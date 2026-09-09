Mã nguồn được phát hiện trong ứng dụng Camera trên bản beta mới nhất của iOS 27 cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị bổ sung hàng loạt tính năng chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp cho iPhone, đặc biệt là các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.

Nếu thông tin này chính xác, ứng dụng Camera mặc định của Apple có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

iOS 27 hé lộ việc Apple có thể đang chuẩn bị bổ sung hàng loạt tính năng chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp cho iPhone. Ảnh: Unbox Therapy

Từ trước đến nay, Apple luôn cố gắng cân bằng giữa hai mục tiêu: biến Camera thành một ứng dụng đủ đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể chụp ảnh nhanh, đồng thời cung cấp quyền kiểm soát nhất định cho những người dùng có nhu cầu nhiếp ảnh nghiêm túc hơn.

Tuy nhiên, dù ứng dụng Camera ngày càng mạnh mẽ, nhiều nhiếp ảnh gia và nhà quay phim chuyên nghiệp vẫn lựa chọn các ứng dụng bên thứ ba để có thêm quyền kiểm soát.

Những tính năng mới được phát hiện có thể làm thay đổi điều đó. Theo nhà phát triển có tên pdfu, mã nguồn trong iOS 27 beta cho thấy Apple đang thử nghiệm 4 tính năng vốn thường xuất hiện trên máy ảnh chuyên nghiệp, dù hiện chưa có tính năng nào được kích hoạt trong các bản beta.

Biểu đồ phơi sáng: Kiểm soát ánh sáng chính xác hơn

Một trong những tính năng đáng chú ý là exposure scopes, bao gồm histogram và waveform. Đây là những công cụ rất quen thuộc với người dùng máy ảnh chuyên nghiệp nhưng chưa xuất hiện trên ứng dụng Camera mặc định của iPhone.

Việc đánh giá độ sáng của ảnh trực tiếp bằng mắt thường đôi khi không chính xác, đặc biệt khi sử dụng iPhone dưới ánh nắng mạnh.

Histogram có thể cung cấp biểu đồ trực quan về mức độ phơi sáng của toàn bộ khung hình, giúp người chụp dễ dàng nhận biết ảnh đang quá sáng hay quá tối.

Trong khi đó, waveform thường được sử dụng nhiều trong lĩnh vực quay và dựng video, cung cấp một cách khác để theo dõi thông tin về độ sáng.

Việc Apple đưa cả hai công cụ này vào Camera sẽ giúp người dùng kiểm soát phơi sáng chuyên sâu hơn thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống tự động.

Focus peaking: Không còn phải đoán vùng lấy nét

Tính năng chuyên nghiệp thứ hai được phát hiện là focus peaking, công cụ đặc biệt hữu ích khi chụp những khung hình có độ sâu trường ảnh mỏng.

Trong nhiều tình huống, không phải toàn bộ khung cảnh đều nằm trong vùng nét. Việc xác định bằng mắt xem chủ thể đã thực sự được lấy nét hay chưa có thể khá khó khăn trên màn hình điện thoại.

Focus peaking giải quyết vấn đề này bằng cách phủ một lớp đánh dấu lên những khu vực đang được lấy nét. Trên nhiều máy ảnh chuyên nghiệp, vùng nét thường được làm nổi bật bằng màu đỏ, dù giao diện thử nghiệm được phát hiện trên iOS 27 dường như sử dụng màu vàng.

Tính năng focus peaking, được hé lộ qua mã nguồn iOS 27, sẽ là công cụ đặc biệt hữu ích khi chụp những khung hình có độ sâu trường ảnh mỏng.

Nếu được triển khai chính thức, tính năng này sẽ đặc biệt hữu ích với những người dùng iPhone quay video, chụp chân dung hoặc sử dụng ống kính có độ sâu trường ảnh hẹp.

Highlight clipping: Tránh cháy sáng khi chụp ảnh

Một tính năng đáng chú ý khác là highlight clipping, giúp người dùng phát hiện những vùng ảnh có nguy cơ bị cháy sáng.

Trong nhiếp ảnh kỹ thuật số, thiếu sáng thường vẫn có thể được cứu trong quá trình hậu kỳ nếu mức độ chưa quá nghiêm trọng.

Ngược lại, vùng sáng bị cháy hoàn toàn thường rất khó, thậm chí không thể khôi phục chi tiết.

Nhiều máy ảnh chuyên nghiệp sử dụng hệ thống gọi là zebra indicators, hiển thị các đường sọc trên những vùng có độ sáng vượt ngưỡng.

Một số máy còn cho phép người dùng thiết lập ngưỡng cảnh báo, chẳng hạn 90%, để phát hiện vùng sáng sắp bị cháy trước khi vấn đề thực sự xảy ra.

Theo hình ảnh được mô tả trong báo cáo, iOS 27 dường như cũng đang thử nghiệm công cụ tương tự.

Lấy nét thủ công: Camera iPhone có thể tiến gần máy ảnh chuyên nghiệp

Camera trên iPhone hiện đã cho phép người dùng khóa lấy nét vào một vị trí cụ thể trong khung hình. Tuy nhiên, thao tác này được thực hiện đồng thời với khóa phơi sáng thông qua tính năng AE/AF Lock, tức khóa tự động phơi sáng và tự động lấy nét.

Điều đáng chú ý là Apple được cho là đang thử nghiệm lấy nét thủ công thực sự bằng một thanh trượt. Thay vì để hệ thống tự động quyết định điểm lấy nét, người dùng có thể chủ động điều chỉnh khoảng lấy nét theo ý muốn.

Nhà phát triển pdfu cho rằng tính năng này có thể chỉ được giới hạn trên một hoặc một số mẫu iPhone mới sắp ra mắt. Nếu đúng, đây sẽ là một bước tiến đáng kể đối với khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp trên iPhone.

iOS 27 còn có thêm loạt nâng cấp đáng chú ý

Bên cạnh nhóm tính năng Pro, mã nguồn iOS 27 còn được cho là hé lộ khả năng chụp một loạt ảnh bằng chế độ hẹn giờ. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh nhóm.

Người dùng có thể đặt iPhone lên tripod hoặc một vị trí cố định, kích hoạt hẹn giờ và để máy tự động chụp liên tiếp nhiều ảnh.

Sau đó, họ có thể chọn ra khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều có biểu cảm và tư thế ưng ý nhất.

Đáng chú ý hơn, mã nguồn cũng cho thấy Apple đang phát triển một phương pháp xử lý hình ảnh mới nhằm thích ứng với khẩu độ thay đổi, công nghệ được đồn đoán sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro.

Hiện tất cả những tính năng trên vẫn chưa được kích hoạt trong bất kỳ bản beta iOS 27 nào. Vì vậy, chưa thể khẳng định Apple sẽ đưa chúng lên ứng dụng Camera chính thức.

Thậm chí, khả năng Apple giới hạn một số công cụ cho ứng dụng Final Cut Camera cũng không thể loại trừ.

(Theo 9to5mac, MacRumors)