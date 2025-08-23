Các trường y dược công lập phía Bắc đã công bố điểm chuẩn năm 2025. Tại các trường, ngành Y khoa và Răng – Hàm - Mặt vẫn là hai ngành có mức điểm chuẩn cao nhất. Ngành thấp nhất thường là Điều dưỡng, Y học dự phòng…

Trong số các trường phía Bắc, Trường Đại học Y Hà Nội vẫn dẫn đầu điểm chuẩn, cao nhất là ngành Y khoa với 28,7 điểm. Xếp sau đó là ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với 27,43 điểm; ngành Răng – Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên với 26,15 điểm…

Trường Đại học Y Hà Nội: 17-28,7 điểm

Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7 điểm. Trong đó, ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 lấy cao nhất. Xếp sau đó là ngành Y khoa lấy 28,13 điểm, ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,34 điểm. Các ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

Xem chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội TẠI ĐÂY.

Theo công bố của Trường Đại học Y Hà Nội, trong năm học này, mức học phí vào các ngành của trường dự kiến dao động 16,9-62,2 triệu đồng/năm học, tăng từ 1,9-7 triệu đồng so với năm 2024.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: 19-27,43 điểm

Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động 19-27,43 điểm. Trong đó ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất, sau đó là ngành Răng – Hàm - Mặt. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Điều dưỡng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Học phí năm 2025-2026 của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến là 62,2 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Dược Hà Nội: 20-24,5 điểm

Theo công bố của Trường Đại học Dược Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là ngành Dược học với 24,5 điểm. Xếp sau đó là ngành Hóa dược với 23,56 điểm. Ngành Hoá dược lấy 20,85 điểm, còn ngành Công nghệ sinh học lấy 20 điểm.

Năm học 2025-2026, học phí ngành Dược học của Trường Đại học Dược Hà Nội là 27,6 triệu đồng/năm học, tăng 3,1 triệu đồng so với năm ngoái. Các ngành còn lại gồm Hóa dược, Hóa học và Công nghệ sinh học có mức học phí 17,1-24,4 triệu đồng/năm học, tăng khoảng 1,9-3,16 triệu đồng so với năm ngoái.

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam: 21-24,25 điểm

Năm 2025, điểm chuẩn vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam dao động 21-24,25 điểm. Trong đó, ngành Y khoa lấy cao nhất với 24,25. Xếp sau đó là ngành Dược học với 21,35 điểm, ngành Y học cổ truyền lấy 21 điểm.

Học phí Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam áp dụng năm nay cho cả 2 ngành đào tạo Y khoa, Y học cổ truyền là 31,1 triệu đồng/năm học (tăng 3,5 triệu đồng so với năm ngoái); ngành Dược học giữ nguyên 27,6 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên: 18,3-26,15 điểm

Theo công bố của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, ngành Răng - Hàm - Mặt lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,15 điểm. Xếp sau đó là ngành Y khoa với 25,85. Ngành Y học dự phòng lấy điểm chuẩn thấp nhất tại trường này là 18,3 điểm.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công bố mức thu học phí đối với các tân sinh viên năm nay dao động từ 43-59 triệu đồng, tăng từ 7-13 triệu đồng so với năm ngoái.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 19,35 - 25,33 điểm

Năm nay, điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dao động 19,35-25,33. Cao nhất vẫn là ngành Y khoa với 25,33 điểm, sau đó là Răng - Hàm - Mặt với 24,63. Ngành Y học dự phòng thấp nhất với 19,35 điểm.

Học phí dự kiến năm học 2025-2026 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đối với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học khoảng 58 triệu đồng/năm học; các ngành Y học dự phòng, Y học cổ truyền khoảng 50 triệu đồng/năm học; các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có học phí 45 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình: 17-24,6 điểm

Theo công bố của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 24,6. Ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy 19,5. Ngành Y học cổ truyền lấy 19, trong khi ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng lấy thấp nhất là 17.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến thu học phí năm học 2025-2026 với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học là 55,5 triệu đồng/năm học, tăng 14,2 triệu đồng so với năm ngoái. Với ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, học phí là 42 triệu đồng/năm học, tăng 10,8 triệu đồng.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: 21-23,8 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2025 dao động 21-23,8 điểm. Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn là 22,6, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học có mức điểm chuẩn 22,5; ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23,8; ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng có điểm chuẩn là 23; ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn 21.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương dự kiến thu học phí năm học 2025-2026 cao nhất là ngành Y khoa với 43,6 triệu đồng/năm học. Các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng cùng có mức học phí khoảng 33 triệu đồng/năm học; ngành Điều dưỡng có học phí 26,6 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y tế Công cộng: 18,3-23,5 điểm

Trường Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn dao động 18,3-23,5. Theo đó, ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 23,5 điểm. Xếp sau đó là ngành Dinh dưỡng với 22,1 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu lấy thấp nhất là 19 điểm.

Học phí trường Đại học Y tế Công cộng năm học 2025-2026 dự kiến từ hơn 18-34 triệu đồng/năm học.