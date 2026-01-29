Tử vi năm 2026 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 (Thổ) Bước sang năm 2026, người tuổi Tân Sửu đa phần đã ở giai đoạn nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già. Đây là thời điểm bạn cần tập trung vào việc bồi dưỡng sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bình an bên gia đình, con cháu. Năm nay, do ngũ hành Thổ của bản mệnh khắc với Thủy của năm, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu có thể bị ảnh hưởng. Các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, huyết áp, xương khớp có nguy cơ tái phát hoặc trở nặng. Bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ và duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Tài chính khá ổn định, chủ yếu đến từ các khoản tích lũy hoặc lương hưu. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong các khoản chi tiêu lớn. Đặc biệt, nên tránh cho vay mượn hoặc bảo lãnh cho người khác để tránh những rắc rối không đáng có.

Tử vi năm 2026 tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (Mộc) Người tuổi Quý Sửu sẽ có giai đoạn chuyển giao quan trọng khi bước sang năm Bính Ngọ 2026, có thể gặp nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội để bứt phá, đặc biệt trên con đường sự nghiệp. Dù ngũ hành Mộc tương sinh với hành Thủy của năm, nhưng sự ảnh hưởng của Hại Thái Tuế vẫn cần được đề phòng. Công việc có thể gặp phải áp lực lớn, đặc biệt là trong các mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bạn có thể phát huy tối đa kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình. Ảnh minh họa Thu nhập có thể tăng trưởng, đặc biệt từ các nguồn phụ do bạn có sự linh hoạt trong tư duy kinh doanh. Tuy nhiên, bạn cần quản lý chi tiêu chặt chẽ để tránh thất thoát không đáng có. Năm nay bạn nên hạn chế các cuộc tranh cãi không cần thiết với người bạn đời, hãy dành thời gian lắng nghe và chia sẻ để củng cố tình cảm. Ở tuổi này, người tuổi Quý Sửu cần đặc biệt chú ý đến các bệnh về tim mạch, huyết áp, xương khớp. Hãy đi khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh.

Tử vi năm 2026 tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 (Kim) Người tuổi Ất Sửu đang ở độ tuổi “chín”. Đây là giai đoạn mà sự nghiệp có thể đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức tiềm ẩn. Năm nay, cả nam và nữ mạng tuổi Ất Sửu đều chịu ảnh hưởng của Hại Thái Tuế. Nam mạng có thể gặp phải những rắc rối pháp lý hoặc tranh chấp liên quan đến tài sản. Nữ mạng chịu ảnh hưởng của hung tinh, cần đặc biệt cẩn trọng về sức khỏe và tài chính. Mặc dù mệnh Kim và Thủy có mối quan hệ tương sinh, nhưng sự kết hợp với Hại Thái Tuế có thể tạo ra những bất ổn. Bạn cần kiên định và giữ vững lập trường để tránh bị lung lay bởi những tác động bên ngoài. Các dự án lớn có thể gặp trục trặc, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài chính có nhiều biến động, dễ thất thoát đột ngột, tránh đầu tư vào những lĩnh vực không am hiểu, đặc biệt là vào cuối năm. Nửa cuối năm bạn có thể có những khoản chi lớn không lường trước. Năm nay không phải là thời điểm thích hợp để thực hiện các việc lớn như xây nhà hay mở rộng kinh doanh, hãy tập trung vào việc củng cố nền tảng hiện có và bảo vệ tài sản của mình.

Tử vi năm 2026 tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 (Thủy) Người tuổi Đinh Sửu bước sang tuổi 30 (tuổi mụ) trong năm 2026. Đây là một năm đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để bạn "vượt vũ môn" và khẳng định vị thế. Sự nghiệp có thể có những bước tiến đáng kể, đặc biệt là vào cuối năm. Mặc dù gặp phải rắc rối từ tiểu nhân, nhưng khả năng giao tiếp và sự kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Đây là năm bạn cần học cách chủ động và linh hoạt hơn trong công việc. Tài chính khá dồi dào, có cơ hội gia tăng thu nhập từ các nguồn phụ. Tuy nhiên, bạn cần quản lý chi tiêu chặt chẽ để tránh tiêu xài hoang phí. Có khả năng bản mệnh này sẽ đón những tin vui trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với những người độc thân. Tuy nhiên, những người đã kết hôn cần chú ý đến mối quan hệ với vợ/chồng.