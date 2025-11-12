Ngày 12/11, Công an tỉnh Sơn La phát đi thông tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hội (56 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan An ninh điều tra đọc các quyết định, lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hội (dấu X). Ảnh: Công an Sơn La

Trước đó, thực hiện kế hoạch điều tra, xác minh vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sơn La trong các năm 2022–2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi nâng khống hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 158.566.480 đồng.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, ông Hội đã chỉ đạo 2 chuyên viên dưới quyền thực hiện các hành vi trái quy định, làm sai lệch hồ sơ, chứng từ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 81.566.097 đồng.