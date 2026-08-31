Á hậu Quỳnh Anh

Sinh năm 1999 tại Hà Nội, cao 1,73m, Nguyễn Quỳnh Anh bước vào showbiz từ vị trí á quân The Face Vietnam 2018, sau đó giành ngôi vô địch Supermodel Me năm 2021 trước khi trở thành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Á hậu Quỳnh Anh

Tháng 10/2025, Quỳnh Anh lần đầu công khai chuyện hẹn hò sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Bạn trai cô là TikToker Neyun, tên thật Bùi Mạnh Nguyên, 26 tuổi có hơn 1,5 triệu người theo dõi, thấp hơn cô 10cm. Cả 2 cùng xuất hiện trên nhiều thảm đỏ, á hậu chia sẻ mối quan hệ "giản dị, chân thành", đồng thời phản bác quan điểm cho rằng người đẹp chỉ nên hẹn hò với đại gia mới xứng tầm.

Sang năm 2026, Quỳnh Anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đào tạo khi trở thành 1 trong 3 huấn luyện viên của Model Kid Vietnam 2026. Song song đó, cô cũng ghi dấu ấn ở vai trò đồng hành cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trong những hoạt động thiện nguyện gần đây.

Á hậu Quỳnh Anh và bạn trai:

Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 41, nữ ca sĩ trải qua 6 năm hôn nhân với đạo diễn Quang Huy, từ năm 2012 đến năm 2018, có 2 con gái chung. Sau ly hôn, cô từng có giai đoạn khó khăn trước khi dần lấy lại tinh thần, quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Năm 2022, cô sinh thêm con gái thứ 3 với bạn trai hiện tại nhưng chưa từng công bố danh tính.

Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội, từ những chuyến du lịch đến các video nhảy cùng 3 con gái, đồng thời cho biết luôn xem con như bạn để lắng nghe và chia sẻ thay vì áp đặt. Năm 2024, cô góp mặt tại Chị đẹp đạp gió mùa 2 và được khen mặn mà, cuốn hút hơn với vóc dáng thon gọn, phong cách trẻ trung hơn.

Gần đây, sau 7 năm giữ im lặng, Phạm Quỳnh Anh mới lần đầu nhắc lại ồn ào với ca sĩ Bảo Anh hồi năm 2018. Cô kể từng bị gán cho những từ ngữ nặng nề như "thủ đoạn" và thừa nhận những bình luận đó từng khiến cô ám ảnh trong thời gian dài, dù không đi sâu vào chi tiết sự việc.

Trương Quỳnh Anh

Sinh năm 1989, Trương Quỳnh Anh là gương mặt đa năng, vừa ca hát, đóng phim vừa dẫn chương trình từ nhiều năm nay. Cuộc hôn nhân của cô với ca sĩ Tim khép lại sau nhiều năm chung sống, để lại con trai tên Sushi, sinh năm 2012. Dù đã ly hôn, cả 2 vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, thường xuyên trao đổi để cùng chăm sóc con.

Sushi hiện đã 14 tuổi, cao hơn 1,8m, theo học trường quốc tế và sở hữu ngoại hình được nhận xét ngày càng giống bố. Cậu bé cũng là chỗ dựa tinh thần giúp mẹ vượt qua giai đoạn biến cố hôn nhân trước đây.

Trương Quỳnh Anh

Khác với 2 người trùng tên còn lại, Trương Quỳnh Anh những năm gần đây rẽ hướng sang kinh doanh, trở thành người sáng lập chuỗi nhà hàng - cà phê chay hiện đại tại TPHCM, song song với các hoạt động nghệ thuật. Cô giữ cuộc sống khá kín tiếng, phần lớn thời gian dành cho công việc, chăm sóc con trai và những chuyến du lịch cùng bạn bè, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội như trước.

Đầu năm 2026, Trương Quỳnh Anh từng chơi chữ trên nền một câu tục ngữ quen thuộc để ẩn ý về chuyện tình duyên mới, khiến người hâm mộ đoán già đoán non, dù cô chưa xác nhận đang hẹn hò ai. Đến giữa năm, ở tuổi 37, cô chia sẻ triết lý sống được nhiều khán giả đồng cảm: "Bình yên không nằm ở việc cuộc đời luôn thuận lợi mà nằm ở việc tâm bạn có yên hay không".

Ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian rảnh cho việc tập luyện, du lịch và ở bên những người thân thiết.

Ảnh: Tư liệu