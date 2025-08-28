Tham quan bảo tàng Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ khối lượng đồ sộ các tài liệu, hiện vật, ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Dịp Quốc khánh năm nay, bảo tàng giới thiệu các chuyên đề “80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác”, “Mùa thu độc lập” cùng không gian trưng bày ngoài trời “Mùa xuân độc lập”. Giờ mở cửa: 8h-12h và 14h-16h30. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có hệ thống trưng bày rộng 2.000m², bố trí theo các tuyến tham quan gắn với chủ đề và mốc thời gian lịch sử. Cơ sở số 1 Tràng Tiền trưng bày lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến hết triều Nguyễn (năm 1945). Cơ sở số 216 Trần Quang Khải trưng bày về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 20 tới nay. Dịp này, bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” tại số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm. Giờ mở cửa: 8h-12h, 13h30-17h. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang giới thiệu triển lãm: “Những người con của Tổ quốc”. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút du khách. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Xem biểu diễn múa rối nước Tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam ở 16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, khán giả sẽ được miễn phí vé xem múa rối nước “Bông Sen” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các suất diễn sẽ diễn ra lúc 17h15 và 18h30 các ngày 1-3/9, mỗi suất kéo dài 50 phút. Chương trình mở đầu bằng các làn điệu dân ca Bắc Bộ, sau đó là những tích trò tái hiện đời sống nông thôn và văn hóa tâm linh. Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo. Ảnh: Múa rối nước Bông Sen

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Từ 30/8 - 2/9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm hấp dẫn du khách với chủ đề "Vui Tết độc lập". Các hoạt động nhân dịp Quốc khánh sẽ có sự tham gia của gần 200 nghệ nhân, đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, tái hiện không gian văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với sự kết hợp giữa không gian xuống chợ, vui chơi, các hoạt động dân ca, dân vũ,… Du khách tới đây có thể trải nghiệm các loại ẩm thực hấp dẫn như lợn quay, vịt quay cả con của Lạng Sơn, thắng cố, bánh cuốn, mèn mén,...; chơi đánh chắt, chơi truyền, chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời. Bên cạnh đó, Làng cũng giới thiệu nghệ thuật múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia). Dịp 2/9, khách tham quan được miễn phí vé khi tới Làng.