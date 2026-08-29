Bà Võ Thị Hồng Thu (sinh năm 1958) là một giáo viên từng giảng dạy tại Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. Bà Thu có hai người bạn thân thiết, đều từng công tác trong ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp là bà Bùi Thị Minh Hồng (sinh năm 1959) và bà Nguyễn Thị Đời (sinh năm 1958).

Từ khi còn trẻ, 3 người bạn đã thường rủ nhau lái xe máy đi du lịch các dịp lễ, Tết. Điểm đến quen thuộc nhất của họ là Đà Lạt - nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành và các tỉnh miền Tây sông nước.

Khi nghỉ hưu, bà Thu và 2 bạn vẫn thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau đi phượt bằng xe máy. Sau nhiều năm du lịch gần, họ ấp ủ một hành trình dài hơn, vừa trải nghiệm cung đường Nam - Bắc, vừa ghé thăm những người bạn cũ ở Hà Nội.

Tháng 2/2025, 3 cô giáo về hưu quyết định đi xuyên Việt, lái xe máy từ Đồng Tháp ra Hà Nội du lịch.

Bà Thu (áo tím), bà Đời (áo đỏ) và bà Hồng tại Huế

Hành trình bền bỉ vượt 2.300km

Ba nữ du khách U70 xuất phát từ thành phố Mỹ Tho cũ. Bà Thu chạy một chiếc xe xuyên suốt hành trình và chở phần lớn hành lý. Trên chiếc xe còn lại, bà Hồng và bà Đời thay nhau cầm lái.

Ngày đầu tiên, nhóm chạy khoảng 280km từ Mỹ Tho đến Phan Thiết, sau đó men theo cung đường biển để ra Bắc. Chặng dài nhất 3 bà thực hiện trong ngày là 300km từ Quy Nhơn đến Hội An.

Bà Thu cho biết, trước chuyến đi, hai chiếc xe được đưa đi bảo dưỡng kỹ càng. Nguồn kinh phí được 3 người tích lũy từ khoản lương hưu.

"Chúng tôi thống nhất một số nguyên tắc: không chạy quá 60km/h, đi đúng làn đường dành cho xe máy và không cố chạy cho kịp lịch trình. Cứ khoảng 50km, cả nhóm lại dừng chân nghỉ ngơi, uống nước và ăn nhẹ", bà Thu cho hay.

Trong hành lý, ngoài quần áo gọn nhẹ, các bà mang theo bình đun nước nhỏ để buổi sáng pha nước ấm, sữa hoặc trà gừng. Dọc đường, nhóm ghé siêu thị mua thêm trứng, sữa và một số thực phẩm để bổ sung dinh dưỡng ngoài các bữa ăn ở hàng quán. Bà Hồng còn đem một ít lương khô để dùng khi đi qua những đoạn đường vắng, khó tìm quán ăn.

Trong 19 ngày từ Đồng Tháp ra Hà Nội, ngoài 12 ngày chạy đường dài, nhóm dành thời gian còn lại để dừng nghỉ và tham quan.

"Hành trình gặp khó khăn vì nhiều ngày trời mưa nặng hạt. Nhất là thời điểm chúng tôi đến khu vực đèo Hải Vân, trời mưa lớn, đường trơn trượt nên xe máy không được phép chạy qua đèo. Ba người phải mua vé trung chuyển, gửi xe máy lên xe tải còn mình đi xe buýt qua hầm Hải Vân. Đây là điều khá tiếc nuối", bà Thu kể.

Trong hành trình, 3 du khách U70 có 2 lần đi nhầm vào đường dẫn cao tốc. Lần đầu ở khu vực Phan Thiết, một nhân viên trực giao thông phát hiện và hướng dẫn cả nhóm quay lại. Lần thứ hai xảy ra ở khu vực Cầu Giẽ - Pháp Vân, một người dân đang làm việc bên đường phát hiện, gọi 3 người quay lại và chỉ lối đi đúng.

