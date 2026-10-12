Tuần mới từ ngày 12-18/10, theo quan niệm tử vi phương Đông, 3 con giáp gồm Tý, Ngọ và Thân được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực trong công việc và tài chính.

Thay vì trông chờ khoản tiền bất ngờ hay cơ hội đổi đời, vận may của 3 con giáp này đến từ việc tìm đúng hướng đi, phát huy năng lực, chọn lọc các mối quan hệ và cải thiện sự phối hợp với mọi người.

Tuổi Tý: Xác định đúng hướng đi, nguồn thu nhập dần rõ ràng

Từ ngày 12-18/10, vận trình của tuổi Tý được dự báo có xu hướng sáng rõ hơn khi họ biết chọn lọc. Những khách hàng hiện có, các mối quan hệ đã xây dựng hoặc dự án từng tiếp xúc đáng để người tuổi Tý đầu tư công sức hơn những cơ hội hoàn toàn mới, theo Sohu.

Ảnh: Sohu

Với người làm kinh doanh, việc chăm sóc khách hàng cũ và duy trì những kênh bán hàng hiệu quả có thể giúp doanh thu ổn định hơn.

Tuần này, người độc thân nên chủ động chọn lọc các mối quan hệ, dành thời gian cho người thực sự khiến mình cảm thấy tin tưởng và thoải mái vì có thể đó sẽ là người bạn gắn bó cả đời. Những người có gia đình cũng được bạn đời yêu thương hết mực.

Tuổi Ngọ: Công việc bớt áp lực, tài chính khởi sắc nhờ biết chọn trọng tâm

Từ ngày 12-18/10, vận trình công việc của tuổi Ngọ được dự báo có chiều hướng tích cực nếu biết chủ động sắp xếp lại ưu tiên. Thay vì theo đuổi quá nhiều mục tiêu, con giáp này nên tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng, khách hàng tiềm năng hoặc dự án có giá trị lâu dài. Khi xác định được trọng tâm, hiệu suất làm việc sẽ được cải thiện rõ rệt.

Khi biết tập trung nguồn lực, con giáp này cũng có thể kiểm soát thu chi tốt hơn, hạn chế những khoản chi không cần thiết và cải thiện số tiền tích lũy.

Tuần này, tuổi Ngọ có cơ hội gặp được ý trung nhân.

Tuổi Thân: Phát huy thế mạnh, cơ hội kiếm tiền đến từ sự tập trung

Người tuổi Thân vốn nhanh nhạy, ham học hỏi và thường dễ nhận ra những cơ hội mới. Tuy nhiên, việc liên tục bị thu hút bởi những điều mới mẻ đôi khi khiến họ chưa theo đuổi đến cùng một mục tiêu.

Tuần mới từ ngày 12-18/10, tuổi Thân được khuyên nên tập trung phát triển những kỹ năng đã tích lũy thay vì liên tục đổi hướng. Một dự án từng có dấu hiệu khởi sắc, một kiến thức đã học hoặc một kinh nghiệm tưởng chừng chưa hữu ích có thể trở thành lợi thế trong công việc.

Tuần này, chỉ cần bạn kiên trì, người khác sẽ mang cơ hội kiếm tiền và thăng tiến đến cho bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm