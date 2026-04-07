Tôi ăn yến mạch mỗi sáng nhưng vẫn tăng cân. Tôi thường cho thêm mật ong, sữa đặc hoặc trái cây ngọt vào yến mạch. Xin chuyên gia tư vấn cách sử dụng đúng để đạt hiệu quả giảm cân? Xin cảm ơn! (Hà Thanh Huyền - Tân Bình, TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tư vấn:

Yến mạch là ngũ cốc nguyên hạt có khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu được sử dụng trong một chế độ ăn cân bằng và kiểm soát năng lượng.

Một thành phần quan trọng của yến mạch là beta-glucan - chất xơ hòa tan. Khi vào hệ tiêu hóa, beta-glucan hấp thu nước và tạo thành lớp gel nhớt, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Nhờ đó, cảm giác no được kéo dài, giảm lượng thức ăn nạp vào ở các bữa sau.

Ngoài ra, yến mạch (đặc biệt là loại ít chế biến như yến mạch cán dẹt hoặc nguyên hạt) có chỉ số đường huyết thấp, giúp đường huyết tăng chậm và ổn định sau ăn. Điều này hạn chế cảm giác đói nhanh và giảm xu hướng ăn vặt. Hàm lượng chất xơ cao cũng góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ trong ngày.

Yến mạch thực phẩm dành cho người cần giảm cân. Ảnh: Freepik.

Để yến mạch phát huy hiệu quả kiểm soát cân nặng, cách sử dụng và khẩu phần là yếu tố then chốt. Yến mạch có thể dùng vào bữa sáng hoặc thay thế một phần tinh bột trong bữa chính.

Khẩu phần hợp lý thường khoảng 30-50g yến mạch khô mỗi bữa. Bạn có thể nấu yến mạch với nước hoặc sữa ít béo, kết hợp thêm nguồn đạm và chất béo lành mạnh như trứng, sữa chua không đường, các loại hạt hoặc một lượng nhỏ trái cây tươi. Cách phối hợp này giúp bữa ăn cân đối và tạo cảm giác no lâu.

Tuy nhiên, ba sai lầm phổ biến khiến việc ăn yến mạch không đạt hiệu quả:

- Thêm quá nhiều đường, mật ong, sữa đặc hoặc đồ ăn kèm ngọt, làm tăng đáng kể lượng calo.

- Không kiểm soát khẩu phần, ăn quá nhiều hoặc vẫn tiêu thụ dư năng lượng ở các bữa khác.

- Chỉ ăn yến mạch đơn thuần, thiếu protein và chất béo, dẫn đến nhanh đói và dễ ăn bù.

Vì vậy, yến mạch nên được xem là một phần của chế độ ăn cân bằng, không phải thực phẩm thay thế hoàn toàn các nhóm dinh dưỡng khác.

Những ai cần lưu ý khi dùng yến mạch?

Yến mạch giàu chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất, có thể sử dụng lâu dài nếu chế độ ăn vẫn đa dạng. Theo chuyên gia, việc ăn yến mạch trong 6-12 tháng hoặc lâu hơn nhìn chung là an toàn. Tuy nhiên, mọi người không nên dùng yến mạch như nguồn thực phẩm duy nhất, vì có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Người mắc hội chứng ruột kích thích không nên ăn yến mạch hoặc bắt đầu với lượng nhỏ (khoảng 30g/ngày) để tránh đầy hơi, chướng bụng. Bệnh nhân đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần, ưu tiên yến mạch ít chế biến và hạn chế topping ngọt.

Yến mạch rất linh hoạt trong chế biến. Nguyên tắc quan trọng là hạn chế đường và chất béo bão hòa, đồng thời bổ sung đủ protein để tăng cảm giác no.

Bạn có thể làm cháo yến mạch mặn, nấu với nước hoặc sữa không đường, thêm trứng, ức gà, cá và rau củ như cà rốt, bông cải, nấm. Bạn cũng có thể ngâm với sữa chua hoặc sữa đậu nành không đường, để lạnh qua đêm; khi ăn thêm trái cây và một ít hạt. Yến mạch trộn với sữa chua không đường, trái cây tươi và hạt dinh dưỡng cũng là món ăn lý tưởng.

