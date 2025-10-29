Tập đoàn Công nghệ CMC đã đồng hành tổ chức Hội nghị Quốc tế Thường niên lần thứ 7 năm 2025 với chủ đề “Các công nghệ chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững” do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) chủ trì. Hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 23 năm thành lập SHTP, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hội nhập khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Khai mạc Ngày nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ và Hội nghị quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao TP.HCM năm 2025

Hội nghị nhằm kết nối các doanh nghiệp công nghệ vùng Đông Nam Bộ với mạng lưới quốc tế, chia sẻ xu hướng phát triển công nghệ chiến lược như AI, điện toán đám mây, năng lượng xanh, và sản xuất thông minh. Sự kiện đóng vai trò là cầu nối hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Với vai trò đồng tổ chức và đối tác chiến lược của SHTP, CMC tham gia toàn diện các hoạt động hội nghị và triển lãm công nghệ, mang đến những sáng kiến chuyển đổi AI (AI-X) và hệ sinh thái mở C-OpenAI, khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt trong hành trình đồng hành cùng TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ trên con đường chuyển đổi số, chuyển đổi AI và phát triển kinh tế tri thức xanh, bền vững.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC trình bày Tham luận “Các sáng kiến Chuyển đổi AI của CMC: Hợp tác và Đồng sáng tạo tại SHTP”

Tại phiên toàn thể, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC - đã trình bày tham luận với chủ đề “Các sáng kiến Chuyển đổi AI của CMC: Hợp tác và Đồng sáng tạo tại SHTP”, chia sẻ tầm nhìn và ba sáng kiến hợp tác chiến lược giữa CMC và SHTP.

Sáng kiến 1: Xây dựng Trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại SHTP

CMC đang triển khai dự án CMC Hyperscale DC tại khu đông TP.HCM với tổng vốn 250 triệu USD, hướng tới trở thành “Trái tim AI của TP.HCM”, cung cấp hạ tầng GPU, dịch vụ Cloud, AI-as-a-Service cho doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư công nghệ quốc tế đến Việt Nam (dự án đã được Ban Quản lý SHTP ra Quyết định chấp thuận đầu tư ngày 24/6/2025).

Sáng kiến 2: Nâng cao năng lực xử lý điện toán đám mây tại SHTP

Song song với thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đối AI là một nhu cầu ngày càng tăng cao về năng lực xử lý dữ liệu của hạ tầng số.

CMC mong muốn hợp tác sâu và rộng với SHTP trong nâng cao năng lực hạ tầng, cung cấp tài nguyên tính toán đủ lớn và mạnh phục vụ hoạt động của Khu CNC TP.HCM đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, chủ quyền dữ liệu Việt Nam.

Sáng kiến 3: Xây dựng “thành phố AI” kết hợp cùng C4IR tại SHTP

CMC đang phối hợp với C4IR dự thảo chương trình chiến lược triển khai chuyển đổi AI cho Thành phố hướng tới 2045 với nhiều chương trình hành động chiến lược tập trung vào 4 trụ cột chính là Kinh tế số, Chính phủ số, Nhân lực số, và Xã hội số. Chiến lược của CMC tập trung đảm bảo 3 mục tiêu quan trọng: Xây dựng năng lực AI đứng đầu cả nước và khu vực; Hướng tới ứng dụng AI mọi lúc, mọi nơi; Đảm bảo sự kết hợp hài hoà giữa con người và AI.

Với các sáng kiến trên, ông Đặng Tùng Sơn đề xuất mô hình hợp tác 4 bên gồm SHTP - Thành phố - C4IR - Doanh nghiệp, với SHTP cung cấp hạ tầng vật lý, Thành phố với mô hình Thành phố AI, đóng vai trò điều hành thông minh; C4IR với vai trò điều phối, là cầu nối kết nối chính quyền, khu công nghệ cao, và doanh nghiệp; Doanh nghiệp như CMC cam kết đồng hành cùng SHTP, cùng thành phố trong phát triển, quản lý, vận hành đô thị thông minh.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Yếu tố quan trọng bậc nhất trong mô hình hợp tác này chính là yếu tố Việt. Một mô hình sử dụng dữ liệu Việt Nam, kỹ sư Việt Nam, con người Việt Nam, hạ tầng Việt Nam sẽ đảm bảo toàn vẹn chủ quyền dữ liệu Việt Nam”.

Hệ sinh thái mở C-OpenAI tạo ấn tượng tại triển lãm

Gian hàng công nghệ của CMC nổi bật tại triển lãm

Trong khuôn khổ triển lãm công nghệ tại sự kiện, gian trưng bày của CMC là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách tham quan, chuyên gia và đối tác quốc tế. Các sản phẩm trình diễn đều là kết quả nghiên cứu “Make in Vietnam” của đội ngũ kỹ sư CMC. Trong đó nổi bật gồm CIVAMS, CMC AIBOX & AIVISION, CLS, C-Energy, C-AIOffice. Những giải pháp này thể hiện cam kết của CMC trong việc đồng hành cùng Khu Công nghệ cao TP.HCM kết nối Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp - Cộng đồng khoa học, góp phần thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW, đưa SHTP trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ đa chuyên ngành, thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Tp HCM thành trung tâm công nghệ cao, trung tâm AI của cả nước và khu vực.

Phát biểu bên lề sự kiện, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC khẳng định: “CMC tự hào đồng hành cùng Ban Quản lý khu Công nghệ cao TP.HCM trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo. Các sáng kiến như Hyperscale Data Center, các giải pháp thuộc nền tảng AI quốc gia - hệ sinh thái mở C-OpenAI, và hạ tầng điện toán đám mây quốc gia CMC Cloud không chỉ phục vụ cho Thành phố mà còn đóng góp cho chiến lược quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh”.

Thuý Ngà