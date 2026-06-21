Nhiệt độ bề mặt tại ban công hướng Tây vào mùa hè có thể lên tới 40-45°C. Không ít gia chủ vì thế đành từ bỏ ý định tạo mảng xanh, cho rằng trồng cây gì cũng khó sống.

Tuy nhiên, vẫn có những loại cây chịu nắng rất tốt, càng nắng càng phát triển rực rỡ. Nếu chọn đúng, gia chủ vừa có không gian xanh che chắn nắng nóng cho ngôi nhà vừa tận dụng được yếu tố phong thủy mang lại cảm giác may mắn, bình an.

Dưới đây là 3 loại cây được nhiều gia chủ có ban công hướng Tây lựa chọn.

Cây hoa giấy

Hoa giấy từ lâu đã được biết đến là loại cây leo ưa nắng bậc nhất. Không chỉ chịu được nhiệt độ cao, hoa giấy còn phát triển mạnh mẽ khi được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đủ nhiều. Càng nắng, cây càng sai hoa, màu sắc càng tươi thắm.

Hoa giấy là loại cây leo chịu nắng cực tốt, càng được phơi nắng nhiều, hoa càng nở rộ, tạo nên những bức tường hoa đỏ rực hoặc tím biếc che mát cả ban công.

Với ban công hướng Tây, chỉ cần một chậu hoa giấy leo giàn, sau vài tháng bạn đã có thể sở hữu một "bức tường hoa" rực rỡ với nhiều sắc màu đa dạng như đỏ, hồng, tím, cam, trắng.

Những cánh hoa mỏng manh bung nở dưới ánh nắng chiều tạo nên vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa lãng mạn, trở thành điểm nhấn ấn tượng cho không gian sống.

Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, hoa giấy còn có khả năng che chắn nắng nóng hiệu quả. Tán lá và chùm hoa dày đặc của cây hình thành một lớp màng chắn tự nhiên, ngăn bức xạ nhiệt trước khi xâm nhập vào không gian bên trong nhà.

Nhờ vậy, nhiệt độ bên trong ngôi nhà được giảm đáng kể, góp phần tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa.

Về mặt phong thủy, hoa giấy màu đỏ từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng trong quan niệm dân gian. Nhiều gia chủ tin rằng, trồng hoa giấy đỏ ở ban công hướng Tây có tác dụng "hóa giải" cái nắng gay gắt, chuyển hóa thành năng lượng tích cực, mang lại bình an và tài lộc cho cả gia đình.

Cây xương rồng

Nếu có một loại cây có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt nhất, đó chính là xương rồng. Có nguồn gốc từ sa mạc khô cằn, xương rồng được thiên nhiên ưu ái cho khả năng tích trữ nước trong thân, giúp nó chịu được nhiệt độ cao và thời gian khô hạn dài.

Xương rồng là loại cây thích hợp với ban công hướng Tây vốn có ánh nắng chiều gay gắt.

Nắng hướng Tây với xương rồng không phải là vấn đề. Ngược lại, đủ nắng sẽ giúp xương rồng phát triển tốt, cho dáng đẹp và thậm chí có thể ra hoa.

Những bông hoa xương rồng nở vào mùa hè, thường có màu rực rỡ như đỏ, cam, vàng, trông rất nổi bật trên nền thân cây xanh mọng nước.

Xương rồng có nhiều hình dáng khác nhau, từ những loại tròn như quả bóng, dài như cột đá, cho đến những loại có hình ngôi sao hay cành san hô. Đặt vài chậu xương rồng với các hình dáng khác nhau trên ban công hướng Tây sẽ tạo nên một "khu vườn sa mạc" thu nhỏ rất thú vị và đầy cá tính.

Theo quan niệm phong thủy, xương rồng được coi là loại cây có khả năng hóa giải sát khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu từ bên ngoài. Tuy nhiên, do có gai nhọn, nhiều người khuyên không nên đặt xương rồng trong nhà hoặc gần bàn làm việc vì có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận.

Nhưng nếu đặt ở ban công, đặc biệt là hướng Tây, xương rồng sẽ phát huy tác dụng như một "tấm khiên" ngăn chặn những luồng khí không tốt từ bên ngoài xâm nhập.

Cây trúc

Trúc là loài cây thân cứng, dạng bụi, cao trung bình từ 0,5-1,5m. Lá cây có hình lưỡi mác, thuôn dài, đầu nhọn, màu xanh đậm bóng. Trúc có dáng đứng thẳng, mọc thành bụi, tổng thể thanh thoát và trang nhã, rất phù hợp để làm điểm nhấn xanh cho ban công hay sân vườn.

Trúc với thân cao, lá xanh mảnh mai là loại cây chịu nắng tốt, không kén đất.

Điểm đặc biệt của trúc nằm ở khả năng chịu nắng và chịu hạn rất tốt. Cây có thể sinh trưởng khỏe mạnh dưới ánh nắng trực tiếp mà không cần tưới nước thường xuyên.

Chỉ cần một chậu đất có lỗ thoát nước và chế độ tưới 3-4 ngày một lần, cây đã đủ điều kiện để phát triển xanh tốt quanh năm.

Với ban công hướng Tây, đặt vài chậu trúc sẽ tạo ra một mảng xanh mát mắt, mang đến cảm giác dịu nhẹ, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thân trúc đứng thẳng, vươn lên trời cao như những cây cột nhỏ, được nhiều người ví von là biểu tượng của ý chí kiên cường, vượt qua nghịch cảnh.

Trong văn hóa phương Đông, cây trúc từ lâu đã là biểu tượng của sự may mắn, bình an và thanh cao. Người xưa thường trồng trúc trước cửa nhà với niềm tin rằng loài cây này có thể xua đuổi tà khí, đón rước những điều tốt lành.