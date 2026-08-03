Tuổi Sửu: Công sức bền bỉ nhiều năm cuối cùng cũng được đền đáp

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng chăm chỉ, kiên trì và không ngại khó khăn. Họ thường âm thầm cống hiến, nhận phần việc nặng nhọc nhưng ít khi được ghi nhận xứng đáng. Dù chịu không ít thiệt thòi, tuổi Sửu vẫn kiên định với mục tiêu của mình, theo Sohu.

Trong tuần mới, vận xui của người tuổi Sửu được dự báo sẽ dần tan biến. Những kế hoạch từng bị đình trệ có cơ hội được khởi động lại, các cuộc hợp tác tưởng chừng đổ vỡ có thể được nối lại. Một số khoản tiền chậm thanh toán cũng có khả năng được giải quyết.

Ảnh: Sohu

Đặc biệt, quý nhân xuất hiện sẽ mang đến những lời khuyên hoặc cơ hội quan trọng giúp tuổi Sửu tháo gỡ khó khăn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì ôm mọi việc một mình.

Tuổi Tỵ: Thời điểm tỏa sáng sau quãng thời gian âm thầm tích lũy

Người tuổi Tỵ thường sống kín đáo, ít nói nhưng rất tinh tế và có khả năng nhìn nhận con người, tình huống một cách chính xác. Trong thời gian qua, họ có thể từng chịu nhiều hiểu lầm hoặc bị người khác đánh giá thấp, song vẫn chọn cách chứng minh bằng hành động thay vì tranh cãi.

Tuần mới được xem là giai đoạn tuổi Tỵ từng bước lấy lại vị thế. Những áp lực trước đây dần được tháo gỡ, các mối quan hệ cũng có dấu hiệu cải thiện. Một số người từng quay lưng hoặc xem nhẹ họ có thể chủ động tìm đến hợp tác hay nhờ giúp đỡ.

Về tài chính, tuổi Tỵ cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Họ có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ như thu hồi được khoản nợ cũ, lợi nhuận từ một khoản đầu tư hoặc nguồn thu ngoài dự kiến. Dù không quá lớn, khoản tiền này vẫn mang lại sự phấn khởi và tạo thêm động lực cho những kế hoạch sắp tới.

Tuổi Thân: Sau nhiều nỗ lực, vận may bắt đầu mỉm cười

Nửa đầu năm của người tuổi Thân có thể không được như kỳ vọng. Dù có nhiều ý tưởng và sự linh hoạt, họ lại liên tục gặp trở ngại khiến nhiều dự định phải trì hoãn hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, trong tuần mới, vận trình của tuổi Thân được dự báo khởi sắc rõ rệt. Công việc có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi những dự án từng bị ngưng trệ được triển khai trở lại, đồng thời họ có cơ hội đảm nhận vai trò quan trọng hơn.

Đường tình cảm cũng mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. Người độc thân có thể gặp được đối tượng khiến mình rung động, còn những người đã có gia đình sẽ dễ hóa giải các khúc mắc, giúp mối quan hệ thêm gắn kết.

Đáng chú ý, những nỗ lực âm thầm trước đây như học thêm kỹ năng mới, mở rộng các mối quan hệ hay phát triển công việc phụ đều có khả năng bắt đầu mang lại kết quả tích cực.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm