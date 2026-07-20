Tuổi Sửu: Thành quả đến sau những ngày bền bỉ

Là con giáp nổi tiếng chăm chỉ và kiên trì, tuổi Sửu được dự báo sẽ đón nhận thành quả xứng đáng trong tuần mới.

Những nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua bắt đầu được ghi nhận. Người làm công sở có thể được tăng lương, nhận thưởng hoặc được giao vị trí quan trọng hơn. Với người kinh doanh, doanh thu và lượng khách hàng đều có xu hướng tăng trưởng ổn định.

Tài chính của tuổi Sửu phát triển theo hướng bền vững. Ngoài thu nhập chính, nhiều người còn có cơ hội kiếm thêm từ nghề tay trái hoặc các dự án cá nhân. Tuy không phải những khoản tiền đến quá nhanh, nhưng đều mang tính ổn định và lâu dài.

Bên cạnh đó, gia đình tiếp tục là hậu phương vững chắc, giúp tuổi Sửu có thêm động lực để phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống sung túc.

Tuổi Tỵ: Quý nhân dẫn đường, tiền bạc khởi sắc

Tuần mới mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho người tuổi Tỵ. Sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng, những khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, nhiều dự án hoặc kế hoạch tưởng chừng bế tắc có cơ hội tiến triển thuận lợi.

Đây cũng là thời điểm tuổi Tỵ dễ gặp quý nhân. Đó có thể là cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ hoặc đối tác mang đến những cơ hội hợp tác giá trị.

Nguồn thu nhập chính có dấu hiệu tăng lên nhờ thành tích trong công việc. Ngoài ra, một số người còn có thể nhận khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc công việc phụ. Tuy nhiên, việc quản lý tài chính vẫn cần được đặt lên hàng đầu để duy trì sự ổn định lâu dài.

Gia đình hòa thuận, tinh thần thoải mái cũng là điểm tựa giúp tuổi Tỵ thêm tự tin chinh phục các mục tiêu trong tuần.

Tuổi Dậu: Cơ hội rộng mở, tài lộc gõ cửa

Ảnh minh họa: Sohu

Người tuổi Dậu được dự báo sẽ bước vào một tuần nhiều triển vọng. Nhờ sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm, họ dễ ghi điểm với cấp trên, đồng thời có cơ hội mở rộng các mối quan hệ trong công việc.

Những người kinh doanh hoặc làm nghề tự do có khả năng gặp khách hàng mới, ký kết hợp đồng hoặc nhận được những lời mời hợp tác đáng giá. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm thích hợp để đề xuất ý tưởng mới hoặc đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước tiến trong sự nghiệp.

Vận tài lộc cũng khá sáng sủa. Ngoài nguồn thu ổn định, tuổi Dậu còn có thể đón thêm khoản tiền bất ngờ từ các khoản thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận đầu tư. Dù vậy, việc chi tiêu hợp lý vẫn là yếu tố giúp giữ vững thành quả tài chính.

Không chỉ công việc thuận lợi, đời sống tinh thần của tuổi Dậu cũng tích cực hơn nhờ những tin vui từ gia đình và bạn bè.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm