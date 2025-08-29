Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, Sa Pa (Lào Cai) bước vào mùa lúa chín vàng rực, thu hút đông đảo du khách. Đây là một trong những điểm đến hút khách nhất miền Bắc.
Những nơi ngắm lúa đẹp có thể kể đến thung lũng Mường Hoa – “bức tranh thêu khổng lồ” của người Mông, với ruộng bậc thang uốn lượn ôm trọn sườn núi.
Bản Tả Van, Tả Phìn mang vẻ đẹp yên bình, ruộng lúa xen giữa những nếp nhà gỗ và khói bếp chiều. Lao Chải và Y Linh Hồ lại gây ấn tượng bởi những thửa ruộng bậc thang nối dài, hoang sơ.
Du khách có thể thưởng thức cà phê tại các quán nằm kề ruộng bậc thang chín rộ. Hai địa chỉ nổi bật là L.á Coffee với góc nhìn thẳng ra ruộng bậc thang bản Lao Chải và cà phê Chi Pâu nhỏ xinh ở bản Pho.
Khác với Sa Pa, Mộc Châu hay Mai Châu, Hữu Lũng (Lạng Sơn) vẫn còn nguyên sơ, ít đông đúc. Nơi đây cách Hà Nội hơn 100km, tương đương khoảng 2 giờ đi ô tô.
Du khách có thể cắm trại tại thung lũng Yên Thịnh – “Mông Cổ thu nhỏ” với thảm cỏ xanh trải dài. Không có wifi, sóng yếu, nơi đây giúp mọi người tạm rời xa thiết bị điện tử để hòa mình vào thiên nhiên.
Đến Hữu Lũng dịp 2/9 cũng là lúc mùa na chín rộ. Du khách có thể hái na trên cây, tận tay nhận những sọt quả được đưa từ trên núi đá xuống dưới bằng ròng rọc. Na Lạng Sơn nổi tiếng quả to, cùi dày, ít hạt, thơm ngọt đặc trưng.
Bản Suối Bon (xã Vân Hồ, Sơn La) cách Hà Nội khoảng 170km, tương đương 3-4 giờ đi ô tô, thích hợp cho chuyến “đổi gió” 2–3 ngày. Nơi đây nằm trong thung lũng rộng, bao quanh bởi núi non, ruộng bậc thang và đồi sim tím.
Du khách nên đến vào buổi sáng sớm (6h–8h) để ngắm bình minh, hoặc chiều muộn (16–17h) để chiêm ngưỡng hoàng hôn. Nếu cắm trại qua đêm, sáng hôm sau có thể “săn mây”.
Ngoài ra, homestay trong bản mang đến trải nghiệm văn hóa bản địa như thổi khèn, múa hát bên bếp lửa.
Do ở đây chưa có dịch vụ ăn uống, du khách cần chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết. Nơi đây miễn phí tham quan nhưng cần giữ gìn cảnh quan, không xả rác hay đốt lửa bừa bãi.
Ngoài ra, du khách có thể kết hợp với check-in cánh đồng lúa xanh mướt, với hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng trang trí dọc bên đường ở Suối Lìn, xã Vân Hồ.