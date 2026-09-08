Phân khúc điện thoại khoảng 3 triệu đồng vốn được xem là sân chơi của những mẫu máy phục vụ nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, mặt bằng sản phẩm hiện nay đã thay đổi đáng kể.

Với ngân sách từ 2,5 đến hơn 3 triệu đồng (mức giá tăng giảm trong khoảng tuỳ cửa hàng và chương trình khuyến mại), người dùng có thể lựa chọn những thiết bị sở hữu bộ nhớ trong 128GB, màn hình tần số quét cao, pin dung lượng lớn, thậm chí có cả 5G.

Nubia V70 Max nổi bật với pin 6.000mAh

Ở mức giá thấp nhất trong danh sách, Nubia V70 Max 6GB/128GB đang được một số đại lý niêm yết khoảng 3 triệu đồng.

Nubia V70 Max 6GB/128GB đang được một số đại lý niêm yết khoảng 3 triệu đồng. Ảnh: ZTE

Điểm đáng chú ý nhất của Nubia V70 Max là viên pin 6.000 mAh, thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc. Máy sử dụng màn hình IPS LCD 6,9 inch, độ phân giải 720 x 1640 pixel và tần số quét 120 Hz. Cấu hình gồm chip Unisoc T606, RAM 6GB và bộ nhớ 128GB. Máy cũng có camera chính 50MP, NFC và chạy Android 15.

Đây là lựa chọn phù hợp với người cần một chiếc điện thoại giá thấp nhưng ưu tiên thời lượng pin, màn hình lớn và trải nghiệm cuộn trang mượt. Điểm hạn chế nằm ở chip T606 vốn chỉ đáp ứng tốt các tác vụ phổ thông, trong khi độ phân giải màn hình HD+ chưa thật sự nổi bật.

Redmi 13C: lựa chọn an toàn trong tầm giá

Xiaomi Redmi 13C 6GB/128GB có giá tham khảo khoảng 2,99 triệu đồng, từng được niêm yết 3,49 triệu đồng trước đó, khi mặt bằng giá thị trường tháng 9/2026 đã giảm đáng kể.

Xiaomi Redmi 13C. Ảnh: Xiaomi

Redmi 13C sở hữu màn hình 6,74 inch 90Hz, chip MediaTek Helio G85, pin 5.000 mAh và sạc 18W. Camera chính 50MP giúp máy đáp ứng tương đối tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày. Thông số này khiến Redmi 13C vẫn giữ được sức hút dù đã xuất hiện trên thị trường một thời gian.

Ưu thế lớn nhất của Redmi 13C nằm ở sự cân bằng. Người mua có thương hiệu phổ biến, hệ sinh thái Xiaomi, hiệu năng đủ dùng và khả năng mở rộng lưu trữ. Tuy nhiên, màn hình vẫn chỉ đạt HD+, sạc 18W không còn được coi là nhanh và máy không hỗ trợ 5G.

TCL 60R 5G: khác biệt nhờ kết nối 5G

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là 5G, TCL 60R 5G trở thành cái tên đáng chú ý. Giá hiện niêm yết tại một đại lý uy tín phiên bản 4GB/128GB ở mức 2,99 triệu đồng, giảm 25% từ giá 3,99 triệu đồng.

TCL 60R 5G. Ảnh: TCL

Đây là lợi thế rất rõ khi so với phần lớn smartphone cùng tầm giá chỉ hỗ trợ mạng 4G. TCL 60R 5G còn sở hữu màn hình 6,7 inch 120 Hz và pin 5.200 mAh, phù hợp với người thường xuyên xem video, lướt mạng xã hội hoặc muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Tuy nhiên, việc chỉ có RAM 4GB là điểm cần cân nhắc. Trong bối cảnh nhiều đối thủ đã cung cấp RAM 6GB hoặc 8GB, khả năng đa nhiệm của TCL 60R 5G sẽ khó cạnh tranh nếu người dùng mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Dù vậy, nếu xét riêng yếu tố kết nối, đây là một trong những smartphone đáng chú ý nhất dưới 3 triệu đồng.

Tecno Spark 30: cấu hình nổi bật

Trong 6 điện thoại cùng tầm giá, Tecno Spark 30 8GB/128GB có thể xem là mẫu cân bằng nhất về cấu hình. Mức giá tham khảo khoảng 3,19 triệu đồng được ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ.

Tecno Spark 30. Ảnh: TECNO Mobile

Điểm mạnh của Spark 30 nằm ở RAM 8GB, màn hình 6,78 inch Full HD+ 90Hz và camera chính 64MP. Máy có pin 5.000 mAh, loa stereo, NFC và khả năng kháng bụi, nước ở mức cơ bản.

So với những mẫu máy chỉ sử dụng màn hình HD+, việc Spark 30 có độ phân giải Full HD+ giúp hình ảnh sắc nét hơn, đặc biệt khi xem video hoặc đọc nội dung trong thời gian dài. RAM 8GB cũng tạo lợi thế khi chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Nhược điểm đáng kể là máy chỉ hỗ trợ 4G. Chip xử lý cũng không thuộc nhóm mạnh, do đó đây vẫn là smartphone phục vụ tốt các tác vụ hằng ngày hơn là thiết bị dành cho người chơi game nặng.

Benco V91 Plus: lựa chọn thực dụng với RAM 6GB

Benco V91 Plus 6GB/128GB hiện có giá tham khảo khoảng 3 triệu đồng, giảm từ 3,29 triệu đồng tháng trước. Máy sở hữu màn hình 6,56 inch, camera chính 50MP, RAM 6GB và bộ nhớ 128GB.

Benco V91 Plus. Ảnh: Benco

So với Tecno Spark 30, Benco V91 Plus không tạo được nhiều điểm nhấn về cấu hình. Chip Unisoc T606 chỉ phù hợp với nhu cầu cơ bản, trong khi màn hình HD+ 90Hz cũng không nổi bật bằng màn hình Full HD+ của Tecno.

Bù lại, máy hướng tới nhóm khách hàng cần một thiết bị đơn giản, pin tốt, RAM đủ dùng và bộ nhớ 128GB. Đây có thể là lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi, học sinh hoặc người cần một smartphone phục vụ liên lạc, mạng xã hội và giải trí cơ bản.

Meizu Mblu 22: chip và RAM hạn chế

Meizu Mblu 22 4GB/128GB hiện được một số đại lý trực tuyến niêm yết quanh 2,99 triệu đồng.

Meizu Mblu 22. Ảnh: Meizu

Máy có màn hình 6,79 inch 90 Hz, pin 5.000 mAh và bộ nhớ 128GB. Tuy nhiên, cấu hình lại là điểm yếu khi sử dụng chip Unisoc SC9863A và RAM thực 4GB.

Trong bối cảnh người dùng có thể lựa chọn Nubia V70 Max với RAM 6GB, pin 6.000 mAh hoặc Tecno Spark 30 với RAM 8GB ở mức giá chỉ cao hơn không nhiều, Mblu 22 khó tạo được lợi thế rõ ràng.

Sản phẩm phù hợp hơn với người ưu tiên màn hình lớn, bộ nhớ 128GB và các tác vụ rất cơ bản.

Nhìn tổng thể, sự khác biệt giữa các mẫu điện thoại nằm ở cách mỗi hãng phân bổ ngân sách phần cứng.

Đáng chú ý, việc những smartphone giảm giá sâu trong tháng 9 cho thấy áp lực cạnh tranh trong phân khúc giá rẻ đang rất lớn.