Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý mới được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Xe con lấn làn, tông trực diện vào xe đầu kéo

(Nguồn video: CSGT)

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 26/11, tại Km42+600 quốc lộ 1 (thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

Chiếc ô tô con hiệu Toyota Avanza Premio mang BKS của tỉnh Phú Thọ đã lấn sang làn ngược chiều và đâm trực diện vào xe đầu kéo mang BKS của tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam, 1 nữ), 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tăng ga vượt ẩu, ô tô con đâm trực diện xe 16 chỗ rồi lao xuống ruộng

(Nguồn video: GTVM)

Tình huống diễn ra vào ngày 23/11 trên quốc lộ 18, đoạn qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và được camera hành trình của ô tô con đi cùng chiều ghi lại.

Trong tình huống trên, người lái chiếc VinFast VF 6 đã chạy hẳn sang làn ngược chiều để vượt liên tiếp ít nhất 2 xe khác, tức là hoàn toàn không có không gian để tránh nguy hiểm khi có xe ở làn đối diện đi tới. Hậu quả, chiếc xe điện đã đâm vào một xe 16 chỗ đi ngược chiều, sau đó lao xuống ruộng.

Ô tô đầu kéo đâm dồn toa 5 xe khác trên đường cao tốc

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống diễn ra vào ngày 27/11 trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây), đoạn qua địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (khu vực Bến Lức, tỉnh Long An cũ).

Có lẽ tài xế ô tô đầu kéo đã mất tập trung, không kiểm soát tốc độ, đã tông vào ô tô con phía trước, sau đó kéo thêm 2 ô tô 7 chỗ và 1 xe tải vào chuỗi va chạm liên hoàn. May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

Ô tô trục trặc, dừng giữa đường cao tốc không cảnh báo

(Nguồn video: Hải Nguyễn)

Pha dừng xe giữa đường khiến người đi đường không khỏi hú vía được camera hành trình của ô tô con ghi lại vào ngày 27/11 tại đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội).

Trên làn đường giới hạn 90 km/h, một chiếc Chevrolet Captiva màu trắng bất ngờ “chết máy” rồi đứng chình ình giữa đường, không hề có bất kỳ vật cảnh báo nào. Tình huống nguy hiểm khiến hàng loạt xe phía sau phải giật mình đánh lái vòng tránh trong tích tắc.

Xe SUV bất ngờ tăng tốc, "gác chân" lên xe phía trước

(Nguồn video: Huế Nguyễn)

Tình huống xảy ra vào chiều 15/11 trên đường Vành đai 2, hướng đi cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Một xe SUV hiệu BYD khi di chuyển ở làn bên trái bất ngờ lao về phía trước, va chạm vào các xe đang đi trên đường, tông vào phía thành lan can bên phải.

Đáng chú ý, bánh xe phía bên phụ của chiếc SUV này đã "leo" hẳn lên chiếc Toyota Corolla Cross màu đỏ ở làn phải trước khi lao vào nhiều xe khác.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!