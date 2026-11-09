Theo quan niệm tử vi phương Đông, tuần mới (9-15/11) mang đến nhiều cơ hội tình cảm cho 3 con giáp Mão, Ngọ và Mùi. Người độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp, trong khi những người đã có đôi thêm gắn bó, tình cảm ngày càng bền chặt.

Tuổi Mão: Dễ gặp người tâm đầu ý hợp

Người tuổi Mão vốn dịu dàng, chân thành và tinh tế. Trong tình cảm, họ nghiêm túc, chung thủy nhưng đôi khi khá thận trọng, thường âm thầm chờ đợi một mối quan hệ chân thành, theo Sohu.

Tuần mới từ 9-15/11, vận đào hoa của con giáp này được dự báo khởi sắc. Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng phù hợp thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè, công việc hoặc những chuyến đi thường ngày. Mối quan hệ có thể bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ nhưng nhanh chóng nảy sinh thiện cảm.

Với người đã có đôi, những hiểu lầm và khúc mắc trước đó có cơ hội được hóa giải. Hai người thêm thấu hiểu, biết trân trọng đối phương và dành nhiều thời gian bên nhau. Một buổi dạo phố, chuyến đi ngắn ngày hay những khoảnh khắc bình dị cũng giúp tình cảm thêm gắn bó.

Chuyện công việc cũng rất ổn do bạn gặp được một đối tác lớn, sẵn sàng hợp tác kinh doanh.

Tuổi Ngọ: Vận đào hoa khởi sắc, dễ gặp tình yêu đích thực

Ảnh minh họa: Sohu

Trong tuần mới, vận đào hoa của tuổi Ngọ được dự báo tăng lên. Những buổi gặp gỡ, giao lưu công việc, sinh hoạt theo sở thích hoặc lời mời từ bạn bè có thể trở thành cơ hội để họ gặp người phù hợp.

Người độc thân dễ thu hút sự chú ý nhờ tính cách phóng khoáng, lạc quan. Đối phương không chỉ yêu mến sự thẳng thắn mà còn tôn trọng cá tính, sở thích và sự tự do của họ.

Người đã có đôi cũng đón nhận khoảng thời gian tình cảm ấm áp. Những nghi ngờ, khoảng cách có cơ hội được xóa bỏ, thay vào đó là sự quan tâm và thấu hiểu. Hai người biết nhường nhịn, chia sẻ và cùng vun đắp mối quan hệ lâu dài.

Công việc của bạn khá khởi sắc, nhất là những người làm công việc kinh doanh. Những đơn hàng bất ngờ khiến bạn tăng lợi nhuận rõ ràng.

Tuổi Mùi: Có cơ hội gặp người yêu thương chân thành

Người tuổi Mùi thường hiền lành, giàu tình cảm, sống chân thành và biết quan tâm đến người khác. Trong tình yêu, họ chung thủy, sâu sắc nhưng đôi khi dễ chịu thiệt thòi vì luôn nhường nhịn đối phương.

Tuần mới, vận tình duyên của tuổi Mùi được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể gặp được người phù hợp một cách tự nhiên, không cần cố gắng tìm kiếm.

Với người đã kết hôn hoặc đang yêu, tuần mới mang đến sự hòa hợp. Hai người dễ thấu hiểu tâm tư của nhau, những bất đồng trước đó dần được tháo gỡ. Sự quan tâm trong những việc nhỏ hằng ngày giúp tình cảm thêm bền chặt, cùng hướng tới cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Công việc trong tuần mới của bạn khá ổn, có cơ hội tăng lương thăng chức. Nếu thực sự được trao nhiệm vụ quan trọng, bạn đừng ngần ngại mà nhận lời nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm