Công an xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép ma túy và đưa người xuất cảnh trái phép xuyên biên giới.
Ngày 24/6, Công an xã Trà Lĩnh xác nhận, đơn vị vừa hoàn thiện thủ tục ban đầu và báo cáo đề xuất chuyển hồ sơ đến các đơn vị chức năng liên quan đến vụ vận chuyển ma túy và tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h ngày 7/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 3 công dân Việt Nam gồm: Đ.V.S (sinh năm 2001), Đ.V.C (sinh năm 1984) và Đ.Đ.P (sinh năm 2005), cùng trú tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Nhóm này đang có hành vi đưa dẫn 3 công dân quốc tịch Trung Quốc (gồm W. L. L, R. Y. J và T. Q) có ý định xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng W. L. L (sinh năm 1991, trú tại trấn Nham Khẩu, thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 996,05 gam ma túy tổng hợp dạng đá.
Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an xã Trà Lĩnh xác định nhóm đối tượng người Trung Quốc này trước đó đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam nhằm mục đích quay về Trung Quốc.
Cùng với đó, Công an xã đã vận động thành công 1 đối tượng người Việt Nam ra đầu thú về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Đây là đối tượng có vai trò đi trước dẫn đường và chỉ điểm thông tin tuần tra của lực lượng chức năng.
Hiện tại, Công an xã Trà Lĩnh đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu và báo cáo, đề xuất chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
Bên cạnh việc triệt phá tội phạm xuyên quốc gia, công tác làm sạch địa bàn từ cơ sở, bóc gỡ các điểm bán lẻ ma túy cũng được công an các địa phương tại Cao Bằng đẩy mạnh trong tháng cao điểm.
Tại xã Bảo Lạc, chỉ trong ngày 18/6, lực lượng công an đã bóc gỡ thành công mạng lưới gồm 5 đối tượng. Bắt đầu từ việc khống chế Triệu Văn Hùng (sinh năm 2001) đang tàng trữ 0,1287 gam ma túy vào giữa trưa, lực lượng chức năng lập tức mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bàn Văn Lưu (sinh năm 1995) và phối hợp với Công an xã Huy Giáp bắt giữ Đặng Tòn Diết (sinh năm 2003) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đến 14h cùng ngày, hai đối tượng Hoàng Văn Chương (sinh năm 1999) và Hứa Văn Nguyên (sinh năm 1997) tiếp tục sa lưới vì tàng trữ chất cấm.
Sự phối hợp nhịp nhàng, liên tuyến giữa công an các xã cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Tối 21/6, trên tuyến tỉnh lộ 207 đoạn qua xóm Xuân Yên B, Công an xã Độc Lập đã chủ trì phối hợp cùng Công an xã Vinh Quý bắt quả tang Bế Văn Sơn (sinh năm 1986) tàng trữ 0,17 gam heroin. Chiến dịch truy quét chưa dừng lại khi ngay tối hôm sau (22/6), tại xóm Nam Lý, Công an xã Vinh Quý tiếp tục phát hiện Nông Văn Định (sinh năm 1987) giấu 0,19 gam heroin được bọc cẩn thận trong lớp giấy bạc màu vàng ngay trong lòng bàn tay.