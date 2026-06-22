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Sáng 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 12 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn.

Ít ai ngờ, việc bóc gỡ toàn bộ đường dây này lại bắt đầu từ một manh mối rất nhỏ: 10 chiếc nỏ thủy tinh bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Từ chiếc nỏ giao hàng đến manh mối về "kho" hàng lậu

Đầu tháng 6/2026, Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L (phường Bình Tân).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng trong tình trạng dương tính với ma túy Methamphetamine.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh đã qua sử dụng và đặc biệt là 10 chiếc nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Theo cơ quan điều tra, nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý hành vi sử dụng và số ma túy tại chỗ, vụ án sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn. Với quyết tâm bóc gỡ tận gốc các điều kiện phát sinh tội phạm, các trinh sát lập tức lần theo nguồn gốc của 10 chiếc nỏ thủy tinh này.

Cùng lúc đó, Công an phường Tân Định qua công tác nắm địa bàn cũng phát hiện nhiều đầu mối nghi vấn mua bán, vận chuyển nỏ thủy tinh, bình thủy tinh phục vụ dân chơi "phê" ma túy.

Nhận thấy các đầu mối này trùng khớp với hướng điều tra của Phòng PC04, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt.

"Lần theo dòng chảy" và cú đột kích đồng loạt

Với phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy”, Ban chuyên án không dừng lại ở việc xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy mà tập trung truy xét nguồn cung các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra đã làm rõ một đường dây hoạt động khép kín, được tổ chức chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi nhiều địa phương.

Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng núp bóng dưới hình thức kinh doanh hàng thủy tinh và đồ gia dụng. Mọi giao dịch đều thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội và vận chuyển bằng các ứng dụng giao nhận công nghệ.

Khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên các tuyến đường: A.C, L.Đ.H, N.T.N, đường 28 cùng nhiều địa bàn khác ở thành phố.

Kết quả thu giữ khiến nhiều người ngỡ ngàng về quy mô của "tập đoàn" này với hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm, bao gồm: hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm; gần 2.000 bình thủy tinh các loại; hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh; số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa; bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò... và hàng loạt công cụ chuyên dụng để thổi thủy tinh.

Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai chính là "bà trùm" giữ vai trò trung tâm, điều hành toàn bộ hoạt động tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Dù biết rõ các vật dụng này phục vụ trực tiếp cho dân chơi ma túy, các đối tượng vẫn bất chấp sản xuất số lượng lớn trong thời gian dài để thu lợi bất chính.

Hướng tới "Thành phố không ma túy"

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chính thức khởi tố 12 đối tượng về các hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

"Phía sau mỗi đối tượng nghiện không chỉ có nguồn cung ma túy mà còn cả một hệ thống cung cấp công cụ phục vụ việc bài bạc, hút xách. Việc kiên trì chặt đứt các mắt xích sản xuất dụng cụ này chính là giải pháp căn cơ để triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm" - đại diện cơ quan điều tra nhấn mạnh.

Thành công của chuyên án lần này là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các lực lượng Công an TP. Việc triệt hạ tận gốc những "xưởng" sản xuất công cụ độc hại này là bước đi vững chắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “TPHCM không ma túy vào năm 2030”.

Ảnh, clip: Công an TPHCM