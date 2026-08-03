Hạnh phúc nở muộn

Cách đây 10 năm, ông Gān Liáng Yù (hiện 68 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) và bà Phạm Thị Bé Mười (hiện 53 tuổi, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) gặp nhau trong hoàn cảnh éo le.

Khi đó, cả hai đều từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông Yù có 2 con gái ở tuổi trưởng thành, còn bà Mười có một cô con gái 14 tuổi.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Mười phải để con gái ở nhà cho bố mẹ chăm sóc, còn bản thân sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, kiếm tiền gửi về nuôi con.

Vợ chồng bà Mười

Trong một buổi đi làm, bà vô tình nhìn thấy ông Yù dắt một người cháu trạc tuổi con gái mình. Vì quá nhớ con, bà bật khóc ngay tại đó, ông Yù thấy lạ nên đến hỏi thăm.

Sau cuộc trò chuyện dài về hoàn cảnh gia đình, những nỗi niềm, tổn thương trong quá khứ, họ đồng cảm với nhau. Sự cảm mến dần phát triển thành tình yêu thương, cả hai quyết định gắn bó lâu dài.

“Vì điều kiện lúc đó còn nhiều hạn chế, ba mẹ tôi chỉ về sống chung chứ chưa làm đám cưới. Ba mẹ sống ở Đài Loan, còn tôi vẫn sống ở Việt Nam cùng ông bà ngoại.

Tuy nhiên, ba mẹ thường xuyên về thăm và dành cho tôi sự quan tâm, chưa từng để tôi thiếu thốn thứ gì. Mười năm qua, tôi vẫn gọi cha dượng một tiếng ‘ba’ với sự yêu thương và kính trọng”, Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi, con gái của bà Mười) chia sẻ.

Sau 10 năm chung sống, cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy các con, vợ chồng bà Mười quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 28/7 vừa qua tại quê nhà Vĩnh Long. “Với cả tôi và ba mẹ, đây là thời điểm chín muồi và phù hợp nhất để tổ chức ngày vui”, Huyền nói.

Mỹ Huyền bên mẹ và cha dượng

Khi biết ý định của cha dượng và mẹ, Huyền rất vui mừng. Cô sẵn sàng đứng ra thay họ lo liệu chu toàn mọi thứ cho hôn lễ, từ lên danh sách khách mời, gửi thiệp cưới, thuê đơn vị dựng rạp cưới cho đến chuẩn bị cỗ bàn.

Trước đám cưới khoảng nửa tháng, cha dượng và mẹ cô về Việt Nam lo liệu nốt những phần còn lại.

Đám cưới trọn vẹn

Cha dượng của Huyền chuẩn bị 6 tráp lễ, cùng một số lễ vật khác theo phong tục địa phương vì muốn tôn trọng văn hóa của nhà gái. Trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ, ông nghiêm túc tìm hiểu các nghi thức cưới hỏi để làm cho chuẩn chỉnh.

Chú rể U70 hân hoan đi đón vợ

Vào ngày cưới chính, cha dượng của Huyền cùng đoàn nhà trai từ một quán cà phê cách nhà 500m, bê tráp lễ tiến vào nhà gái làm lễ ăn hỏi và đón dâu. Đại diện phía nhà gái gồm cậu ruột, chị gái, anh rể của bà Mười, đứng ra làm lễ trao dâu – nhận rể. Đông đảo họ hàng, làng xóm có mặt chúc phúc cho hai người.

“Đám cưới có đầy đủ các thủ tục, nghi lễ. Ba tôi đem lễ đến xin dâu rồi cùng mẹ làm lễ gia tiên, nhận lời chúc phúc của hai bên gia đình.

Khoảnh khắc bác gái - chị ruột của mẹ tôi, dắt tay mẹ trao cho ba khiến tôi xúc động hơn cả. Cuối cùng, mẹ tôi cũng có một đám cưới trọn vẹn, chính thức trở thành vợ của ba”, Huyền xúc động nói.

Hôn lễ tuy không hoành tráng nhưng ấm cúng và ý nghĩa, để lại cho Huyền nhiều cảm xúc. Nụ cười rạng rỡ của ba mẹ trong suốt quá trình tổ chức đám cưới khiến cô tin rằng, những gì mình dày công chuẩn bị là xứng đáng.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu - chú rể trong hôn lễ

“Trong hôn lễ, ba tôi nhắn nhủ đến mẹ: ‘Cảm ơn em đã đến, hy sinh vì anh, chăm sóc anh và cho anh thêm một cô con gái hiếu thảo, đáng yêu’. Mẹ tôi rưng rưng đáp: ‘Em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cảm ơn anh đã lo cho mẹ con em, luôn đứng ra che chở, bảo vệ em’. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng giúp tôi hiểu, ba mẹ thương nhau đến nhường nào”, Huyền chia sẻ.

Mười năm qua, Huyền thấy được tình cảm chân thành mà mẹ và cha dượng dành cho nhau. Cả hai quan tâm nhau từ bữa ăn, đến giấc ngủ, mỗi khi người này ốm đau, người kia đều chăm sóc tận tình.

Huyền vui khi mẹ tìm được hạnh phúc

Có lúc, mẹ và cha dượng cô bất đồng quan điểm, xảy ra cãi vã. Cha dượng của cô luôn là người làm hòa trước.

“Vài năm trước, ba tôi từng gặp tai nạn thập tử nhất sinh. Mẹ tôi không nản lòng, chăm sóc ba từng chút một với niềm tin ba sẽ hồi phục và thực sự ba đã khỏe lại. Ba mẹ tôi đã trải qua nhiều gian nan, cực khổ mới được như bây giờ.

Là con, tôi rất hạnh phúc khi ba mẹ tìm được nhau, cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc ở tuổi xế chiều”, Huyền tâm sự.

Ảnh: NVCC