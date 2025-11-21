Ngày 21/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản".

Các bị can gồm: Vì Thị Hiên (36 tuổi), Đinh Thị Hạnh (32 tuổi) và Tòng Thị Dương (32 tuổi), cùng trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng hái trộm quả cà phê của người dân. Ảnh: CACC

Qua điều tra xác định, vào ngày 31/10, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên các đối tượng trên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê trên nương của ông Tòng Văn Phin (59 tuổi), trú tại xã Púng Bánh.

Tổng cộng, cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê với tổng trọng lượng 295kg (ước tính khoảng 7,6 triệu đồng).

Vụ án đang được xử lý theo quy định.