Năm 2026, những đám cưới của các chú rể ở tuổi xế chiều thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phía sau mỗi hôn lễ là một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cho thấy khát vọng được yêu thương, sẻ chia và đồng hành bất kể ở độ tuổi nào.

Chú rể U70 đi rước vợ ở miền Tây sau 10 năm chung sống

Sau 10 năm chung sống, ông Gān Liáng Yù (68 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) và bà Phạm Thị Bé Mười (hiện 53 tuổi, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức đám cưới tại quê nhà trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng và làng xóm.

Ông Yù đi rước vợ ở tuổi U70

Cả hai gặp nhau cách đây 1 thập kỷ khi đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Bà Mười sang Đài Loan làm việc để nuôi con gái, còn ông Yù có hai con gái đã trưởng thành. Sự đồng cảm trước hoàn cảnh éo le và những tổn thương trong quá khứ đã đưa họ đến với nhau.

Do điều kiện lúc bấy giờ chưa cho phép, cả hai chỉ về sống chung mà chưa tổ chức hôn lễ. Sau nhiều năm gắn bó, cùng chăm sóc con cái và xây dựng cuộc sống ổn định, họ quyết định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 7 vừa qua.

Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi, con gái bà Mười) đứng ra lo liệu mọi thứ cho hôn lễ. Chú rể U70 cũng chuẩn bị chu đáo các lễ vật theo phong tục cưới hỏi của miền Tây.

Cặp đôi có hôn lễ trọn vẹn ở tuổi xế chiều

Đám cưới ở tuổi xế chiều của bà Mười và ông Yù diễn ra ấm cúng và đầy đủ các nghi thức: ăn hỏi, làm lễ gia tiên, đón dâu. Khoảnh khắc bà Mười được người thân dắt tay ra trao cho chú rể khiến con gái xúc động vì sau nhiều năm chờ đợi, mẹ đã có một hôn lễ trọn vẹn.

Huyền chia sẻ, suốt 10 năm qua, cha dượng và mẹ của cô luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cha dượng của cô từng gặp tai nạn nguy kịch và chính sự chăm sóc tận tình, kiên trì của mẹ cô đã giúp ông hồi phục.

Với Huyền, đám cưới là cái kết đẹp cho suốt hành trình gắn bó, đồng hành của cha dượng và mẹ của cô.

Chú rể 71 tuổi cưới cô dâu 66 tuổi ở Lào Cai

Ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1955) và bà Trần Thị Mai (SN 1960, cùng ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) nên duyên ở độ tuổi xế chiều. Tháng 4/2026, ông bà quyết định tổ chức đám cưới ấm cúng trong sự ủng hộ, tác thành của 11 người con và họ hàng hai bên.

Lễ cưới của chú rể 71 tuổi và cô dâu 66 tuổi

Bà Mai và ông Thủy có chung hoàn cảnh. Bà góa chồng 17 năm, có 5 người con đã lập gia đình. Vợ ông Thủy mất năm 2021 vì bệnh nặng sau 10 năm được chồng chăm sóc tận tình, chu đáo. Sáu người con của ông Thủy luôn mong bố tìm được bạn đồng hành trong năm tháng tuổi già.

Ông bà vốn quen biết nhau từ trước nhưng đến năm 2025 mới gặp gỡ và trò chuyện thường xuyên hơn. Sau 5 tháng tìm hiểu, ông Thủy ngỏ lời và nhận được cái gật đầu của bà Mai.

Hôn lễ được tổ chức chu đáo

Khi biết chuyện, con cháu hai bên đều ủng hộ. Thay vì chỉ làm một buổi lễ báo hỷ đơn giản như dự định của ông bà, 11 người con quyết định tổ chức đám cưới chỉn chu cho bố mẹ với xe hoa, rạp cưới và tiệc, mời họ hàng, bạn bè đến dự.

Trong ngày vui, ông Thủy, bà Mai làm lễ gia tiên, chính thức nên duyên vợ chồng trong niềm xúc động của cả gia đình. Kể từ đây, cuộc sống của ông Thủy trở nên ấm áp hơn khi có người bầu bạn, còn bà Mai cũng hạnh phúc vì có mái ấm mới và vẫn luôn được con cháu quan tâm, thăm hỏi.

Chú rể U70 ở Thanh Hóa đi rước vợ sau 6 năm cô quạnh

Sau khi vợ qua đời năm 2020, ông Mừng (SN 1961, quê Thanh Hóa) sống một mình trong căn nhà ở quê, còn hai con đều lập gia đình và sống ở xa.

Mỗi lần xem camera, thấy bố lủi thủi ăn cơm một mình, chị Trịnh Thị Huyền (SN 1993, con gái ông Mừng) không khỏi xót xa vì thương bố.

Chú rể U70 hạnh phúc đón vợ về nhà sau 6 năm cô quạnh

Cuối năm 2025, chị Huyền phấn khởi, hạnh phúc khi nghe bố thông báo tin vui đã tìm được người bạn đời phù hợp. Đó là một người phụ nữ cùng làng, kém ông 9 tuổi. Cả hai đã nghiêm túc tìm hiểu nhau trong 3 tháng và tình cảm đã đủ chín muồi để tính đến chuyện kết hôn.

Vốn mong bố sớm tìm được người bầu bạn, khi nghe tin này, chị Huyền ủng hộ hoàn toàn.

Tháng 3/2026, ông Mừng tổ chức đám cưới với đầy đủ nghi thức truyền thống. Dù chỉ cách nhau 1 xóm, ông vẫn thuê xe hoa sang đón dâu vì không muốn vợ mới thiệt thòi. Chị Huyền cùng gia đình làm 10 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui cùng bố.

Trong lễ cưới, chị Huyền xúc động khi chứng kiến bố và mẹ kế làm lễ gia tiên. Nhìn bố phấn khởi trong hôn lễ của chính mình, chị thêm yên lòng vì từ nay bố có người bầu bạn, chăm sóc và cùng tận hưởng cuộc sống.

Ảnh: NVCC