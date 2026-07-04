Chọn rong biển tươi ngon: Bí quyết để món canh không tanh - Rong biển khô: Đây là loại phổ biến và dễ tìm nhất. Khi chọn, hãy ưu tiên những gói rong biển có màu xanh đậm tự nhiên, không bị ngả vàng hay có đốm lạ. Rong biển phải khô ráo, không ẩm mốc, khi ngửi có mùi biển nhẹ nhàng, không quá nồng hay có mùi tanh khó chịu. Tránh mua những loại rong biển đã bị vụn nát hoặc có dấu hiệu bảo quản kém. - Rong biển tươi: Nếu có điều kiện, rong biển tươi sẽ mang lại hương vị và độ giòn ngon đặc biệt. Chọn rong biển tươi có màu xanh mướt, lá nguyên vẹn, không bị dập nát hay có mùi lạ. Tuy nhiên, rong biển tươi cần được sơ chế kỹ lưỡng hơn để loại bỏ cát và chất nhầy.

Chuẩn bị nguyên liệu Ảnh minh họa: AI Rong biển khô: 20-30g (hoặc rong biển tươi tương đương) Thịt bò: 150-200g. Bạn cũng có thể thay thế bằng thịt heo, tôm, đậu phụ hoặc nấm để làm canh chay. Tỏi: 2-3 tép Hành tây: 1/2 củ nhỏ Dầu mè: 1-2 muỗng canh Nước tương: 1-2 muỗng canh Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu, đường Nước dùng: 1-1,2 lít (nước lọc hoặc nước hầm xương/rau củ) Gừng: 1 lát nhỏ

Sơ chế rong biển đúng cách Sơ chế rong biển khô - Cho rong biển khô vào tô lớn, đổ nước lạnh ngập hoàn toàn và ngâm khoảng 15-20 phút cho rong biển nở mềm. Lưu ý không ngâm bằng nước nóng vì sẽ làm rong biển bị nhũn và mất đi độ giòn. - Sau khi rong biển đã nở, vớt ra rổ và rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy. Dùng tay vò nhẹ nhàng để loại bỏ cát, bụi bẩn và đặc biệt là chất nhầy bám trên rong biển. Đây là bước cực kỳ quan trọng để loại bỏ mùi tanh. Rửa cho đến khi nước trong và rong biển không còn cảm giác nhớt. - Vắt nhẹ rong biển đã rửa sạch để loại bỏ bớt nước. Sau đó, dùng kéo hoặc dao cắt rong biển thành những đoạn vừa ăn (khoảng 3-5 cm). Không nên cắt quá nhỏ vì rong biển sẽ dễ bị nát khi nấu. Sơ chế rong biển tươi - Rong biển tươi thường có nhiều cát và chất nhầy hơn. Bạn cần rửa thật kỹ dưới vòi nước chảy, dùng tay vò nhẹ nhàng nhiều lần cho đến khi rong biển sạch hoàn toàn và không còn nhớt. - Để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh và giữ màu xanh đẹp, bạn có thể chần sơ rong biển tươi qua nước sôi khoảng 30 giây, sau đó vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh. Vắt ráo và cắt khúc vừa ăn.