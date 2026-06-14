Dưới đây là 5 loại cây được các chuyên gia phong thủy và kiến trúc sư cảnh quan đánh giá cao nhất cho nhà hướng Đông.

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh (Aglaonema) là cái tên đầu tiên cần nhắc đến cho nhà hướng Đông. Lá cây xanh bóng, có nhiều đốm hoặc vân trắng vàng, tượng trưng cho sự trường tồn và ổn định.

Trong phong thủy, hướng Đông thuộc hành Mộc. Vạn niên thanh với bản mệnh Mộc - Thổ (thân mềm, lá dày) được xem là "tương sinh", thường được nhiều người lựa chọn với mong muốn duy trì sự ổn định và thuận lợi trong cuộc sống.

Với tán lá xanh tốt quanh năm, vạn niên thanh thường được xem là biểu tượng của sự bền vững và phát triển.

Nên đặt chậu vạn niên thanh ở góc Đông của phòng khách (gần cửa sổ đón nắng sớm) hoặc trên bàn làm việc quay mặt về hướng Đông.

Vạn niên thanh rất ưa bóng râm, hợp với phòng khách không có nắng trực tiếp. Nếu đặt nơi quá sáng, lá sẽ bị cháy viền, mất đi vẻ đẹp vốn có.

Cây phất dụ

Phất dụ (Dracaena fragrans) còn được biết đến với tên gọi "cây phát lộc", thân thẳng, lá xanh mướt rủ xuống mềm mại. Đây là loại cây được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ dáng đẹp và khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà.

Trong quan niệm phong thủy, ánh nắng ban mai từ hướng Đông được xem là nguồn năng lượng tích cực. Phất dụ với dáng đứng hiên ngang, rễ bám chắc được cho là có tác dụng "neo" vượng khí, ngăn không cho năng lượng tốt thoát ra ngoài.

Phất dụ với dáng đứng hiên ngang thường được đặt thành cặp ở cửa chính hướng Đông.

Nhiều gia đình kinh doanh thường đặt một cặp phất dụ ở hai bên cửa ra vào hướng Đông với mong muốn "lộc vào thì không ra".

Cách bố trí là đặt chậu phất dụ cao 0,8-1m đặt hai bên cửa chính hoặc một chậu lớn ở góc Đông Nam (cung tài lộc mở rộng).

Tuy vậy, phất dụ ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Chỉ nên tưới 7-10 ngày/lần, tránh để nước đọng dưới đáy chậu gây thối rễ.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân (Dieffenbachia) nổi bật với lá to bản, trung tâm màu trắng kem viền xanh đậm.

Về khoa học, ngọc ngân được cho là cây có khả năng lọc không khí hàng đầu. Về quan niệm phong thủy, sự kết hợp giữa màu xanh và trắng tạo cảm giác hài hòa, được nhiều người yêu thích trong trang trí nội thất.

Đặt ngọc ngân gần cửa sổ hướng Đông nhưng tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu ban công hướng Đông có diện tích rộng, có thể đặt một chậu lớn để tạo mảng xanh.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng nhựa ngọc ngân có độc, gây kích ứng da và niêm mạc. Tuyệt đối không đặt trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Đây là điểm trừ khiến nhiều gia đình phải cân nhắc.

Cây kim ngân

Kim ngân (Pachira aquatica) còn gọi là "cây phát tài", thân thường được bện thành nhiều sợi đan vào nhau, lá mọc so le hình bầu dục, bóng mượt. Đây là loại cây đại diện cho sự sinh sôi của tiền bạc.

Kim ngân đại diện cho sự sinh sôi của tiền bạc, đặc biệt thích hợp đặt ở góc Đông - Đông Nam đón nắng sớm.

Với nhà hướng Đông, các chuyên gia khuyên nên đặt ở góc Đông - Đông Nam (hướng giao thoa giữa bình minh và tài lộc). Khi được đặt ở nơi có ánh sáng buổi sáng, cây phát triển tốt hơn và tạo điểm nhấn xanh cho không gian.

Có thể đặt chậu kim ngân để bàn hoặc chậu đứng cao 0,5-1m, đặt ở bàn tiếp khách hoặc góc tủ TV hướng Đông. Tuyệt đối không đặt cạnh nhà vệ sinh hoặc bếp có khí uế.

Kim ngân ưa nắng nhẹ, nếu đặt trong phòng kín quá lâu thì lá sẽ rụng dần. Nên thỉnh thoảng mang cây ra ban công hướng Đông "tắm nắng" 1-2 giờ vào buổi sáng.

Lan quân tử

Lan quân tử (Clivia miniata) - loại cây thường được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ, đặc biệt phù hợp với những gia chủ làm trong lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, hoặc muốn hướng đến sự thanh tao.

Hoa lan quân tử thường nở vào mùa xuân, thời điểm nhiều người xem là biểu tượng của sự khởi đầu và phát triển. Màu hoa cam, vàng hoặc đỏ tượng trưng cho "hỷ lộc", niềm vui và tiền tài đến cùng lúc. Lá cây bản dày, xanh đậm xếp thành hai dãy đối xứng, tượng trưng cho sự ngay thẳng, uy tín trong làm ăn.

Có thể đặt chậu lan quân tử trên bàn làm việc hướng Đông trong phòng khách hoặc ở bệ cửa sổ đón nắng nhẹ.

Lan quân tử đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao hơn các loại cây khác. Không nên tưới quá nhiều, chỉ tưới khi lớp đất mặt đã khô. Đây không phải lựa chọn cho người bận rộn hoặc mới tập trồng cây.

Khi chọn cây cho nhà hướng Đông, ánh sáng đôi khi quan trọng không kém. Vì vậy, nếu phòng khách bị che khuất nắng, gia chủ nên ưu tiên vạn niên thanh hoặc phất dụ thay vì các loại cây ưa sáng như kim ngân hay lan quân tử.

Việc bố trí quá nhiều cây có thể khiến không gian trở nên rối mắt và khó chăm sóc. Với phòng khách diện tích vừa phải, chỉ nên bố trí một vài chậu cây làm điểm nhấn.