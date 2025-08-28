Côn Đảo là một quần đảo ngoài khơi TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Quần đảo rộng 76km2 này bao gồm 16 hòn đảo, lớn nhất là đảo Côn Sơn.
Trên đảo này có nhiều bãi biển đẹp như Đầm Trầu, An Hải, Ông Đụng, Lò Vôi, mũi Cá Mập… Trong đó nổi bật là bãi Nhát – bãi biển hoang sơ nằm trên trục đường xuyên đảo Côn Sơn, với cát trắng mịn và làn nước trong xanh.
Điều thú vị, Bãi Nhát "lúc ẩn lúc hiện" theo thủy triều. Khi nước dâng cao, bãi cát gần như biến mất khỏi tầm mắt. Phải chờ khi nước rút, bãi cát trắng mịn màng mới hiện ra.
Bãi Nhát mang vẻ đẹp khác nhau vào mỗi thời điểm trong ngày. Khi trời nắng chói chang, mặt biển đổi màu xanh trong trẻo, lấp lánh như ngọc bích. Chiều dần buông, nơi đây lại nhuộm màu vàng, cam, tím, đỏ đan xen của hoàng hôn.
Tờ News (Australia) từng đưa tên bãi Nhát vào danh sách "6 bãi biển hoang sơ nhất châu Á" - nơi du khách nhất định phải tới khám phá trước khi chúng nổi tiếng.
Cách trung tâm TPHCM chỉ 2 giờ lái xe, làng chài Phước Hải nằm ở phường Phước Hải (huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) là địa điểm du lịch hấp dẫn dịp nghỉ lễ 2/9 nhờ khung cảnh thanh bình, nhiều tọa độ check-in đẹp và hải sản phong phú.
Tới làng chài này, du khách có thể ghé thăm một số địa điểm chụp ảnh đẹp như: Bờ kè Phước Hải; quảng trường Phước Hải; bờ kè Lộc An - cảng cá Lộc An - biển Lộc An; hồ Sở Bông; núi Minh Đạm; đèo Nước Ngọt; cánh đồng lúa An Nhứt.
Ngoài ra, du khách đừng quên thưởng thức các món hải sản tươi ngon, giá rẻ tại đây, đặc biệt là món hàu sữa hấp, giá chỉ 35.000 đồng/kg.
Buổi sáng, du khách có thể tới chợ Phước Hải mua ốc, mực, tôm, hàu mang về homestay nhờ chế biến hoặc mua làm quà với giá rất rẻ.
Dịp lễ 2/9 năm nay, du khách có thể tới Hòn Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cũ) để tránh cảnh đông đúc.
Nơi đây được bao bọc bởi 6 bãi biển đẹp, thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, hải sản tươi ngon, người dân thân thiện, mến khách. Dân số trên đảo không nhiều, chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, làm vườn.
Tới Hòn Sơn, du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển ở bãi Bàng, ngắm bình minh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, khám phá làng chài và thưởng thức hải sản tươi rói ngay sát biển.
Trên đảo có một cung đường vòng duy nhất, nối các bãi biển và điểm tham quan chính, du khách chỉ cần thuê xe máy (khoảng 150.000 đồng/ngày) là có thể tự do “quét sạch” những góc đẹp nhất từ bãi Nhà, bãi Bàng, bãi Xếp đến bãi Thiên Tuế.
Ẩm thực cũng là điểm nhấn ấn tượng tại Hòn Sơn. Hải sản ở đây phong phú với đủ các loại cá, mực, tôm, ghẹ, nhum... Tất cả đều được đánh bắt ngay trong ngày.
Du khách có thể vào chợ Thiên Tuế mua hải sản tươi, giá chỉ bằng 2/3 các đảo du lịch khác nhưng rất tươi ngon.