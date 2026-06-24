Ngày 24/6, Công an xã Trà Lĩnh xác nhận, đơn vị vừa hoàn thiện thủ tục ban đầu và báo cáo đề xuất chuyển hồ sơ đến các đơn vị chức năng liên quan đến vụ vận chuyển ma túy và tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h ngày 7/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 3 công dân Việt Nam gồm: Đ.V.S (sinh năm 2001), Đ.V.C (sinh năm 1984) và Đ.Đ.P (sinh năm 2005), cùng trú tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Nhóm này đang có hành vi đưa dẫn 3 công dân quốc tịch Trung Quốc (gồm W. L. L, R. Y. J và T. Q) có ý định xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CATL

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng W. L. L (sinh năm 1991, trú tại trấn Nham Khẩu, thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 996,05 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an xã Trà Lĩnh xác định nhóm đối tượng người Trung Quốc này trước đó đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam nhằm mục đích quay về Trung Quốc.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CATL

Cùng với đó, Công an xã đã vận động thành công 1 đối tượng người Việt Nam ra đầu thú về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Đây là đối tượng có vai trò đi trước dẫn đường và chỉ điểm thông tin tuần tra của lực lượng chức năng.

Hiện tại, Công an xã Trà Lĩnh đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu và báo cáo, đề xuất chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.