"Chúng tôi sử dụng Google Maps nhưng đôi khi ứng dụng này chỉ không rõ. Rất may người dân địa phương tốt bụng, luôn nhiệt tình hỗ trợ", bà Thu cho hay.

Ba người bạn cũng có lần bị cán đinh, xịt lốp xe hay gặp gió lớn trên cung đường biển. Thế nhưng, họ luôn động viên nhau hoàn thành hành trình an toàn.

"Khi ra tới Hà Nội, vượt an toàn 2.300km, chúng tôi rất hạnh phúc và xen lẫn chút tự hào khi hoàn thành mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng", bà Thu tâm sự.

Ba người bạn dừng chân khám phá nhiều điểm đẹp trong hành trình lái xe xuyên Việt

Tự hào trước vẻ đẹp của đất nước

Trong hành trình lái xe xuyên Việt, cung đường bà Thu ấn tượng nhất là quốc lộ ĐT701 - một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Con đường uốn lượn giữa núi đá và biển xanh, mở ra những khúc cua liên tiếp cùng khung cảnh hoang sơ.

Ba người bạn dừng chân ở một điểm nghỉ trên cao, ngắm biển và chụp ảnh trước khi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, sau đó không lâu, họ gặp thời tiết bất lợi, gió thổi mạnh. Một mình điều khiển chiếc xe chở nhiều hành lý, bà Thu phải khom người sát về phía tay lái để giảm sức ảnh hưởng của gió lớn. Chiếc xe của bà Hồng và bà Đời do có 2 người cùng đi nên vững vàng hơn.

Khi ra tới Hà Nội, 3 người bạn nghỉ ngơi 2 ngày rồi tiếp tục hành trình khám phá các tỉnh thành phía Bắc. Đồng hành cùng họ là 3 người bạn (2 người ở Hà Nội và 1 người từ TPHCM bay ra).

Do 3 người bạn còn lại không thường xuyên đi xe máy đường dài nên cả nhóm thuê ô tô 7 chỗ cùng lái xe chuyên nghiệp. Họ rong ruổi qua Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La.

Một trong những trải nghiệm khiến bà Thu nhớ nhất là khi lên đỉnh Fansipan. Hôm đó, nhóm đi vào buổi chiều, trời mưa lất phất, nhiệt độ thấp. Sau các chặng di chuyển bằng cáp treo và tàu, họ phải tiếp tục đi bộ trên những bậc đá ướt, trơn trượt.

Sáu người bạn liên tục nhắc nhau bám vào lan can, đi chậm và cẩn thận. Khi lên tới nơi, ai cũng vui sướng vì thực hiện được nguyện vọng đặt chân tới đỉnh Fansipan.

Dù lên Fansipan trong ngày thời tiết bất lợi, bà Thu và các bạn vẫn rất hạnh phúc

Nhóm cũng đến Hồng Thái, Tuyên Quang đúng mùa hoa lê nở. Đứng giữa rừng lê cổ thụ, hoa nở trắng xoá, những du khách từ miền Nam không khỏi xúc động.

"Trở lại Hà Nội nghỉ ngơi vài ngày, chúng tôi gửi xe máy và đi tàu hoả về TPHCM. Từ TPHCM, chúng tôi chạy xe máy về quê nhà, kết thúc hành trình du lịch 1 tháng", bà Thu cho biết.

6 người bạn tại rừng hoa lê Tuyên Quang

Theo bà Thu, một chuyến đi dài bằng xe máy không chỉ cần sức khỏe và tay lái vững mà còn cần những người đồng hành thấu hiểu, đồng lòng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

"Gặp hoàn cảnh khó, thay vì than thở, chúng tôi luôn tích cực động viên nhau, tìm cách khắc phục và vượt qua", bà chia sẻ.

Dự kiến, sau tết Nguyên đán 2027, 3 người sẽ thực hiện chuyến xuyên Việt thứ 2 để kỷ niệm tuổi 70.

Ảnh: NVCC