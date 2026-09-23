Sáng 22/9, tại TPHCM, Great Place To Work - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc phối hợp với Công ty Perfetti Van Melle Việt Nam tổ chức sự kiện Workplace Culture Masterclass 05, với chủ đề "Chuẩn mực kinh doanh mới".

Tại sự kiện, đại diện của Perfetti Van Melle Việt Nam, Termo Việt Nam và Jebsen & Jessen Việt Nam - ba doanh nghiệp cùng nằm trong bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2026) đã chia sẻ về cách xây dựng nền văn hóa vững mạnh, gắn kết và giữ chân nhân tài trong bối cảnh biến động.

Điểm chung của 3 ‘nơi làm việc xuất sắc’

Báo cáo chuyên sâu Việt Nam 2026 của Great Place To Work, ghi nhận tiếng nói của hơn 111.000 người lao động trên cả nước, cho thấy một xu hướng chuyển dịch rõ nét: Khi Việt Nam tiếp tục tăng tốc phát triển kinh tế, các nơi làm việc có độ tin cậy cao không chỉ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người lao động, mà còn vượt trội hơn đối thủ về khả năng giữ chân nhân tài, năng suất và mức độ hài lòng.

Theo báo cáo này, trong xây dựng văn hóa nơi làm việc, Perfetti Van Melle Việt Nam chọn đổi mới sáng tạo, Termo chú trọng tiếng nói người lao động, còn Jebsen & Jessen Việt Nam kiên trì với sự công bằng.

Tuy nhiên, điểm chung của cả 3 doanh nghiệp là chú trọng tạo dựng sự tin cậy và thiết kế trải nghiệm tốt hơn cho người lao động.

Đại diện Great Place To Work và 3 doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện

Ông Jan-Willem Paans, Tổng Giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này tin rằng, sự phát triển của tổ chức bắt đầu từ sự phát triển của con người.

Trọng tâm trong văn hóa của Perfetti Van Melle Việt Nam là triết lý “People First – Con người là số một”, hướng đến việc mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho đội ngũ nhân sự thông qua các hoạt động Thu hút - Phát triển - Gắn kết; xây dựng phong cách lãnh đạo đáng tin cậy và lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác và sự hòa nhập, đồng thời chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân.

Ban lãnh đạo thường xuyên triển khai các buổi làm việc thực địa và trực ca đêm tại nhà máy để trực tiếp đối thoại, đảm bảo mỗi tiếng nói của người lao động đều được tôn trọng và định hình nên văn hóa vận hành chung. Phản hồi của người lao động không chỉ định hình văn hóa mà còn thúc đẩy những cải tiến cụ thể, từ chính sách làm việc linh hoạt đến các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực quy mô lớn.

Ông Jan-Willem Paans, Tổng Giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam

Perfetti Van Melle Việt Nam tin rằng phát triển nguồn nhân lực bắt đầu từ việc giúp mỗi cá nhân hiểu rõ định hướng nghề nghiệp và cơ hội tương lai của mình. Công ty cũng tích cực mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp cho người lao động thông qua chương trình luân chuyển nội bộ, khuyến khích người lao động thử sức với các lộ trình phát triển trong và ngoài nước.

“Trong khoảng 5 năm gần đây, nhiều nhân sự tại Việt Nam cũng có cơ hội phát triển sang các đơn vị khác trong tập đoàn hoặc khu vực. Việc người lao động có thể trưởng thành từ chính môi trường doanh nghiệp và tiếp tục đảm nhận những vai trò mới là một kết quả đáng tự hào với chúng tôi”, bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Nhân sự Perfetti Van Melle Việt Nam cho biết.

Từ những nỗ lực trên, Perfetti Van Melle Việt Nam vào top 4 Best Workplaces in Vietnam 2026.

Xây dựng sự tin cậy - chìa khóa thành công

Tại sự kiện, chia sẻ từ đại diện Termo Việt Nam và Jebsen & Jessen Việt Nam cùng cho thấy: sự tin cậy của người lao động không hình thành chỉ từ những thông điệp về văn hóa, mà đến từ chính trải nghiệm của họ. Khi người lao động được tham gia, được lắng nghe, nhìn thấy cơ hội phát triển và hiểu rõ cách các quyết định được đưa ra, họ có thêm cơ sở để tin cậy và đồng hành với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Chung, Tổng giám đốc Termo Việt Nam, cho biết tư duy “People First” của doanh nghiệp bắt đầu từ việc xây dựng con người và đội ngũ. Thay vì chỉ một nhóm quản lý cấp cao xây dựng chiến lược, Termo huy động nhân sự ở nhiều cấp cùng tham gia. Cách làm này giúp mỗi người hiểu chiến lược gắn với công việc hàng ngày của bộ phận mình, đồng thời thấy rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trong mục tiêu chung.

Trong khi đó, đại diện Jebsen & Jessen Việt Nam xây dựng sự tin cậy của người lao động từ góc độ công bằng. Doanh nghiệp cho rằng người lao động cần nhìn thấy rõ các tiêu chí liên quan đến lương thưởng, ghi nhận đóng góp, cơ hội phát triển và thăng tiến. Công bằng vì thế không chỉ là một giá trị được tuyên bố, mà cần được chuyển thành những quy trình minh bạch để người lao động có thể hiểu và kiểm chứng.

Từ những cách tiếp cận khác nhau, các doanh nghiệp cùng hướng tới một mục tiêu: xây dựng môi trường làm việc nơi người lao động được lắng nghe, trao cơ hội và tin cậy để cùng tổ chức phát triển.

Sự kiện thu hút giới điều hành doanh nghiệp, các nhà hoạch định chiến lược nhân sự và chuyên gia phát triển thương hiệu, nhà tuyển dụng.

(Nguồn :Great Place To Work)