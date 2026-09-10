Trong cuộc đua smartphone cao cấp, Apple và Samsung từ lâu không còn cạnh tranh đơn thuần bằng camera, chip xử lý hay thiết kế. Khi điện thoại màn hình gập trở thành một dòng sản phẩm quan trọng, cuộc cạnh tranh chuyển dần sang một câu hỏi khác đó là hệ điều hành nào có thể khai thác tốt nhất không gian màn hình lớn để biến smartphone thành một thiết bị làm việc thực thụ?

Bộ ba smartphone gập của Samsung.

Ba ứng dụng cùng lúc, gần với cách làm việc trên PC

Một trong những điểm mạnh rõ nhất của One UI là khả năng đa nhiệm.

Trên Galaxy Z Fold, người dùng có thể mở ba ứng dụng đồng thời bằng chế độ 3-App Split View, sử dụng thêm cửa sổ nổi (Pop-up) và truy cập nhanh các ứng dụng từ Taskbar.

Samsung còn cho phép lưu nhóm ứng dụng thường dùng thông qua App Pair, giúp người dùng nhanh chóng gọi lại một bố cục làm việc quen thuộc.

Ví dụ, một phóng viên có thể mở Samsung Internet để đọc tài liệu, Samsung Notes để ghi chép và Gmail để trao đổi công việc trên cùng màn hình. Một người mua sắm có thể mở trình duyệt, ứng dụng ghi chú và ứng dụng thương mại điện tử để vừa so sánh giá vừa lưu thông tin. Với màn hình lớn, những thao tác này thực tế hơn nhiều so với việc liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Trên Galaxy Z Fold, người dùng có thể mở ba ứng dụng đồng thời bằng chế độ 3-App Split View.

Điểm đáng nói là Samsung không chỉ làm màn hình lớn hơn mà còn thay đổi cách sử dụng màn hình. Đây là khác biệt mang tính công năng của Samsung.

Apple hoàn toàn có thể phát triển các tính năng tương tự, nhưng nếu giữ triết lý kiểm soát chặt cách tổ chức cửa sổ, việc khai thác một màn hình lớn vẫn có thể khác với cách tiếp cận của Samsung.

Quản lý file kiểu PC và Samsung DeX

Người dùng có thể nhận thấy lợi thế thứ hai ít hào nhoáng hơn của Samsung nhưng quan trọng với người dùng chuyên nghiệp là quản lý dữ liệu. Galaxy Z Fold hỗ trợ các thao tác quản lý file quen thuộc trên máy tính, trong đó người dùng có thể di chuyển và kéo thả hình ảnh, PDF, file nén giữa thư mục và ứng dụng. Điều này giúp Fold phù hợp hơn với những công việc vốn thường phải thực hiện trên laptop. Quan trọng hơn, Samsung có DeX - là tính năng giúp biến điện thoại hoặc máy tính bảng Galaxy cao cấp thành một máy trạm làm việc có giao diện giống máy tính để bàn.

iPhone Dua màn hình gập của Apple vừa ra mắt. Ảnh: MacRumors

Khi kết nối với màn hình ngoài, Fold có thể chuyển sang giao diện desktop, kết hợp với bàn phím và chuột để xử lý công việc trên màn hình lớn. Vì vậy, một chiếc Fold có thể được sử dụng theo ba trạng thái: smartphone khi đóng, thiết bị đa nhiệm khi mở và máy tính kiểu desktop khi kết nối DeX.

Đây là một lợi thế phần mềm đã hình thành qua nhiều năm, chứ không phải ý tưởng mới xuất hiện cùng một thế hệ máy của Samsung.

Gemini: lợi thế hiện tại hay tiềm năng tương lai?

