Vài năm gần đây, thị trường lao động chứng kiến sự biến mất hoặc thay đổi của hàng loạt vị trí. Nhiều người đi làm hoang mang: “Nếu không nâng cấp, bản thân còn giá trị gì trong 3 - 5 năm tới?”.

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 44% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi vào năm 2027. Sự dịch chuyển này diễn ra trên diện rộng, từ công nghệ, tài chính ngân hàng, giáo dục, marketing, logistics, quản lý chuỗi cung ứng… tạo nên cuộc tái cấu trúc thị trường.

“Không ai đảm bảo một vị trí ổn định nếu không liên tục học hỏi và thích nghi”, chị Nguyễn Thùy Linh (32 tuổi), cựu nhân viên nhân sự cấp trung tại một ngân hàng, chia sẻ, sau khi bộ phận của chị bị tinh giản vì AI đảm nhận một số tác vụ phân tích dữ liệu tài chính.

Sự thay đổi không ngừng của thị trường tạo động lực để người lao động không ngừng học tập, nâng cấp bản thân, đặc biệt ngay sau đại học

"Hộ chiếu” chắp cánh sự nghiệp trong kỷ nguyên số

Theo các chuyên gia nhân sự, 3 nhóm kỹ năng sau cần đầu tư nếu muốn tăng khả năng thăng tiến và lợi thế cạnh tranh:

Năng lực quản lý tổ chức và quản trị con người: Người đi làm cần có khả năng tổ chức công việc, phối hợp giữa các bộ phận, nhóm làm việc, xử lý các tình huống phức tạp, từ các ngành Kinh tế, Tài chính đến Nghệ thuật.

Năng lực công nghệ và ứng dụng số: Tận dụng nền tảng số, công cụ AI tạo sức bật nhanh chóng trong môi trường làm việc số hóa hiện nay, vừa nâng cao hiệu quả công việc, vừa tăng lợi thế cạnh tranh về lâu dài trong kỷ nguyên số.

Tư duy phản biện và khả năng ra quyết định linh hoạt: Khả năng chủ động xử lý trước khủng hoảng, xung đột, áp lực, khả năng nhìn nhận đa chiều và phản ứng nhanh trước thay đổi.

Bằng thạc sĩ: Chiến lược đầu tư sự nghiệp cho người đi làm

Giữa bối cảnh đó, nhiều người học đang có xu hướng lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp như một cách đầu tư bền vững cho sự nghiệp, trang bị toàn diện những kỹ năng số thiết yếu, từ tư duy quản trị, khả năng ứng dụng công nghệ, đến cơ hội mở rộng kết nối.

Học thạc sĩ là chiến lược đầu tư sự nghiệp hiệu quả, lâu dài

Chương trình Thạc sĩ tại Trường Đại học Thăng Long - một trong những đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, có bề dày lịch sử đào tạo gần 40 năm, hiện là chương trình sau đại học uy tín được nhiều học viên theo học. Quá trình học tập tinh gọn trong 1,5 năm, chương trình được thiết kế theo định hướng ứng dụng cao, phù hợp cho người đi làm với lịch học linh hoạt vào cuối tuần.

Gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, Trường Đại học Thăng Long hiện đang triển khai đào tạo hệ thạc sĩ với 7 ngành học như: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Nghệ thuật âm nhạc, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Học viên được học tập trong một môi trường hiện đại, có sự kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và thực tiễn ngành nghề. Các chương trình khuyến khích học viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu, làm dự án ứng dụng và tiếp cận tình huống thực tế ngay trong quá trình học.

Ảnh học tập trong lớp, thể hiện rõ các ngành đặc thù như nghệ thuật, điều dưỡng, y tế…

Chất lượng đào tạo tại trường đến từ đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành với thâm niên làm việc tại các đại học hàng đầu ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhà trường đầu tư đồng bộ nhiều không gian học tập chuyên biệt, nổi bật là Trung tâm thực hành Tài chính với hai phòng học mô phỏng hiện đại: Phòng thực hành Ngân hàng và Phòng thực hành Tài chính - nơi học viên có thể tiếp cận quy trình nghiệp vụ và môi trường vận hành như trong doanh nghiệp.

Nhà trường đầu tư không gian học tập chuyên biệt, ứng dụng công nghệ hiện đại

Bên cạnh đảm bảo chuẩn mực đào tạo và giá trị thực tiễn, chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Thăng Long được xây dựng với mục tiêu tối ưu hoá chi phí. Nhà trường luôn tạo điều kiện để học viên tiếp cận chương trình học với mức học phí hợp lý, phù hợp với điều kiện của người đi làm. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Thăng Long còn có cơ hội nhận học bổng - lên đến 20%, cùng nhiều chính sách ưu đãi khác nhằm khuyến khích tinh thần học tập và phát triển năng lực chuyên môn.

Thạc sĩ phát biểu tại lễ tốt nghiệp, trao bằng tại Trường Đại học Thăng Long

Anh Tạ Đình Hoàn (36 tuổi), đang công tác tại một bệnh viện tại Hà Nội kiêm điều hành phòng khám, vừa tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng tại Trường Đại học Thăng Long năm 2025, chia sẻ: "Tôi quyết định theo học chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng tại Trường Đại học Thăng Long vì muốn nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của mình trong kỷ nguyên số đầy cạnh tranh. Chương trình học không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn giúp tôi phát triển khả năng tư duy và làm việc tốt hơn, biết phương pháp tìm câu trả lời khi có các vấn đề khó khăn để áp dụng vào quá trình làm việc và chăm sóc người bệnh thực tiễn."

