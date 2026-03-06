Bún thang

Bún thang lươn là đặc sản nổi tiếng ở Hưng Yên, từng được công nhận là 1 trong 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 – 2021) do Hội Kỷ lục gia Việt Nam công bố.

Không chỉ có hình thức bắt mắt, bún thang lươn còn hấp dẫn thực khách bởi hương vị lạ miệng, tổng hòa từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau.

Một bát bún thang lươn Hưng Yên sẽ gồm bún, thịt lươn, giò lụa, trứng rán, thịt ba chỉ chiên…, chan cùng nước dùng từ cua, sá sùng và tôm khô, nêm nếm chút mắm tôm cho dậy mùi đặc trưng.

Trong đó, bún được sử dụng phải là loại bún rối của làng bún Viên Tiêu (Tiên Lữ, Hưng Yên) với độ nhỏ vừa phải, mềm nhưng hơi dai.

Lươn phải chọn loại lươn đồng còn sống, khỏe, mình dày, chắc thịt.

Tùy từng nơi và bí quyết riêng, có quán sẽ lọc thịt khi lươn còn sống rồi tẩm ướp luôn và đem chiên giòn thay vì luộc sơ qua.

Khi thưởng thức bún thang, thực khách có thể cho thêm chút mắm tôm, ăn kèm rau sống gồm hoa chuối thái mỏng, rau ngổ, xà lách, rau mùi, kinh giới, tía tô... để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Ảnh: Tạ Thu Hiền

Các nguyên liệu còn lại như giò lụa, trứng rán, thịt ba chỉ chiên giòn… cũng được chế biến tỉ mỉ, đảm bảo tính thẩm mỹ cho món ăn.

Cuối cùng là phần nước dùng – được ví như “linh hồn” của món ăn, thường nấu từ cua đồng, ninh cùng xương ống cực kì hấp dẫn.

Tùy từng nơi và từng quán, người ta có thể cho thêm sá sùng và tôm khô để tăng vị ngọt thanh tự nhiên.

Bún bung hoa chuối

Nhắc đến đặc sản giải ngán ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) không thể không nhắc đến món bún bung hoa chuối. Món ăn này từng lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021 – 2022.

Để làm món bún bung chuẩn vị, người bản địa sử dụng phần xương ống lợn, móng giò và thịt chân giò, đem rửa sạch, chần qua nước sôi rồi ninh nhỏ lửa.

Xương ống hầm càng kĩ thì nước dùng càng ngọt; còn phần móng giò và thịt khi chín mềm thì vớt ra, có thể ngâm nước đá để giữ độ giòn và trắng.

Nước dùng chuẩn của món bún bung phải có màu hơi đục do nhựa hoa chuối tiết ra chứ không trong như nước dùng của các món bún phở thông thường. Ảnh: Nhật Hà

Hoa chuối được thái mỏng, thái đến đâu ngâm ngay vào chậu nước vo gạo hoặc nước pha cốt chanh để bớt chát và không bị thâm, đảm bảo hương vị và tính thẩm mỹ cho món ăn.

Phần chả thịt được chế biến từ thịt xay tương tự như món chả lá lốt, đem trộn cùng một số gia vị như hạt nêm, tiêu, hành khô băm nhỏ rồi đem bọc trong lá xương sông.

Hoa chuối ngâm chừng 30-40 phút thì vớt ra rửa sạch lại lần nữa rồi để cho ráo nước. Phi chút hành thơm, xào hoa chuối cùng cà chua, nêm nếm gia vị cho đậm đà rồi đổ tất cả vào nồi nước dùng và ninh tiếp cho đến khi hoa chuối chín mềm.

Khi khách gọi món, người bán bắt đầu lấy bún vào bát, xếp móng giò, thịt chân giò và chả xương sông lên trên rồi thêm chút rau thơm như mùi tàu, hành lá thái nhỏ. Cuối cùng là chan nước dùng kèm hoa chuối bung nóng hổi lên bát bún.

Canh cá rô đồng

Ở Hưng Yên (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ), canh cá rô đồng cũng là món đặc sản được yêu thích, ngày càng phổ biến ở trong và ngoài địa phương.

Thoạt nghe, thực khách dễ lầm tưởng canh cá hẳn là bát canh cá nấu chua, nấu mẻ… Nhưng canh cá Quỳnh Côi có nguyên liệu chính là cá rô đồng, bánh đa trắng và rau.

Trong đó, cá rô đồng chọn loại ngon, đem sơ chế sạch để loại bỏ mùi tanh và lọc xương cẩn thận sao cho thịt không bị nát.

Món canh cá rô đồng hấp dẫn thực khách. Ảnh: Linh Trang

Thịt cá sẽ được ướp khoảng nửa tiếng trong nước mắm cùng với gừng, nghệ, tiêu… chờ khi ngấm đủ gia vị thì đem rim trong vòng 2 đến 3 tiếng cho cá săn lại, có màu ngả vàng.

Còn rau được sử dụng là rau cải đắng, giúp bát canh cá nhiều chất dinh dưỡng, ăn mát và hương vị cân bằng, đặc sắc hơn.

Nước dùng của món canh cá cũng được ninh từ chính xương cá rô đồng trong khoảng 7-8 tiếng nên có vị ngọt thanh tự nhiên, ăn không ngán.

Ngoài ra, để món ăn ngon, người địa phương còn dùng loại bánh đa trắng, sợi nhỏ, có độ giòn, dai nhất định.