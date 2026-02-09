Dù chỉ mang tính tham khảo, những tín hiệu thuận lợi này vẫn đem lại tâm lý hứng khởi cho nhiều người. Dưới đây là 3 con giáp được cho là đón nhiều may mắn nhất trong tuần được Sohu gợi ý.

Tuổi Tý: Nhạy bén nắm cơ hội, tài lộc rộng mở

Người tuổi Tý vốn nổi tiếng nhanh nhạy và linh hoạt trong công việc. Tuần mới được xem là thời điểm thuận lợi để họ phát huy thế mạnh này.

Ở môi trường công sở, tuổi Tý có thể được giao thêm dự án quan trọng hoặc nhận phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực trước đó. Với những người kinh doanh, lượng khách hàng và đơn hàng có xu hướng tăng, mở ra cơ hội gia tăng doanh thu.

Điểm đáng chú ý là khả năng “tiền sinh tiền” của tuổi Tý khá rõ nét trong giai đoạn này. Nếu biết cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư hoặc quản lý chi tiêu, họ dễ đạt được bước tiến tích cực về tài chính.

Tuổi Sửu: Chăm chỉ gặt hái thành quả

Tuổi Sửu bước vào tuần mới với vận trình ổn định nhưng giàu triển vọng. Sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm giúp họ ghi điểm với cấp trên, từ đó mở ra khả năng tăng lương, thăng chức hoặc nhận thêm nguồn thu.

Những người làm ăn, buôn bán có thể đón tín hiệu khởi sắc khi lượng khách ổn định hơn, dòng tiền lưu thông tốt. Bên cạnh nguồn thu chính, tuổi Sửu còn có cơ hội nhận khoản lợi nhỏ bất ngờ từ các mối quan hệ cũ hoặc công việc phụ.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho con giáp này là cần cân bằng giữa công việc và sức khỏe, tránh làm việc quá sức để duy trì phong độ lâu dài.

Tuổi Dần: Khí thế đi lên, nhiều cơ hội hợp tác

Trong công việc, tuổi Dần có thể được giao vai trò quan trọng hoặc đạt bước tiến đáng kể về thu nhập. Ảnh minh họa

Người tuổi Dần được dự báo có tuần mới sôi động, đặc biệt ở các hoạt động hợp tác, ký kết hoặc mở rộng mối quan hệ. Khả năng lãnh đạo và sự tự tin giúp họ dễ trở thành trung tâm trong tập thể.

Trong công việc, tuổi Dần có thể được giao vai trò quan trọng hoặc đạt bước tiến đáng kể về thu nhập. Với người kinh doanh, thương hiệu cá nhân hoặc sản phẩm dễ được chú ý hơn, từ đó gia tăng cơ hội chốt đơn, ký hợp đồng.

Dù vận may khá rõ rệt, tuổi Dần vẫn nên thận trọng trước các quyết định đầu tư lớn, tránh hành động vội vàng để bảo toàn thành quả.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm