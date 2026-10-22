Hoa giấy Hoa giấy là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến cây cảnh có hoa nở quanh năm. Loài cây này không kén đất, chịu nắng hạn tốt, đặc biệt sai hoa và có thể ra hoa nhiều đợt liên tiếp, thậm chí gần như quanh năm nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp. Về mặt phong thủy, hoa giấy được coi là biểu tượng của sự dồi dào, thịnh vượng và niềm vui bất tận; nhiều người tin rằng trồng hoa giấy trước nhà sẽ giúp gia chủ xua đuổi tà khí, đón nhận những điều tốt đẹp và thu hút tài lộc dồi dào. Hoa giấy là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn có hoa quanh năm.

Hoa mười giờ Mười giờ là loài hoa quen thuộc với vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống. Đúng như tên gọi, hoa thường nở rộ vào khoảng 10 giờ sáng khi có nắng và khép lại vào chiều tối. Tuy nhiên, cây ra hoa liên tục và rất dễ trồng, dễ nhân giống. Cây cực kỳ ưa nắng, chịu hạn tốt, không cần tưới nhiều nước. Đất cát pha, thoát nước tốt. Cắt tỉa cành già để cây ra nhiều nhánh và hoa. Hoa mười giờ mang nhiều màu sắc rực rỡ.