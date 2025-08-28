Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ khối lượng đồ sộ các tài liệu, hiện vật, ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.
Dịp Quốc khánh năm nay, bảo tàng giới thiệu các chuyên đề “80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác”, “Mùa thu độc lập” cùng không gian trưng bày ngoài trời “Mùa xuân độc lập”. Giờ mở cửa: 8h-12h và 14h-16h30.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có hệ thống trưng bày rộng 2.000m², bố trí theo các tuyến tham quan gắn với chủ đề và mốc thời gian lịch sử. Cơ sở số 1 Tràng Tiền trưng bày lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến hết triều Nguyễn (năm 1945). Cơ sở số 216 Trần Quang Khải trưng bày về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 20 tới nay.
Dịp này, bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” tại số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm. Giờ mở cửa: 8h-12h, 13h30-17h.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang giới thiệu triển lãm: “Những người con của Tổ quốc”.
Tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam ở 16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, khán giả sẽ được miễn phí vé xem múa rối nước “Bông Sen” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các suất diễn sẽ diễn ra lúc 17h15 và 18h30 các ngày 1-3/9, mỗi suất kéo dài 50 phút. Chương trình mở đầu bằng các làn điệu dân ca Bắc Bộ, sau đó là những tích trò tái hiện đời sống nông thôn và văn hóa tâm linh.
Từ 30/8 - 2/9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm hấp dẫn du khách với chủ đề "Vui Tết độc lập".
Các hoạt động nhân dịp Quốc khánh sẽ có sự tham gia của gần 200 nghệ nhân, đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, tái hiện không gian văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với sự kết hợp giữa không gian xuống chợ, vui chơi, các hoạt động dân ca, dân vũ,…
Du khách tới đây có thể trải nghiệm các loại ẩm thực hấp dẫn như lợn quay, vịt quay cả con của Lạng Sơn, thắng cố, bánh cuốn, mèn mén,...; chơi đánh chắt, chơi truyền, chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời.
Bên cạnh đó, Làng cũng giới thiệu nghệ thuật múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).
Dịp 2/9, khách tham quan được miễn phí vé khi tới Làng.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc hấp dẫn, miễn phí cho người dân và du khách thưởng thức.
Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" vào 20h ngày 31/8.
Đêm nhạc "Việt Nam trong tôi" có sự góp mặt của nhiều ca sĩ trẻ được yêu thích như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Quân AP, Dương Hoàng Yến.
Trong khi đó, điểm nhấn của "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" là sự kết hợp công phu của nhiều loại hình ca múa nhạc, hoạt cảnh với công nghệ trình chiếu 3D mapping, âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Tối 1/9, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra đêm nghệ thuật sử thi với chủ đề chính ca ngợi tình yêu Tổ quốc. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương cùng các nghệ sĩ trẻ như Đen, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, ban nhạc OPlus...
Tối ngày 2/9 sẽ có 4 chương trình diễn ra đồng thời. Tại trung tâm Thủ đô, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm) sẽ là sân khấu của chương trình "80 năm - Tự hào Việt Nam". Tại sân khấu ngoài trời vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) sẽ diễn ra chương trình "Bản hùng ca bất diệt".
Tại sân vận động Mỹ Đình (phường Mỹ Đình) sẽ có đêm nhạc "Dưới ánh sao vàng" và ở hồ Văn Quán (phường Hà Đông) diễn ra chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn".