàn toàn và không còn nhớt.
- Để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh và giữ màu xanh đẹp, bạn có thể chần sơ rong biển tươi qua nước sôi khoảng 30 giây, sau đó vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh. Vắt ráo và cắt khúc vừa ăn.
Hướng dẫn nấu canh rong biển thơm ngon, chuẩn vị
Canh rong biển thịt bò
- Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng vừa ăn. Ướp thịt với 1 muỗng cà phê nước tương, 1/2 muỗng cà phê dầu mè, một chút tiêu và tỏi băm nhỏ. Trộn đều và để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị.
- Bắc nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu mè vào đun nóng. Cho tỏi băm vào phi thơm. Nếu dùng hành tây, cho hành tây vào xào cùng cho đến khi hành trong.
- Cho thịt bò đã ướp vào xào nhanh tay trên lửa lớn cho đến khi thịt săn lại và chuyển màu. Việc xào thịt trước giúp thịt thơm và không bị tanh.
- Cho rong biển đã sơ chế vào xào sơ khoảng 1-2 phút. Sau đó, đổ nước dùng (hoặc nước lọc) vào nồi. Đun sôi, rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 15-20 phút để thịt mềm và rong biển tiết ra vị ngọt.
- Nêm nếm lại gia vị với muối, hạt nêm, nước tương cho vừa ăn. Có thể thêm một lát gừng nhỏ vào nồi để tăng hương vị và khử tanh.
- Tắt bếp, múc canh ra bát, rắc thêm chút tiêu xay và thưởng thức khi còn nóng.
Canh rong biển đậu phụ
- Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn. Có thể chiên sơ đậu phụ cho vàng nhẹ để đậu dai hơn và không bị nát khi nấu.
- Phi thơm tỏi băm với dầu mè trong nồi.
- Cho rong biển đã sơ chế vào xào sơ khoảng 1-2 phút.
- Đổ nước dùng vào nồi, đun sôi. Sau đó cho đậu phụ vào, hạ nhỏ lửa và nấu thêm khoảng 10-15 phút.
- Nêm nếm gia vị vừa ăn. Rắc thêm hành lá cắt nhỏ trước khi tắt bếp.
Canh rong biển chay
- Nấm hương, nấm kim châm hoặc nấm đùi gà rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Ướp nấm với chút hạt nêm chay và tiêu.
- Phi thơm tỏi băm (hoặc hành boa-rô nếu ăn chay hoàn toàn) với dầu mè.
- Cho nấm vào xào sơ, sau đó cho rong biển đã sơ chế vào xào cùng khoảng 1-2 phút.
- Đổ nước dùng rau củ (hoặc nước lọc) vào nồi, đun sôi, hạ nhỏ lửa và nấu khoảng 10-15 phút.
- Nêm nếm gia vị chay vừa ăn. Có thể thêm chút đậu phụ hoặc cà rốt thái sợi để tăng thêm dinh dưỡng và màu sắc.