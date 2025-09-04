Ông L.T.P (61 tuổi, sinh sống tại Mỹ) vội vàng bay về Việt Nam sau khi có những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ liên tục nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Ông P. kể lại 3 lần trải qua cơn đột quỵ nhẹ trong 10 ngày:

Lần thứ nhất, buổi tối chuẩn bị đi ngủ, ông vào nhà vệ sinh thì bỗng cảm thấy tay rũ xuống, mặt mày choáng váng. Lúc đó ông nghĩ có điều chẳng lành, nên vội ngồi xuống bồn cầu để khỏi ngã gục nguy hiểm và gọi con gái đưa đi cấp cứu.

Lần thứ hai, khi đang tụng kinh buổi sáng tại nhà, ông lại thấy bàn tay có dấu hiệu bất thường. Chưa kịp vào phòng nghỉ thì chân bỗng khuỵu xuống, không thể bước nổi. Một lần nữa, con gái lại vội vã đưa ông đi cấp cứu.

Lần thứ ba, đang gội đầu, chưa kịp xả nước thì tay chân ông lại đột ngột mất kiểm soát. Ông hoảng hốt gọi con gái hỗ trợ.

Điều khiến gia đình lo lắng là cả 3 lần nhập viện tại Mỹ, bác sĩ đều nhận định ông P. có dấu hiệu đột quỵ, nhưng hình ảnh MRI lại “không thấy bất thường”. Ông được kê thuốc rồi cho về nên cả nhà rất hoang mang.

Ông P. sau khi được bác sĩ tìm ra nguyên nhân. Ảnh: BVCC.

Cuối cùng, ông quyết định về nước để khám tại một bệnh viện chuyên khoa đột quỵ ở Cần Thơ. Tại đây, kết quả chụp MRI cho thấy hệ mạch máu não giữa đoạn M1 & M2 đều bị hẹp. Đây chính là nguyên nhân gây ra những cơn yếu liệt của ông P.

Theo bác sĩ Mai Văn Muống - người khám cho ông P, bệnh nhân gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA). Đây là tình trạng dòng máu lên não bị tạm thời gián đoạn do hẹp mạch máu não. Bệnh nhân may mắn vì các cơn chỉ thoáng qua rồi hồi phục. Nếu tình trạng nặng hơn, tắc mạch hoàn toàn, người bệnh sẽ rơi vào đột quỵ nhồi máu não thực sự, có thể không hồi phục.

Nguyên nhân cơ bản gây ra TIA thường do tình trạng xơ vữa trong động mạch hoặc một nhánh cung cấp máu cho não, dẫn đến giảm lưu lượng máu qua động mạch hoặc tạo điều kiện hình thành cục máu đông. Cục máu đông hình thành từ một vị trí khác trong cơ thể (ví dụ như tim) rồi di chuyển đến mạch máu cung cấp máu cho não cũng có thể gây ra TIA.

Các bác sĩ cảnh báo cơn thiếu máu não thoáng qua với các triệu chứng xuất hiện và biến mất nhanh chóng có thể khiến người bệnh chủ quan, không đi khám. Nhưng có đến 1/3 số người đã thực sự bị đột quỵ trong vòng một năm sau khi có triệu chứng. Đây được xem là một yếu tố cảnh báo đột quỵ cần lưu ý với 3-4% nguy cơ hằng năm, 11% nguy cơ trong 7 ngày sau TIA và 24-29% nguy cơ trong 5 năm tiếp theo.

Trong số những bệnh nhân được cấp cứu đột quỵ thiếu máu cục bộ, có 7-40% trường hợp báo cáo đã bị TIA trước đó.

Cơn thiếu máu não thoáng qua là dấu hiệu cảnh báo để thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa đột quỵ. Một khi đã được chẩn đoán TIA, người bệnh cần được chuyển đến chuyên khoa phù hợp. Đồng thời, cần hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát các bệnh đồng mắc, đặc biệt kiểm soát huyết áp, ngừng hút thuốc và có lối sống lành mạnh đối với sức khỏe.

