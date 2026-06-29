Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào sáng nay, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết ông "vô cùng xúc động" khi chứng kiến bức tranh phát triển của Hà Nội trong bản quy hoạch.

Theo ông, một con người có ý nghĩa khi mỗi ngày hướng tới một tương lai rực rỡ, còn một quốc gia hùng mạnh phải nuôi dưỡng những khát vọng lớn về tương lai của thủ đô.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xúc động phát biểu hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng nay

"Tôi tin rằng, đất nước 4.000 năm không tiếc xương máu vì độc lập tự do. Một dân tộc không hận thù, sẵn sàng hướng tới tương lai thì dân tộc đấy phải xứng đáng có một thủ đô với cái tầm bay của rồng", ông Trương Gia Bình nói.

Ông cho rằng, trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp xếp lại không gian phát triển, Hà Nội đã cất lên một "tiếng nói tuyệt vời" thông qua bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Sứ mệnh mới với Hà Nội

Nhắc lại hành trình khởi nghiệp của FPT cách đây 38 năm, ông Trương Gia Bình cho biết khi đó doanh nghiệp chỉ có một nhóm người "không biết công nghệ, không có vốn", làm việc trong gara rộng 14m2 ngay tại nhà, với "một con dấu, không bàn, không ghế".

Theo ông, điều FPT luôn ghi nhớ là lòng biết ơn đối với đất nước đã tạo cơ hội để doanh nghiệp được học tập, nghiên cứu, phát triển và vươn ra thế giới.

"Từ 14m2 ban đầu, bây giờ chúng tôi có gần 2 triệu mét vuông", ông chia sẻ.

Người đứng đầu FPT cho rằng, sự phát triển đó đi cùng với trách nhiệm khi Hà Nội giao cho doanh nghiệp sứ mệnh xây dựng "vườn hoa Tây Tựu" (dự án Khu Công viên Công nghệ số Tây Tựu, một siêu tổ hợp công nghệ rộng gần 200ha, được khởi công vào đầu năm 2026 - PV). Đây là trung tâm công nghệ của đất nước, của khu vực và của thế giới.

Ông thừa nhận đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng là mục tiêu mà các thế hệ cán bộ, kỹ sư và nhân tài phải nỗ lực thực hiện để xứng đáng với "tầm bay của Thăng Long".

5 cam kết của Chủ tịch FPT với Hà Nội

Tại hội nghị, Chủ tịch FPT cam kết với Hà Nội 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng "vườn hoa Tây Tựu" không chỉ là nơi ươm hoa mà còn là nơi ươm mầm tinh hoa của đất nước. Theo đó, hàng nghìn học sinh, sinh viên sẽ đến học tập, nghiên cứu và hàng trăm tiến sĩ sẽ được đào tạo, phát triển tại đây.

Thứ hai, trung tâm này sẽ trở thành nơi hội tụ nhân tài không chỉ của Hà Nội mà của cả nước, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới và các chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ.

Thứ ba, FPT mong muốn xây dựng Tây Tựu trở thành điểm đến để Hà Nội giới thiệu với các đoàn khách trong và ngoài nước - một "triển lãm sống" về các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ lượng tử, thiết bị bay không người lái, bán dẫn và robot.

Theo ông Trương Gia Bình, một quốc gia không thể hùng cường nếu không làm chủ các công nghệ chiến lược này.

Thứ tư, FPT sẽ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Ông cho biết FPT đã hợp tác với NVIDIA, Samsung, Microsoft và sẽ tiếp tục mở các phòng nghiên cứu chung về công nghệ chiến lược. Doanh nghiệp cũng mong muốn tạo điều kiện để các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận những nền tảng hiện đại như AI Factory của NVIDIA để khởi nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác với Viettel, VNPT, CMC và các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ.

"Chỉ khi nào chúng ta bắt tay với nhau, cùng nhau làm những việc lớn thì may ra mới đạt được tầm bay của rồng", ông nhấn mạnh.

Điều cuối cùng, Chủ tịch FPT bày tỏ mong muốn khu vực Tây Tựu sẽ trở thành "vườn hoa của hạnh phúc", nơi những người sinh sống và làm việc có thể tận hưởng môi trường hiện đại, thuận tiện đến mức "không phải dùng đến xe máy, đi bộ hết".

Khép lại bài phát biểu, ông Trương Gia Bình một lần nữa cảm ơn Hà Nội và đất nước đã tin tưởng giao cho FPT một sứ mệnh lớn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến ước mơ 100 năm của Hà Nội thành hiện thực", ông nói.

Hà Nội có thể trở thành một trong những Thủ đô AI hàng đầu thế giới Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Tập đoàn NVIDIA (tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ) cho biết, đây không chỉ là dấu mốc mở đầu cho 100 năm tiếp theo, mà còn là cơ hội để cùng kiến tạo tương lai của một trong những thủ đô quan trọng của châu Á trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. “Chúng tôi đã mở rộng đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học AI tại Hà Nội và TPHCM, thu hút nhiều nhân tài xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng chuyên gia người Việt trên khắp thế giới trở về đóng góp cho đất nước”, vị này cho hay. Cũng theo đại diện Tập đoàn NVIDIA, đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống AI đẳng cấp thế giới, không chỉ phục vụ Việt Nam mà còn đóng góp cho thế giới. "Chúng tôi tin rằng Hà Nội đang có một cơ hội đặc biệt, không chỉ ứng dụng AI, mà còn vươn lên trở thành một trong những Thủ đô AI hàng đầu thế giới. Mục tiêu cuối cùng không phải là công nghệ, mà là mang lại dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu quả, phát triển đô thị thông minh, hình thành các ngành công nghiệp mới, nâng cao năng suất lao động và tạo ra nhiều việc làm có giá trị cao", đại diện NVIDIA khẳng định.

Toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm Hôm nay, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố có 9 cực tăng trưởng, giải quyết cơ bản các điểm nghẽn.