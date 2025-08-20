Trần Thị Ngọc Hoài (sinh năm 2002), lớp Quản trị kinh doanh, vừa trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 4.0/4.0. Tốt nghiệp muộn so với hầu hết các bạn một năm, nhưng nữ sinh Nghệ An không tiếc nuối.

“Quãng thời gian ‘bước lùi’ khiến em học được sự kỷ luật, quyết tâm để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”, Hoài nói.

Trần Thị Ngọc Hoài là thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 4.0/4.0. Ảnh: NVCC

Ngọc Hoài vốn là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Từng giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh, năm 2020 Hoài đỗ xét tuyển sớm vào loạt ngành học của các trường top đầu như Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế Quốc dân, Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao…

Dẫu vậy, đây đều không phải ngành học Hoài mong muốn theo đuổi. “Thời điểm ấy, em muốn học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân vì mong trang bị được kiến thức bao quát và có nền tảng rộng hơn nhưng không trúng tuyển”, Hoài nhớ lại.

Không muốn mất 4 năm để học ngành không yêu thích, nữ sinh quyết định tập trung ôn thi lại. Điều này khiến Hoài vấp phải sự phản đối của bố mẹ và những lời bàn tán: “Học sinh trường chuyên mà trượt đại học”.

Biến khó khăn thành động lực, năm 2021, Hoài thi lại và đạt 28,45 điểm, chính thức trúng tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ một người vốn ngại nói chuyện, giờ đây, Hoài có thể tự tin đứng trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Bước vào ngôi trường mơ ước, nữ sinh Nghệ An chỉ đặt ra hai mục tiêu: Đạt học bổng và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng.

Ngay từ năm nhất, Hoài đã nghiên cứu tổng thể chương trình đào tạo để phân chia nhóm môn học chuyên ngành. Thay vì “dồn” các môn đại cương vào năm 1, Hoài phân bổ đều từ năm 1 đến năm 3 để có sự cân bằng và giảm áp lực.

“Em luôn có một danh sách các việc mỗi ngày và chỉ đi ngủ khi đã hoàn thành, bởi em biết nếu không làm xong có thể kéo chậm tiến độ của những công việc phía sau”, Hoài nói.

Sự kỷ luật ấy đã giúp nữ sinh cân bằng tốt giữa việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Suốt 4 năm liền, Hoài đạt 7/7 kỳ học bổng xuất sắc, là quán quân, á quân của 5 cuộc thi về kinh tế số và khởi nghiệp số.

Cuối năm 2, nhận thấy nhiều doanh nghiệp tuyển dụng ồ ạt, trong khi không ít sinh viên vẫn loay hoay tìm việc, Hoài thành lập câu lạc bộ Định hướng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Câu lạc bộ kết nối sinh viên với doanh nghiệp thông qua Ngày hội việc làm, đồng thời thường xuyên tổ chức talkshow chia sẻ kinh nghiệm giúp sinh viên trang bị kỹ năng để “chạm” đến yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động của trường, nữ sinh còn tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2023, nhận thấy nhiều người gặp vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin và lừa đảo, Hoài thực hiện nghiên cứu “Tác động của kiến thức số đến hành vi bảo mật và ý định thanh toán trực tuyến của người tiêu dùng”. Nghiên cứu này sau đó được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc nhóm Q1 và Hoài là tác giả chính.

Đề tài này cũng mang về cho nữ sinh giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường và giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nữ sinh đã có công việc chính thức trước khi tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC

Bắt đầu đi làm từ cuối năm hai đại học ở vị trí nhân viên tuyển dụng tại một công ty về sàn thương mại điện tử, chỉ trong 1 năm, nữ sinh đã trở thành trưởng phòng nhân sự của công ty này.

Đến năm cuối đại học, sau các vòng phỏng vấn khắt khe, Hoài trở thành nhân viên tại một tập đoàn đa lĩnh vực với vị trí quản lý hệ thống.

Là nhân viên chính thức ít tuổi nhất tại tập đoàn khi chưa có bằng tốt nghiệp, Hoài cho rằng một phần lý do là cô đã được trang bị các kỹ năng mềm, tư duy logic, tư duy phản biện.

“Trên hành trình hoàn thiện bản thân, em luôn kiên trì phấn đấu, nhìn vào mình của hiện tại để biết rằng, dù không nhảy vọt ngay lập tức nhưng hôm nay chỉ cần tốt hơn hôm qua đã là tiến bộ", nữ sinh bộc bạch.

Trên hành trình ấy, Hoài cho rằng người truyền cảm hứng lớn nhất chính là bản thân của năm 2020.

“Trước đó, em là người hướng nội. Suốt 3 năm THPT, em chỉ biết học. Thậm chí, mẹ còn lo lắng liệu em có bị bạn bè cô lập. Nhưng khi đỗ vào ngành học mơ ước, em nghĩ nếu vẫn là phiên bản cũ, sau 4 năm, rất có thể mình lại tiếp tục trải qua chặng đường khó khăn như năm 2020”, Hoài nhớ lại.

Hoài quyết định “chuyển mình” từ trong suy nghĩ, tính cách, hành vi. Từ một người ngại nói chuyện, không thể đứng trước đám đông, giờ đây, Hoài có thể tự tin đứng trên sân khấu để chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho các em khoá dưới.

“Em hy vọng sau này mình có thể tạo được những giá trị lan tỏa cho cộng đồng”, Hoài bày tỏ.

Tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc, Ngọc Hoài dự định tiếp tục phát triển trong môi trường doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm cơ hội học lên tiến sĩ và hoàn thành mục tiêu này trong 6 năm.