Nếu biết nắm bắt cơ hội, đây có thể là thời điểm tốt để 3 con giáp này mở rộng kế hoạch, kết nối với người khác và chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn, theo Sohu.

Tuổi Tý: Tài lộc khởi sắc, dễ gặp người hỗ trợ

Người tuổi Tý thường được biết đến với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng tận dụng nguồn lực xung quanh để đạt mục tiêu. Trong tuần mới, những ưu điểm này có thể giúp tuổi Tý tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Ảnh minh họa: Sohu

Vận tài lộc được cho là có dấu hiệu tích cực, đặc biệt với những người đang làm việc trong lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ thuật hoặc cần thể hiện năng lực cá nhân. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Tý mở rộng hướng phát triển, tìm kiếm cơ hội bên ngoài và sắp xếp lại những kế hoạch còn dang dở.

Một điểm đáng chú ý là tuổi Tý có thể nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc người đi trước. Những lời khuyên đúng lúc có thể giúp con giáp này nhìn rõ hơn hướng đi và tránh được những quyết định thiếu cân nhắc.

Về công việc, sự kết hợp giữa các nguồn lực được đánh giá là lợi thế lớn. Nếu biết xây dựng đội nhóm và phân công hợp lý, tuổi Tý có thể tiến nhanh hơn trên hành trình tích lũy tài chính và phát triển sự nghiệp.

Tuổi Thân: Quý nhân phù trợ, công việc hanh thông

Người tuổi Thân vốn nhanh nhạy, quyết đoán, có khả năng ứng biến tốt và không ngại đối mặt với khó khăn. Trong tuần mới, những phẩm chất này càng có cơ hội được phát huy.

Theo quan niệm tử vi, tuần mới mang đến cho tuổi Thân những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công việc, nắm bắt cơ hội đầu tư và xây dựng các kế hoạch dài hạn. Bước sang tuần này, vận khí càng hỗ trợ con giáp này phát huy chuyên môn, mở rộng các mối quan hệ và tìm cách tháo gỡ những trở ngại đang tồn tại.

Đặc biệt, ngày đầu tuần được xem là thời điểm thuận lợi để tuổi Thân tổ chức công việc, phối hợp với đồng đội, xây dựng kế hoạch và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm.

Về tài lộc, đây cũng là lúc tuổi Thân có thể mạnh dạn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội mới, song vẫn nên giữ sự tỉnh táo, tránh nóng vội.

Tuổi Dậu: Được nâng đỡ, thuận lợi mở rộng sự nghiệp

Người tuổi Dậu có ưu điểm là cẩn trọng, có tổ chức, khả năng diễn đạt tốt và thường suy nghĩ khá kỹ trước khi hành động. Những đặc điểm này giúp họ có lợi thế trong các công việc cần sự chính xác, giao tiếp và lập kế hoạch.

Trong tuần mới, vận khí của tuổi Dậu được đánh giá khá thuận lợi. Con giáp này có cơ hội tích lũy tài lộc, nhận được sự chỉ dẫn hoặc hỗ trợ từ người đi trước, đồng thời từng bước xây dựng những kế hoạch dài hạn.

Thời điểm đầu thu cũng được xem là giai đoạn tuổi Dậu có thể phát huy năng lực cá nhân, mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm những cơ hội hợp tác. Sự đồng hành của bạn bè, đồng nghiệp hoặc đối tác có thể giúp các kế hoạch được triển khai thuận lợi hơn.

Trong công việc, tuổi Dậu nên tập trung vào những mục tiêu lâu dài thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Nếu biết tận dụng các mối quan hệ và phát huy khả năng tổ chức, con giáp này có thể tạo thêm bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm