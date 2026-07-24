10 năm gắn bó

Kim Ngân (quê Cần Thơ, hiện làm nghề kinh doanh) nhận ra xu hướng cảm xúc của mình từ lâu. Ngân luôn có cảm giác bình yên và an toàn khi ở cạnh người cùng giới và nhiều năm qua, cô sẵn sàng gạt bỏ mọi định kiến để thuận theo cảm xúc của mình.

“Đối với tôi, việc ở cạnh một người có thể thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm, cùng mình phát triển là điều quan trọng nhất”, Ngân nói.

Ngân may mắn được bố mẹ tôn trọng cảm xúc và những lựa chọn trọng đại trong đời. Bố mẹ Ngân luôn nói với hai cô con gái: “Con cứ sống như mong muốn, miễn sao hạnh phúc là được. Và con hãy nhớ, đừng chọn sai người đồng hành với mình”.

“Cũng có thể do tôi may mắn và luôn ghi nhớ lời dạy của ba mẹ nên đã chọn được đúng người đồng hành với mình trong 10 năm qua”, Ngân chia sẻ.

Người Ngân chọn chính là Lê Hương (quê Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, làm nghề kinh doanh).

Kim Ngân và Lê Hương (từ trái sang) đã có 10 năm gắn bó

Mười năm trước, Hương đến Cần Thơ học đại học và vô tình quen biết Ngân khi đi chơi với nhóm bạn chung. Chỉ với vài ánh nhìn, họ đã nhận ra mình ở chung một thế giới.

Hương là người chủ động thể hiện tình cảm. Cô quan tâm đến cảm xúc của Ngân, thường xuyên đưa đón, chăm sóc và chiều chuộng Ngân từ những điều nhỏ nhất.

Không lâu sau, họ chính thức xác nhận mối quan hệ. Bố mẹ Ngân biết chuyện đã không phản đối, ngược lại còn ngỏ lời mời Hương về nhà sống cùng vì thương cô đi học xa nhà vất vả.

Đến giờ, Hương vẫn trân trọng những tháng ngày được sống trong không khí gia đình ấm áp, đầy ắp tiếng cười của gia đình Ngân.

“Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sống cùng bố mẹ vài tháng rồi xin phép ra ngoài ở riêng để tự lập”, Ngân kể.

Cả hai bền bỉ bên nhau suốt 10 năm. Họ cùng nhau vượt qua những tháng ngày mông lung trong sự nghiệp, những áp lực vì công việc dồn dập.

Có lần, Ngân gặp biến cố về sức khỏe phải nhập viện điều trị, Hương lo lắng đến mức bật khóc nức nở và những ngày sau đó luôn túc trực không rời.

Công việc của Ngân thường xuyên phải di chuyển. Có thời điểm, cô không thể thích nghi với nơi ở và nơi làm việc mới. Hương kiên nhẫn ở bên lắng nghe, xoa dịu, giúp Ngân ổn định cảm xúc và có định hướng rõ ràng hơn.

“Bởi vậy, ở cạnh Hương tôi có cảm giác đồng hành thực sự”, Ngân nói.

Đám cưới ngập vàng, sổ đỏ

Gia đình Hương đã chấp nhận cảm xúc thật của con gái từ lâu. Khi biết con tìm được người hòa hợp để gắn bó lâu dài, họ hết lòng ủng hộ.

Video gia đình trao quà cưới cho cặp đôi trong hôn lễ

Dù cách nhau hơn 100km, hai bên gia đình thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Họ đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu nên tìm được tiếng nói chung.

“Đôi khi chúng tôi ở xa không về được, hai bên gia đình vẫn tự đến thăm nhau, trò chuyện, ăn uống vui vẻ.

Nhiều năm qua, ba mẹ hai bên nhiều lần giục chúng tôi làm đám cưới, để được họ hàng, bạn bè chúc phúc. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm quen nhau, chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ”, Ngân kể.

Để bày tỏ sự yêu quý, tôn trọng đối với Ngân và gia đình, bố mẹ Hương tổ chức ngày vui với đầy đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, hôn lễ.

Đám cưới được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 17/7 với 45 mâm cỗ và tổ chức tại Cà Mau ngày 19/7 với 35 mâm cỗ. Hương cùng gia đình vượt 100km đến đón dâu.

Cặp đôi nhận được nhiều món quà giá trị trong ngày cưới

Cặp đôi được bố mẹ trao tặng nhiều món quà giá trị trong ngày cưới gồm: 11 sổ đỏ, 5 cây vàng, 1 căn nhà mặt phố và tiền mặt. Ngoài ra, họ hàng hai bên cũng trao tặng đôi trẻ nhiều quà cưới giá trị khác làm vốn liếng trong tương lai.

Đám cưới được tổ chức chỉn chu với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng đối với Kim Ngân, khoảnh khắc xúc động nhất là khi ngồi đợi bạn đời đem lễ đến rước mình về nhà.

“Chúng tôi đã ngoài 30 tuổi. Gắn bó với nhau lâu như vậy, dù không có buổi lễ này thì tình cảm vẫn không thay đổi.

Dẫu vậy, có thể sánh vai trên lễ đường, nhận lời chúc phúc của gia đình, bạn bè, nhìn thấy rõ niềm vui của bố mẹ hai bên, tôi vẫn thấy hạnh phúc khó tả. Kể từ đây, chúng tôi đã bước sang trang mới, có trách nhiệm với nhau hơn và cùng nhau hiếu thuận với ba mẹ hai bên”, Ngân xúc động nói.

Ảnh và video: NVCC