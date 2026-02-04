Tử vi năm 2026 tuổi Quý Mão sinh năm 1963 (Kim) Những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ khó có một năm Bính Ngọ 2026 nhẹ nhàng. Họ nên hết sức thận trọng, đặc biệt là trong vấn đề tài chính. Việc tin tưởng người khác có thể dễ dàng dẫn đến lừa đảo và tổn thất tài chính không đáng có. Đặc biệt khi xử lý những khoản tiền lớn, điều quan trọng là phải suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy. Trong công việc (nếu chưa nghỉ hưu), họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và tình huống phức tạp tại nơi làm việc, có thể cản trở công việc và làm giảm sút uy tín cá nhân. Tử vi tuổi Mão năm Bính Ngọ 2026 chi tiết từng năm sinh. Ảnh minh họa Bản mệnh cần chú ý hơn đến giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp, đặc biệt là với cấp dưới, hãy khoan dung và cởi mở, tôn trọng ý kiến của họ để tránh xích mích do sự bướng bỉnh gây ra. Về sức khỏe, tuổi Mão cần đặc biệt chú ý tránh té ngã, nhất là trên bề mặt trơn trượt và nên duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng, tránh ăn quá nhiều để ngăn ngừa chứng khó tiêu.

Tử vi năm 2026 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 (Thủy) Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể gặp phải những thách thức lớn trong sự nghiệp vào năm 2026, nhưng họ vẫn có cơ hội tốt để vượt qua khó khăn nhờ sự phù hộ kịp thời của cát tinh, cùng với kinh nghiệm và năng lực của bản thân. Năm nay, bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực cạnh tranh tại nơi làm việc nhưng họ vẫn có cơ hội đạt được những đột phá thông qua sự chăm chỉ và chiến lược của riêng mình. Trong khi đó, những người tuổi Mão tham gia vào kinh doanh hoặc đầu tư cũng sẽ nhìn thấy những cơ hội đầy hứa hẹn nhưng họ phải cảnh giác với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Về sức khỏe, người tuổi này nên đặc biệt chú ý đến cơ bắp và xương khớp, nhất là khi thời tiết trở lạnh, đồng thời cần hạn chế uống rượu bia để tránh các vấn đề về gan và túi mật.

Tử vi năm 2026 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 (Hỏa) Những người sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão sẽ cần chuẩn bị tinh thần thật vững vàng khi cả sự nghiệp lẫn tài chính đều sẽ phải đối mặt với những thách thức. Trong công việc, sự cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt hơn, dễ vướng vào những lời đàm tiếu và tin đồn, có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân và hiệu quả công việc. Để tránh những tranh chấp không đáng có, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, nói ít làm nhiều. Đối với những người làm kinh doanh hoặc đầu tư, vận may tài chính sẽ kém, đặc biệt khi phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Tuổi Mão nên đặc biệt cảnh giác với các đối thủ có thể sử dụng các chiến thuật không công bằng.

Tử vi năm 2026 tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 (Thổ) Những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ trải qua một năm có thăng có trầm. Mặc dù phải đối mặt với áp lực gay gắt trong sự nghiệp, bạn vẫn may mắn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cấp trên và quý nhân. Bạn được kỳ vọng sẽ đạt một vài thành tích quan trọng trong công việc nếu chủ động nắm bắt cơ hội và phát huy sự siêng năng cùng kỹ năng chuyên môn. Về tình yêu, những người còn độc thân dự kiến sẽ gặp được một người bạn đời phù hợp vào năm 2026. Nếu điều kiện chín muồi, đây là một năm tốt để bạn kết hôn. Những người đã kết hôn nên quan tâm hơn đến gia đình, duy trì kỷ luật tự giác để tránh những căng thẳng tình cảm không cần thiết.