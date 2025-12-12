Sở Xây dựng TPHCM vừa cho biết chưa ban hành thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 3 dự án, gồm: Cao ốc An Khang (phường An Phú) của Công ty CP Địa ốc OBC Holdings; Dự án The Emerald Garden View (phường Thuận An) của Công ty CP Tập đoàn Lê Phong và Dự án đầu tư Nhà ở Một Thế Giới (KDC Hoà Lân, phường Thuận Giao) của Tập đoàn Kim Oanh.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng nhận được phản ánh về việc nhiều nhân viên môi giới bất động sản của các sàn giao dịch đã tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn đối với các dự án này.

Liên quan đến tình trạng trên, ngày 31/3, Sở đã có Thông báo số 1171 đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về kinh doanh bất động sản.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở ngành, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và xử lý vi phạm (nếu có).

Phối cảnh một dự án bất động sản vừa bị Sở Xây dựng TPHCM "tuýt còi"

Cũng theo Sở Xây dựng, trong tháng 10, cơ quan này đã ra Thông báo số 11410 về việc chấp hành quy định pháp luật khi công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các doanh nghiệp phải công khai thông tin, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; công khai thông tin tình hình giao dịch của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch; tuân thủ quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, các doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án cũng phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Theo giới thiệu của các doanh nghiệp, dự án Cao ốc An Khang có tổng cộng 1.155 căn hộ. Dự án The Emerald Garden View có quy mô hơn 2.000 sản phẩm với hai tòa tháp cao 25 tầng, bao gồm căn hộ, condotel và shophouse. Trong khi đó, dự án Nhà ở Một Thế Giới có 10.000 sản phẩm thuộc loại hình đất nền, shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự và căn hộ.

Cả 3 dự án đều tọa lạc tại tỉnh Bình Dương (cũ) và được quảng cáo là có vị trí thuận lợi, giúp kết nối với các hệ thống giao thông huyết mạch trong khu vực.