Tình yêu của chàng trai khiếm thị

Loạt video, hình ảnh trong đám cưới của chú rể khiếm thị và cô dâu xinh đẹp thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của cặp đôi. Nguồn: LINH MAKEUP

Chú rể dù không thấy đường vẫn vượt hơn 1.000km từ Đà Nẵng về Đồng Tháp đón dâu. Cô dâu xinh đẹp sánh vai bên chú rể với nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt xúc động. Trải qua hành trình yêu ngọt ngào và đầy trắc trở, họ nắm tay nhau về chung một nhà.

Cô dâu – chú rể trong đám cưới được nhiều người biết đến là Nguyễn Công Cường (SN 1998, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, quê Đồng Tháp).

Công Cường bị khiếm thị từ năm 2 tuổi, sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u ở mắt. Cuộc sống thiếu ánh sáng của anh có không ít gian nan khi vừa phải học cách sinh hoạt, học tập, vừa đối mặt với ánh nhìn tò mò, soi xét của nhiều người.

Cặp đôi có hơn 2 năm yêu trước khi về chung một nhà

Dẫu vậy, cùng với sự khích lệ của gia đình, Cường vượt lên nghịch cảnh. Anh giành được nhiều giải thưởng học tập thời trung học phổ thông, đỗ vào Học viện Âm nhạc Huế và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của ngôi trường này vào năm 2020.

“Trong năm tháng nỗ lực hết mình ấy, cũng có lúc tôi yêu và được yêu. Thế nhưng tôi vẫn chưa gặp được người cho mình cảm giác gia đình thực sự, cho đến khi gặp Trinh – cô gái kém tôi 7 tuổi”, Cường nói.

Năm ấy, sau một thời gian loay hoay tìm việc làm nhưng thất bại, Cường quyết định Nam tiến. Anh vào TPHCM, cùng một vài người bạn chung hoàn cảnh lập nhóm nhạc và đi biểu diễn.

Những lúc cô đơn, anh thường lên mạng kết bạn, trò chuyện. Và cô gái anh vô tình quen được chính là Trinh, lúc này đang làm việc tại một nhà hàng.

“Đó là cô gái ngây thơ, hồn nhiên nhất trong những người tôi từng quen biết. Cô ấy sống với đúng tuổi và cảm xúc của mình”, Cường nhớ lại.

Tình yêu được vun đắp bằng sự thấu hiểu

Sau tin nhắn chào hỏi đầu tiên, họ trò chuyện với nhau mỗi ngày. Trong lần hẹn đầu tại một quán cà phê, Trinh thoáng bối rối khi thấy Cường ngồi lặng lẽ sau cặp kính đen, nhưng nhanh chóng bị chinh phục bởi nghị lực và sự lạc quan của anh.

Còn Cường rung động trước những cử chỉ quan tâm rất đỗi giản dị của cô gái quen qua mạng, từ kéo ghế, lấy giấy lau tay đến lặng lẽ chăm sóc anh. Dù không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp trong cả ngoại hình lẫn tâm hồn của Trinh.

Sau 3 tháng tìm hiểu, cả hai chính thức hẹn hò. Từ đó, họ cùng viết nên một chuyện tình đặc biệt, trong đó Trinh luôn là "đôi mắt" đồng hành cùng Cường trên mọi chặng đường.

Mỗi khi đi chơi, Trinh luôn là người chở Cường. Mỗi khi đi ăn, cô chủ động lau đũa, rót nước, gắp đồ ăn… cho anh. Trinh không quan tâm đến ánh nhìn tò mò của người khác, luôn nắm chặt tay Cường mỗi khi cùng nhau ra ngoài. Và Cường luôn xúc động về điều đó.

"Tôi thương Trinh vì phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu một người khiếm thị. Vậy mà cô ấy chưa từng bận tâm, ngược lại còn xúc động vì tôi luôn cố gắng cùng cô ấy đi khắp nơi, dù chẳng thể nhìn thấy", Cường tâm sự.

Đám cưới xúc động

Sau 2 năm yêu, cặp đôi công khai chuyện tình cảm với gia đình. Bố mẹ Cường vui mừng khi con trai gặp được cô gái tử tế, sẵn sàng bỏ qua những khiếm khuyết để yêu và cưới anh.

Trong khi đó bố mẹ Trinh có chút đắn đo khi chàng rể tương lai là người khiếm thị.

Cặp đôi có đám cưới viên mãn

“Gia đình khuyên tôi suy nghĩ kỹ, liệu có thể sống và bao dung với nhau cả đời hay không. Sau rồi, thấy được sự quyết tâm của tôi và sự chân thành của anh, bố mẹ tôi dần chấp nhận. Giờ thì anh Cường được gia đình tôi thương như con ruột”, Trinh chia sẻ.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại quê nhà gái vào ngày 15/6 vừa qua. Chú rể Công Cường cùng đoàn nhà trai vượt hơn 1.000km từ Đà Nẵng về Đồng Tháp đón dâu.

Cặp đôi có một đám cưới trọn vẹn, xúc động với sự chúc phúc của gần 300 vị khách mời. Khoảnh khắc cô dâu được bố dẫn vào lễ đường, chú rể khiếm thị dù không thấy ánh sáng vẫn đón lấy tay cô dâu và khéo léo dẫn vợ lên sân khấu… khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi trong hôn lễ

“Khoảnh khắc để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất là khi chồng hát bài ‘Chung đôi’ – ca khúc do anh sáng tác dành riêng cho tôi trong ngày cưới.

Những câu hát ‘Dù bao chông gai ta luôn bên cạnh nhau. Đã đến lúc đi trên con đường hạnh phúc. Đan bàn tay trên lễ đường tình yêu, nguyện ước trăm năm bền lâu’ khiến tôi nhớ về những khó khăn hai đứa đã trải qua để có được đám cưới viên mãn như hôm nay”, Trinh nghẹn ngào kể.

Còn với Công Cường, khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi người chứng hôn tuyên bố, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng.

“Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được vợ mình rất đẹp trong chiếc váy cưới. Tôi yêu thương và trân trọng cô ấy, hạnh phúc khi cuối cùng đã được nắm tay người mình yêu bước tiếp trên chặng đường phía trước”, Cường chia sẻ.

Hiện tại, Cường vừa dạy nhạc, vừa mở một cơ sở massage, còn Trinh hỗ trợ chồng quản lý cơ sở đó. Họ lên kế hoạch chi tiết cho tương lai, cùng vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

Ảnh: NVCC