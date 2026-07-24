Gia đình 3 thế hệ rong ruổi gần 2 tháng khám phá đất nước

Ngày 22/6, gia đình chị Vân Khanh (35 tuổi, đang ở phố Kim Ngưu, Hà Nội), bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt. Sau 1 tháng, gia đình đang khám phá Cần Thơ sông nước, chuẩn bị di chuyển tới Đà Lạt và dự kiến lưu trú khoảng 10 ngày.

Đây là chuyến đi đặc biệt nhất từ trước tới nay khi quy tụ đầy đủ 8 thành viên thuộc 3 thế hệ trong gia đình.

Đoàn gồm vợ chồng chị Khanh, hai con, bố mẹ đẻ là ông Lê Vân và bà Kim Dung (60 tuổi), cùng vợ chồng em gái chị Khanh. Thành viên nhỏ nhất mới 8 tuổi. Gia đình còn mang theo một chú chó cưng và một chú chuột hamster.

Gia đình 3 thế hệ trong hành trình xuyên Việt

Đại gia đình di chuyển bằng 2 chiếc ô tô, một xe do bố chị Khanh cầm lái chính, chiếc còn lại do chồng chị điều khiển.

Chị Khanh cho biết, từ khi còn nhỏ, cứ mỗi dịp hè, hai chị em lại được bố mẹ đưa đi khám phá nhiều vùng biển phía Bắc. Khoảng 15 năm trở lại đây, khi các con đã trưởng thành, ông bà gần như năm nào cũng dành khoảng 2 tháng để lái xe xuyên Việt, khám phá những vùng đất mới.

Vợ chồng chị Khanh từng nhiều lần đồng hành cùng bố mẹ trong các chuyến đi ngắn, nhưng đây là chuyến đi đầy đủ thành viên nhất, xa nhất và dài ngày nhất. Trước chuyến đi, chị Khanh chủ động thông báo với khách hàng lịch tạm ngừng kinh doanh.

Không xây dựng lịch trình quá cứng nhắc, gia đình đi đến đâu sẽ tìm nơi lưu trú đến đó, ưu tiên khách sạn hoặc homestay của người dân địa phương. Điểm đến yêu thích của họ là những nơi còn hoang sơ, ít khách, gần gũi đời sống người dân và có giá trị lịch sử, văn hóa.

Bãi biển bình yên ở làng Gò Cỏ

Những kỷ niệm khó quên

Gia đình ghé thăm nhiều ngôi làng độc đáo từ Bắc vào Nam như làng Gò Cỏ (Sa Huỳnh, Quảng Ngãi), làng bí đao khổng lồ Chánh Trạch (Gia Lai) - nơi những quả bí đao trưởng thành có thể nặng từ 40 đến 60kg, làng Lò (Đắk Lắk)...

Ba điểm đến khiến gia đình chị Khanh ấn tượng là Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), Phú Quốc (An Giang) và Cà Mau.

"Tại khu vực Phú Yên cũ, gia đình tôi có trải nghiệm thú vị - đi chợ quê sáng sớm, cầm 100.000 đồng mua thỏa thích bánh, trái cây các loại... Sau đó, cả nhà vui chơi ở bãi Môn, bãi Tiên - hai bãi biển rất sạch, nước trong vắt, khung cảnh bình yên", chị kể.

Gia đình cũng rất mê ẩm thực Phú Yên với các món như ram tôm, gỏi tôm, bò nhúng mẻ, bò bóp thấu, chả cá thát lát...

"Nhà tôi thường chọn các quán ăn của người dân địa phương. Không chỉ có đồ ăn ngon, giá phải chăng, chủ quán còn rất thân thiện, nhiệt tình", chị Khanh cho biết thêm.

Gia đình Hà Nội dành tới 7 ngày để khám phá Phú Quốc (An Giang). Họ thuê một căn homestay ở An Thới có bếp và sân vườn rộng. Mỗi sáng, bà Dung đi chợ mua hải sản tươi rói, rau củ về tự nấu ăn.

Ban ngày, gia đình khám phá các bãi biển, ghé thăm Nhà tù Phú Quốc, di tích lịch sử trên đảo..., ăn trưa tại các quán ăn địa phương. Buổi tối, 8 thành viên quây quần bên mâm cơm mẹ nấu.

Những bữa cơm ấm áp của gia đình Hà Nội tại Phú Quốc. Chuyến đi dài nên trong hành trình, gia đình cũng gặp nhiều bạn bè, người thân quen

Cà Mau là điểm đến mang lại nhiều cảm xúc nhất cho gia đình Hà Nội.

Cả đoàn thức dậy từ 5h sáng để đi cano xuyên qua rừng đước ngắm bình minh trên vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Theo chị Khanh, khi ánh mặt trời dần phủ sắc cam hồng lên mặt nước tĩnh lặng, xen giữa màu xanh bạt ngàn của rừng ngập mặn, cả gia đình đều lặng người trước khung cảnh thiên nhiên. Những lúc cano vượt sóng nảy lên giữa dòng, cả nhà bật cười thích thú.

Ở Cà Mau, gia đình Hà Nội cũng lần đầu thưởng thức những đặc sản "lạ" như cua Yếm Vuông, cá thòi lòi hay bề bề to "ngang cổ tay người lớn".

Mâm đặc sản Cà Mau khiến gia đình Hà Nội ấn tượng

Suốt gần 2 tháng rong ruổi, điều đọng lại với gia đình Hà Nội không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Có lần, cả nhà được người dân Cà Mau mời về ăn cơm như người thân, cùng trò chuyện và nghe những câu vọng cổ mộc mạc ngay trong ngôi nhà miền sông nước.

Một lần khác, khi gia đình lưu trú tại khách sạn ở Đồng Nai. Cả nhà bị thu hút bởi cây chôm chôm sai trĩu quả trong khuôn viên. Thấy khách thích thú, chủ khách sạn nhiệt tình mời mọi người tự tay hái và thưởng thức miễn phí.

Mẹ chị Khanh và chồng chị Khanh thích thú với trải nghiệm hái chôm chôm

Một tháng qua, cả gia đình dành trọn vẹn thời gian bên nhau, cùng ăn ở, cùng khám phá những vùng đất mới và lưu giữ kỷ niệm. Ba thế hệ trong nhà dường như gắn kết và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Về chi phí, chị Khanh cho biết, trung bình mỗi ngày, cả đoàn chi khoảng 3-4,5 triệu đồng, bao gồm tiền xăng xe, phí cầu đường, lưu trú, ăn uống và vé tham quan.

Gia đình vẫn đang trong hành trình và dự kiến chuyến đi kéo dài 50 ngày.

Hai con của chị Khanh quấn quýt bên bà ngoại suốt chuyến đi. Đây cũng là dịp để 2 bạn nhỏ hiểu thêm về lịch sử, địa lý đất nước

Ảnh: NVCC