Việc Samsung hợp tác sâu với Google và đưa Gemini vào trải nghiệm Galaxy tạo ra một lợi thế đáng chú ý. Tuy nhiên, không nên đồng nhất việc tích hợp Gemini với tuyên bố rằng AI đã có thể hiểu toàn bộ nội dung của mọi cửa sổ đang mở trên màn hình Fold. Điểm có thể khẳng định là màn hình lớn và khả năng đa nhiệm của Fold tạo ra một không gian thuận lợi cho các trợ lý AI.

Samsung lại có lợi thế khi thử nghiệm những cách sử dụng mới trên màn hình gập và tận dụng hệ sinh thái Google.

Ví dụ, người dùng có thể vừa đọc tài liệu trên trình duyệt, vừa ghi chú và sử dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm hoặc tổng hợp thông tin. Đây là hướng phát triển có tiềm năng, nhưng cần phân biệt giữa khả năng AI đã được Samsung và Google triển khai và suy luận về những gì AI có thể làm trong tương lai.

Chính điểm này cũng tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị với Apple. Apple có lợi thế lớn về hệ sinh thái, khả năng đồng bộ giữa thiết bị và việc kiểm soát chặt phần cứng - phần mềm. Samsung lại có lợi thế khi thử nghiệm những cách sử dụng mới trên màn hình gập và tận dụng hệ sinh thái Google.

Apple khó bắt kịp Samsung ở đâu?

Cũng phải thẳng thắn rằng Samsung có lợi thế phần mềm không đồng nghĩa Apple thiếu năng lực kỹ thuật. Apple hoàn toàn có thể phát triển một hệ thống đa nhiệm, quản lý file hay AI mạnh hơn. Vấn đề nằm ở triết lý sản phẩm và kinh nghiệm tích lũy.

iPhone Dua màn hình khi mở ra. Ảnh: MacRumors

Samsung đã có nhiều năm xây dựng phần mềm xoay quanh đặc tính của màn hình gập: chia cửa sổ, Pop-up, Taskbar, App Pair và DeX. Các tính năng này tạo thành một hệ thống tương đối hoàn chỉnh.

Nếu Apple bước vào thị trường smartphone gập, hãng có thể tạo ra một thiết bị phần cứng rất hoàn thiện. Nhưng để biến màn hình gập thành một không gian làm việc thực sự, Apple sẽ phải giải quyết đồng thời bài toán đa nhiệm, quản lý dữ liệu, giao diện desktop và AI. Đó không phải là câu chuyện của một tính năng đơn lẻ.

Cuộc chiến smartphone gập sẽ chuyển sang phần mềm

Nếu chỉ nói Samsung có “phần mềm tốt hơn Apple” thì lập luận này quá rộng. Nhưng nếu thu hẹp vào một chiếc smartphone màn hình gập, lợi thế của Samsung trở nên rõ hơn.

Xu hướng hiện nay cho thấy màn hình gập ban đầu được xem là cuộc đua về bản lề, độ mỏng và chất lượng màn hình. Nhưng khi phần cứng dần hoàn thiện, phần mềm mới quyết định màn hình lớn đó có thực sự hữu ích hay không.

Samsung hiện có ba lợi thế đáng chú ý: đa nhiệm tự do, quản lý dữ liệu gần với PC và hệ sinh thái AI có tiềm năng kết hợp với không gian đa nhiệm.

Hai lợi thế đầu là những tính năng cụ thể đã hình thành. Lợi thế thứ ba vẫn cần được đánh giá dựa trên những khả năng AI thực tế mà Samsung và Google cung cấp.

Samsung muốn biến chiếc điện thoại gập thành một máy tính cá nhân có thể bỏ túi. Apple có xu hướng biến mỗi thiết bị thành một mắt xích trong một hệ sinh thái điện toán thống nhất.

Vì thế, gọi phần mềm của Fold là “bất khả chiến bại” có thể là cách nói mạnh để tạo tranh luận. Chính xác hơn, Samsung đang sở hữu một hệ thống phần mềm được xây dựng nhiều năm quanh màn hình gập và đó là lợi thế mà Apple khó có thể san lấp chỉ bằng việc ra mắt một chiếc iPhone gập.