Bãi Nhát

Côn Đảo là một quần đảo ngoài khơi TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Quần đảo rộng 76km2 này bao gồm 16 hòn đảo, lớn nhất là đảo Côn Sơn.

Trên đảo này có nhiều bãi biển đẹp như Đầm Trầu, An Hải, Ông Đụng, Lò Vôi, mũi Cá Mập… Trong đó nổi bật là bãi Nhát – bãi biển hoang sơ nằm trên trục đường xuyên đảo Côn Sơn, với cát trắng mịn và làn nước trong xanh.

Dù nằm sát trục đường chính nhưng bãi Nhát vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, mộc mạc, chưa bị khai thác, xây dựng. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa

Điều thú vị, Bãi Nhát "lúc ẩn lúc hiện" theo thủy triều. Khi nước dâng cao, bãi cát gần như biến mất khỏi tầm mắt. Phải chờ khi nước rút, bãi cát trắng mịn màng mới hiện ra.

Bãi Nhát mang vẻ đẹp khác nhau vào mỗi thời điểm trong ngày. Khi trời nắng chói chang, mặt biển đổi màu xanh trong trẻo, lấp lánh như ngọc bích. Chiều dần buông, nơi đây lại nhuộm màu vàng, cam, tím, đỏ đan xen của hoàng hôn.

Tờ News (Australia) từng đưa tên bãi Nhát vào danh sách "6 bãi biển hoang sơ nhất châu Á" - nơi du khách nhất định phải tới khám phá trước khi chúng nổi tiếng.