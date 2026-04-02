Theo ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hoạt động kiểm tra diễn ra trong 15 ngày kể từ 1/4 và thực hiện theo hình thức đột xuất. Danh sách các cơ sở được kiểm tra do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình lựa chọn.

Động thái này được triển khai sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, tương đương khoảng 300 tấn thịt. Hai địa bàn Hà Nội và Ninh Bình được xác định có liên quan đến đường dây tiêu thụ thực phẩm bệnh này.

Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống. Thành phần đoàn gồm đại diện Cục An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và cơ quan chuyên môn địa phương.

Các bếp ăn tập thể cung cấp bữa ăn hằng ngày cho lượng lớn người dân. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng.

Trước đó, Công an Hà Nội xác định một doanh nghiệp là đầu mối cung cấp thịt cho một số trường học, song danh sách cụ thể chưa được công bố. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong môi trường học đường.

Bộ Y tế nhận định, việc tiêu thụ thịt lợn bệnh không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động. Bộ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất, chấn chỉnh công tác quản lý bếp ăn tập thể.

Đối với các trường học có bếp ăn nội trú, bán trú và căng tin, Bộ Y tế yêu cầu nâng cao trách nhiệm của nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời huy động phụ huynh và các tổ chức tham gia giám sát.

Theo các chuyên gia, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn với tỷ lệ tử vong gần như 100%. Virus có thể tồn tại lâu trong môi trường và lây lan nhanh qua nhiều con đường. Thịt từ lợn bệnh có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng như Salmonella.